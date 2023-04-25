Между вице-мэром Анной Шамаевой и депутатами Липецкого горсовета пробежала черная кошка

Члены постоянной комиссии городского Совета по местному самоуправлению заявили, что программа «Мой двор» стала для чиновников самоцелью, из-за чего депутаты не могут выполнить наказы избирателей.

Сегодня члены постоянной комиссии городского Совета по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике спорили с представителями мэрии о приоритетах в благоустройстве Липецка. Депутаты настаивали на исполнении наказов их избирателей, чиновники — на решении общегородских проблем.Первым поднял шерсть на загривке заместитель председателя комиссии Сергей Сазонов:— Когда мы работали по программе «депутатский миллион», делали то, чего от нас хотели жители наших избирательных округов. А сейчас нас потихоньку переформатировали под решение задач мэрии, а не людей и депутатов. Мы с людьми говорим об одном, а на деле получается другое. Мы плохо выглядим в глазах наших избирателей.Триггером его возмущения стало резюме экспертно-аналитического управления горсовета на отчет начальника отдела благоустройства территорий МКУ «Городской центр рекламы» Марии Золотаревой о выполнении наказов избирателей в прошлом году.Сергей Сазонов даже процитировал часть этого заключения, из которого следовало, что по 14 избирательным округам в прошлом году не сделано ничего. Сама цитата выглядела так: «Экспертно-аналитическое управление отмечает, что из 188 наказов избирателей за 2022 год исключено 77% и выполнено в полном объеме 15,4% (в 2021 году — 96,5%)».— Это не радует, — резюмировал депутат.Вице-мэр Анна Шамаева на этот выпад отреагировала хладнокровно. Она заметила, что мэрия исключила из наказов избирателей те, которые находятся в полномочиях управляющих компаний: лавочки, заборчики, дороги у домов, дворы. Заместитель Евгении Уваркиной еще раз повторила: зона ответственности УК — не отмостка многоэтажки, а вся прилегающая к дому территория по документам БТИ. Тратить бюджетные деньги на то, что должна делать «управляшка» по согласованию с жильцами, городская администрация не в праве:— Понимаю, что вы привыкли к точечным решениям за депутатский миллион. Но благоустройство должно быть комплексным. Мы пошли по правильному пути, когда у нас появилась программа «Мой двор».Одна из целей этой программы, по словам вице-мэра, — прививание липчанам городской культуры. Программа подразумевает 1 % софинансирования жителями затрат мэрии на благоустройство двора: одни лишь бюджетные траты пользы не приносят, так как люди ценят лишь то, на что потратились сами. Важно и то, чтобы новое имущество попало на баланс УК. Чтобы не было так, как сейчас, когда на балансе муниципалитета висят пять тысяч никому не нужных единиц игрового и спортивного оборудования во дворах.Однако, как выяснилось, не все хорошо и с программой «Мой двор». На ее реализацию в прошлом году было выделено 181,6 млн рублей, в том числе 56,6 миллиона — из городского бюджета. В программу в итоге вошли 15 дворов из упраздненной программы «Инициативное бюджетирование», 31 двор по наказам избирателей и еще 35 дворов, которые хотели бы видеть обновленными горожане. Однако работы по 13 дворам были перенесены на март-май этого года.— То, что было сделано в прошлом году, нами пока жителям не передано. Задержка возникла на тех объектах, где мы занимались комплексным благоустройством по программе «Мой двор». На 90% работы сделаны. Остались газоны и асфальт. Серьезные недоделки остались в одном из дворов на улице Студеновской из-за рельефа местности, перепада высот, наличия газовой сети в зоне работ. Оперштаб принял решение о перенесении работ на этот год из-за позднего выхода подрядчиков и осенних дождей. Акты КС-2 еще не подписаны (речь идет о 16,8 млн рублей. - Прим.). До конца мая строители обязаны сдать недоделки. Если нет, мы разорвем муниципальные контракты в одностороннем порядке, а виновных внесем в реестр недобросовестных подрядчиков, — объяснила депутатам, почему так произошло, Марина Золотарева.— В прошлом году мы недооценили работу с жителями и с подрядчиками. Этот опыт стал для нас ценным, — добавила куратор программы «Мой двор» Анна Шамаева.Но депутатов было уже не остановить. Старейший по сроку пребывания в горсовете депутат Светлана Бессонова заявила, что без ее ведома чиновники отсортировали пакет наказов ее избирателей:— А люди считают, что депутат единолично принял решение не делать то или иное в округе. Так депутат остался крайним.— Я нашел в перечне адресов по моему округу некорректные вещи. Почему, если я все планы по моему округу обсудил с администрацией? — спросил Олег Косолапов.— Вам нужно собираться с депутатами, СОСами и ТОСами, чтобы донести до общественности информацию о том, что вы хотите делать, — дал совет чиновникам Владислав Аленин.Анна Шамаева согласилась с тем, что в провалах реализации наказов избирателей есть доля вины городской администрации. Но тут же упрекнула депутатов в неумении работать с людьми. По ее словам, у горожан — слишком большие запросы на благоустройство. На них не хватит и половины городского бюджета. Депутатам нужно воспитывать избирателей, давать им понять, что у мэрии есть приоритеты, и что дойти до каждого медвежьего угла просто невозможно. «Понятно, что всем не угодить. Наша с вами задача — дать это понять липчанам».— Это бесспорно. Но все-таки наказы мы прорабатываем с избирателями. Кажется, что назрел момент депутатам полностью отказаться от работы по наказам избирателей. Нам только хуже стало от программы «Мой двор»! — в сердцах заявил Сергей Сазонов, округ которого — почти сплошь частный сектор с бездорожьем, отсутствием пешеходных дорожек, уличного освещения.Коллегу поправил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев. Он заметил, что работа по наказам избирателей — уставная деятельность депутата. Но добавил, что мэрия должна четко определиться с критериями выделения средств на решение проблем в округах, дать понять, что будет финансировать из пожеланий горожан, а что — нет.Мария Золотарева из МКУ «Городской центр рекламы» напомнила депутатам, что 15 мая — последний срок подачи заявок на программу «Мой двор» этого года. И что мэрия сможет профинансировать только 68 наказов избирателей.— Получается, программа «Мой двор» позволит благоустроить только по одной территории в округе? Этого однозначно мало! Если мы выполним только 10% наказов избирателей в этом году, это вызовет недоверие жителей и социальную напряжённость. У нас уже нет депутатского миллиона, а наказы избирателей нам по-прежнему нужно выполнять, — заявила депутат Екатерина Пинаева.— В моем округе есть наказ сделать освещение в частном секторе. Что мне делать? Что мы скажем избирателям? Что у мэрии нет денег? — спросил Сергей Сазонов.Но Анна Шамаева была непреклонной. Мол, понимаем, на какие задачи у мэрии есть средства. Поэтому в каждом округе в этом году должен появиться комплексно благоустроенный двор.— Мы открыты ко всем вашим пожеланиям. Где-то мы идем большими шагами, где-то маленькими. Это надо понимать, исходя из возможностей городского бюджета. Если мы будем зацикливаться на мелочах, нам никаких денег не хватит. Рассказывайте избирателям об ограниченных возможностях бюджета. О приоритетах. Они должны знать, что важно сделать в целом, чтобы из Липецка не уезжала молодежь, — сказала менторским тоном вице-мэр.В итоге в своем решении депутаты напомнили чиновникам о Положении «Об организации работы с наказами избирателей в Липецке», где работа с наказами избирателей — тот самый приоритет, придерживаться которого призывала горсовет Анна Шамаева.