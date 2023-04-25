Общество

48 минут назад

Липчанам напоминают об ограничениях на рыбную ловлю

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#рыба #рыбалка
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Ограничения связаны с началом нереста.

Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области напоминает, что в связи с началом нереста, с 20 апреля по 1 июня на всех водоёмах Липецкой области вводятся ограничения на рыбную ловлю.

Они ничем не отличаются от прошлогодних. Все 40 суток каждому рыбаку разрешен лов только одной поплавочной удочкой, или одним спиннингом, или одной донкой с единственным крючком. Причём  только с берега. Ловить рыбу с вёсельных лодок нельзя до 1 июня, передвигаться на моторных лодках запрещено до 20 июня.

До начала нерестового периода, с 15 апреля по 8 июня в регионе будет введён мораторий на ловлю судака. Уже действует с 20 марта по 25 апреля запрет на ловлю щуки.

Видео - vk.com/ohotnadzor48

1 521
#рыба #рыбалка
1

Комментарии (1)

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рыбинспекор=браконьер

17 минут назад
голодных все равно полно. мешками тащат
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