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В Липецке начинается реконструкция трамвайных путей: меняется схема трамвайных и автобусных маршрутов

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#трамвайное движение #общественный транспорт
В Липецке начинается реконструкция трамвайных путей: меняется схема трамвайных и автобусных маршрутов
В ночь с 29 на 30 апреля концессионер «Мовиста регионы Липецк» собирается начать реконструкции трамвайных путей на участке вдоль улиц Краснозаводской и 3 Сентября. . Как сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка, трамвайное движение от остановки «Краснозаводская улица» до остановки «Доменная печь № 6» на время реконструкции перекрывается. Ожидается, что участок будет реконструирован к концу июля, после чего движение трамваев возобновится.

- Движение автомобилей и автобусов будет осуществляться в привычном режиме, однако возможны локальные ограничения по отдельным полосам из-за размещения на них строительной техники, - добавили в мэрии Липецка..

На время реконструкции меняется схема трамвайного маршрута №1 (движение трамваев будет осуществляться от Центрального рынка до Стана-2000) и расписание движения по трамвайным маршрутам. Обслуживание маршрутов №2 и №5 будет осуществляться по прежним схемам, но по скорректированному расписанию. Оно размещено на сайте департамента транспорта. Перевозка работников ПАО «НЛМК» будет осуществляться служебным транспортом металлургического комбината. Транспортная связь микрорайона ЛТЗ с Правобережной частью города через Октябрьский мост сохранится регулярными автобусными маршрутами № 323, 378, 379. Кроме того, в целях обеспечения транспортной доступности жителей частного сектора, примыкающего к улице 1-я Воронежская, будет изменена схема движения автобусного маршрута №19 – проезд будет осуществляться через улицы 1-я Воронежская и 3-е Сентября.

- Будем осуществлять ежедневный мониторинг и, при необходимости, оперативно вносить коррективы в расписания, - рассказал председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.

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#трамвайное движение #общественный транспорт

Комментарии (2)

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й

29 минут назад
Городские 11 и 24 ходят реже многих пригородных
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МестныйЯ

48 минут назад
Во фразе "регулярными автобусными маршрутами № 323, 378, 379" допущена существенная грамматическая ошибка - слово РЕГУЛЯРНЫМИ надо заменить на ПЕРИОДИЧЕСКИМИ. Так честно и логично.
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