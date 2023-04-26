Ни расстрелять, ни дать пожизненное

Председатель Октябрьского районного суда Липецка Светлана Букреева прекратила уголовный процесс по обвинению Алексея Фомина в убийстве жены и падчерицы в связи с истечением срока давности, так как даже в случае вынесения обвинительного приговора подсудимый подлежал бы безусловному освобождению.





Такое решение вынесла председательствующая в процессе судья Светлана Букреева. Она же — председатель Октябрьского суда.



В своем постановлении Светлана Букреева указала, что со времени этого преступления прошло больше 20 лет. Все это время подсудимый не уклонялся от следствия и суда, не объявлялся в розыск. Даже в случае возможного вынесения Фомину обвинительного приговора ему не может быть назначено максимальное наказание: пожизненное заключение или смертная казнь.



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— Цели наказания утратили свою актуальность. Подсудимый подлежит безусловному освобождению в связи с истечением срока давности по не реабилитирующим основаниям, — сказала судья и окончила процесс.



Эта запутанная история хорошо известна читателям GOROD48.



Алексея Фомина задержали в сентябре 2020 года по обвинению в убийстве его 32-летней жены Людмилы и 14-летней падчерицы Виктории Ершовой. Преступление, по данным правоохранительных органов, было совершено в начале мая 2001 года. В Следственном комитете пришли к выводу, что на почве личных неприязненных отношений Фомин убил жену ножкой от кухонного стола с металлическим штырем, переломав ей кости черепа. Избивая ее, он случайно той же ножкой стола ударил по голове падчерицу и смертельно ее ранил. Трупы на своей машине вывез в лес и закопал в окрестностях поселка ЛТЗ неподалеку от уманской трассы.



После этого, 11 мая, он обратился в милицию, сообщив о бесследном исчезновении Людмилы и Виктории. По его словам, жена увезла дочку на первомайские праздники к подруге в село Пластинки Усманского района. Уехали они на машине ее знакомого с Петровского рынка, где Людмила работала продавцом люстр и обоев. С ними должен был поехать и он, но остался дома, чтобы продолжить ремонт квартиры.



Алексея Фомина тогда опросили дважды: один раз в мае и один раз в июне 2001 года. Он путался в показаниях. Сначала заявлял, что жена и падчерица ушли из дома с сумкой, потом — с пакетами. Фомин даже выдвигал версию о возможном отъезде жены за границу, например, в Польшу — там у нее были знакомые, но загранпаспорт Людмилы нашли дома. Была еще одна версия исчезновения — долги женщины. Речь шла о сумме в 1700 долларов. Кстати, старший сын Людмилы сообщил тогда милиции, что 6 мая поссорился с женой и приходил в гости к Алексею Фомину с пивом, но тот не открыл ему дверь, предложив прийти на следующий день. Но тогда мужчина не придал этому значения — он подозревал мужа матери в изменах. Тогда же несколько свидетелей утверждали, что в начале мая ремонта в квартире не было, а обои в кухне фрагментарно оборвали не раньше 9-10 мая, то есть уже после исчезновения женщины и девочки.



У следствия в 2001 году были и другие косвенные улики в отношении Алексея Фомина. Например, в квартире остались наручные часы Виктории, без которых она никуда не ходила. Ее мать была замужем уже в третий раз и жаловалась подруге, что муж ей, скорее всего, изменяет. Отношения между супругами были натянутыми, дело шло к разводу. Виктория описывала ссоры матери и отчима в своем дневнике. По словам крестной матери девочки, еще одним поводом семейных раздоров была приватизация квартиры Людмилой и Викторией — в число собственников Алексей Фомин не попал.



Тогда, в 2001-м, убийство раскрыто не было. И вот осенью 2020-го Следственный комитет реанимировал это уголовное дело и обвинил в двойном убийстве Алексея Фомина, у которого уже, конечно, была другая семья и ребенок.



Алексей Фомин вдруг дал признательные показания: прошел тестирование на полиграфе, рассказал, как убил жену и девочку и даже показал, где закопал тела — недалеко от дороги Липецк-Усмань. Но останки там так и не нашли. Не нашли и орудия убийства. Сам Алексей Фомин рассказал GOROD48, что



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Признание в убийстве у него выбили, по его словам, оперативники уголовного розыска, после чего сотрудник СКР в присутствии адвоката по назначению велел Фомину внимательно запомнить версию о том, как он забивал своих родственниц ножкой от кухонного стола.



В следственном комитете заявление Алексея Фомина о пытках посчитали способом избежать уголовной ответственности за содеянное, тем более, что ни одной царапины на нём так и не нашли.



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В Октябрьском суде гибель девочки исключили из объема обвинения. В июне 2021 года Фомина



Областное управление следственного комитета приговор оспорило. Апелляционная инстанция рассматривала доводы сторон с октября 2021 года по июнь 2022-го и направило уголовное дело на повторное рассмотрение в Октябрьский районный суд. В новом процессе подсудимый заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Против этого возражали потерпевший по делу и гособвинитель Владимир Федянин. Судья Светлана Букреева ушла в совещательную комнату, из которой вышла и поставила в уголовном деле точку. Так Алексей Фомин получил судимость по особо тяжкой статье Уголовного кодекса. Сегодня в Октябрьском райсуде Липецка было оглашено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении 58-летнего Алексея Фомина, обвиненного по пунктам «а», «к» части второй статьи 105 УК РФ — в убийстве двух лиц и сокрытии преступления.Такое решение вынесла председательствующая в процессе судья Светлана Букреева. Она же — председатель Октябрьского суда.В своем постановлении Светлана Букреева указала, что со времени этого преступления прошло больше 20 лет. Все это время подсудимый не уклонялся от следствия и суда, не объявлялся в розыск. Даже в случае возможного вынесения Фомину обвинительного приговора ему не может быть назначено максимальное наказание: пожизненное заключение или смертная казнь.— Цели наказания утратили свою актуальность. Подсудимый подлежит безусловному освобождению в связи с истечением срока давности по не реабилитирующим основаниям, — сказала судья и окончила процесс.Эта запутанная история хорошо известна читателям GOROD48.Алексея Фомина задержали в сентябре 2020 года по обвинению в убийстве его 32-летней жены Людмилы и 14-летней падчерицы Виктории Ершовой. Преступление, по данным правоохранительных органов, было совершено в начале мая 2001 года. В Следственном комитете пришли к выводу, что на почве личных неприязненных отношений Фомин убил жену ножкой от кухонного стола с металлическим штырем, переломав ей кости черепа. Избивая ее, он случайно той же ножкой стола ударил по голове падчерицу и смертельно ее ранил. Трупы на своей машине вывез в лес и закопал в окрестностях поселка ЛТЗ неподалеку от уманской трассы.После этого, 11 мая, он обратился в милицию, сообщив о бесследном исчезновении Людмилы и Виктории. По его словам, жена увезла дочку на первомайские праздники к подруге в село Пластинки Усманского района. Уехали они на машине ее знакомого с Петровского рынка, где Людмила работала продавцом люстр и обоев. С ними должен был поехать и он, но остался дома, чтобы продолжить ремонт квартиры.Алексея Фомина тогда опросили дважды: один раз в мае и один раз в июне 2001 года. Он путался в показаниях. Сначала заявлял, что жена и падчерица ушли из дома с сумкой, потом — с пакетами. Фомин даже выдвигал версию о возможном отъезде жены за границу, например, в Польшу — там у нее были знакомые, но загранпаспорт Людмилы нашли дома. Была еще одна версия исчезновения — долги женщины. Речь шла о сумме в 1700 долларов. Кстати, старший сын Людмилы сообщил тогда милиции, что 6 мая поссорился с женой и приходил в гости к Алексею Фомину с пивом, но тот не открыл ему дверь, предложив прийти на следующий день. Но тогда мужчина не придал этому значения — он подозревал мужа матери в изменах. Тогда же несколько свидетелей утверждали, что в начале мая ремонта в квартире не было, а обои в кухне фрагментарно оборвали не раньше 9-10 мая, то есть уже после исчезновения женщины и девочки.У следствия в 2001 году были и другие косвенные улики в отношении Алексея Фомина. Например, в квартире остались наручные часы Виктории, без которых она никуда не ходила. Ее мать была замужем уже в третий раз и жаловалась подруге, что муж ей, скорее всего, изменяет. Отношения между супругами были натянутыми, дело шло к разводу. Виктория описывала ссоры матери и отчима в своем дневнике. По словам крестной матери девочки, еще одним поводом семейных раздоров была приватизация квартиры Людмилой и Викторией — в число собственников Алексей Фомин не попал.Тогда, в 2001-м, убийство раскрыто не было. И вот осенью 2020-го Следственный комитет реанимировал это уголовное дело и обвинил в двойном убийстве Алексея Фомина, у которого уже, конечно, была другая семья и ребенок.Алексей Фомин вдруг дал признательные показания: прошел тестирование на полиграфе, рассказал, как убил жену и девочку и даже показал, где закопал тела — недалеко от дороги Липецк-Усмань. Но останки там так и не нашли. Не нашли и орудия убийства. Сам Алексей Фомин рассказал GOROD48, что написал явку с повинной вынуждено Признание в убийстве у него выбили, по его словам, оперативники уголовного розыска, после чего сотрудник СКР в присутствии адвоката по назначению велел Фомину внимательно запомнить версию о том, как он забивал своих родственниц ножкой от кухонного стола.В следственном комитете заявление Алексея Фомина о пытках посчитали способом избежать уголовной ответственности за содеянное, тем более, что ни одной царапины на нём так и не нашли.В Октябрьском суде гибель девочки исключили из объема обвинения. В июне 2021 года Фомина приговорили к 10 годам лишения свободы по части 1 статьи 105 УК РФ за убийство жены, но за истечением срока давности освободили от ответственности — для особо тяжких преступлений он составляет 15 лет.Областное управление следственного комитета приговор оспорило. Апелляционная инстанция рассматривала доводы сторон с октября 2021 года по июнь 2022-го и направило уголовное дело на повторное рассмотрение в Октябрьский районный суд. В новом процессе подсудимый заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Против этого возражали потерпевший по делу и гособвинитель Владимир Федянин. Судья Светлана Букреева ушла в совещательную комнату, из которой вышла и поставила в уголовном деле точку. Так Алексей Фомин получил судимость по особо тяжкой статье Уголовного кодекса.