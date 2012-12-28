День Росси в Липецке: как отпраздновать, где погулять, куда обращаться в экстренной ситуации
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День Росси в Липецке: как отпраздновать, где погулять, куда обращаться в экстренной ситуации
Погода в Липецке
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27 минут назад
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В Липецкую область придут дожди и похолодает
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием циклона с центром над юго-востоком Центрального федерального округа – пройдут дожди различной интенсивности. 13 июня ожидаются грозы и ветер с порывами до 16 м/сек.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, местами прогремят грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем – от +15 до +20 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, дожди, грозы. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем – от +18 до +20 градусов.
День 13 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году – 4 градуса тепла.
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