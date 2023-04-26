Липецкий горсовет не опубликует декларации депутатов

Муниципальным депутатам, осуществляющим свои полномочия без отрыва от основной деятельности, разрешили не декларировать доходы.

Липецкий горсовет не опубликует сведения о заработках депутатов. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе горсовета.



В пресс-службе сослались на вступивший в силу с 1 марта Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который разрешает муниципальным депутатам, осуществляющим свои полномочия без отрыва от основной деятельности, не декларировать доходы.



Таким образом, раздел сайта горсовета «Противодействие коррупции», где сообщались сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, теперь по сути мертв. О своих доходах отчитаются только спикер Евгения Фрай и три ее заместителя, но и эти сведения будут обезличены.



Нам остается лишь вспомнить, что по итогам 2021 года 33 депутата горсовета из 36-ти были миллионерами. Самым богатым депутатом тогда оказалась Евдокия Бычкова с ее 182 миллионами рублей дохода, 24 земельным участками, тремя домами, четырьмя квартирами и несколькими нежилыми помещениями. Вторым по заработкам стал Владимир Дятчин, задекларировавший 172 миллиона, автомобиль «Porsche Cayenne», дом, долю в квартире и четыре земельных участка. Самой же состоятельной оказалась семья Андрея Выжанова. Депутат показал 36 миллионов рублей дохода, а его жена — 198 миллионов. В собственности супругов — жилой дом и две квартиры, земельные участки, коммерческая недвижимость, гаражи, автопарк из восьми легковых автомобилей: «Toyota Lexus LX570», «Mercedes-Benz V 250D 4MATIC», «Land Rover Range Rover Velar», «Volkswagen 7HC Caravelle», «VW CT2-A», «Lada Largus KS035L», «Niva Bronto 212140», «IVECO DAILY», маломерное судно «Chaparral 18SH20», прицеп, квадроцикл и снегоход.