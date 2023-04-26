Общество

сегодня, 12:11

Липецкий горсовет не опубликует декларации депутатов

5 477
#декларация о доходах
3
Липецкий горсовет не опубликует декларации депутатов

Муниципальным депутатам, осуществляющим свои полномочия без отрыва от основной деятельности, разрешили не декларировать доходы.

Липецкий горсовет не опубликует сведения о заработках депутатов. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе горсовета.

В пресс-службе сослались на вступивший в силу с 1 марта Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который разрешает муниципальным депутатам, осуществляющим свои полномочия без отрыва от основной деятельности, не декларировать доходы.

Таким образом, раздел сайта горсовета «Противодействие коррупции», где сообщались сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, теперь по сути мертв. О своих доходах отчитаются только спикер Евгения Фрай и три ее заместителя, но и эти сведения будут обезличены. 

Нам остается лишь вспомнить, что по итогам 2021 года 33 депутата горсовета из 36-ти были миллионерами. Самым богатым депутатом тогда оказалась Евдокия Бычкова с ее 182 миллионами рублей дохода, 24 земельным участками, тремя домами, четырьмя квартирами и несколькими нежилыми помещениями. Вторым по заработкам стал Владимир Дятчин, задекларировавший 172 миллиона, автомобиль «Porsche Cayenne», дом, долю в квартире и четыре земельных участка. Самой же состоятельной оказалась семья Андрея Выжанова. Депутат показал 36 миллионов рублей дохода, а его жена — 198 миллионов. В собственности супругов — жилой дом и две квартиры, земельные участки, коммерческая недвижимость, гаражи, автопарк из восьми легковых автомобилей: «Toyota Lexus LX570», «Mercedes-Benz V 250D 4MATIC», «Land Rover Range Rover Velar», «Volkswagen 7HC Caravelle», «VW CT2-A», «Lada Largus KS035L», «Niva Bronto 212140», «IVECO DAILY», маломерное судно «Chaparral 18SH20», прицеп, квадроцикл и снегоход.
5 477
#декларация о доходах
3

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Хороший новость.

20 минут назад
Вы Джентльменам верите ? А дальше можно на писать, этот анекдот знают многии.
ответить

Цыган Яшка

26 минут назад
Зачетная фотка избирателей в шапке заставки)))
ответить

Коммунист

29 минут назад
Браво Г48! ( за то, что дали вспомнить):))))))
ответить

Липчанин.

46 минут назад
Правильно,нечего народ злить.
ответить

Интересно

сегодня, 12:18
Кто выбирает этих персонажей ?
ответить
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
8
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
Бизнес

Еще в рубрике

Депутаты облсовета по-новому отчитались о доходах
#доходы #облсовет
1
Депутаты облсовета по-новому отчитались о доходах

47 минут назад

Общество
«Поясни за шмот»: Telegram-каналы обсуждают стиль губернатора
#мода #губернатор #мэр
17
«Поясни за шмот»: Telegram-каналы обсуждают стиль губернатора

сегодня, 12:12

Общество
На проспекте Победы в мае подрядчик исправит свой брак
#проспект Победы
6
На проспекте Победы в мае подрядчик исправит свой брак

сегодня, 11:31

Общество
Программа «Мой двор» продлена до 2025 года
#программа «Мой двор»
3
Программа «Мой двор» продлена до 2025 года

сегодня, 10:55

Общество
«Доставайте лодки!»
#подземный переход
6
«Доставайте лодки!»

сегодня, 10:01

Общество
В Липецк привезут частицы святых мощей блаженной Матроны Московской
#религия
2
В Липецк привезут частицы святых мощей блаженной Матроны Московской

сегодня, 09:59

Общество