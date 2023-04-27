Общество

46 минут назад

Дептранс взял паузу до конца мая на решение вопроса безлимитной работы садоводческих маршрутов

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#транспорт
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Пока в бюджете Липецка нет средств на еженедельные поездки автобусов на сады.

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Сегодня на сессии Липецкого депутат Екатерина Пинаева заговорила о расписании садоводческих автобусных маршрутов.

По словам Екатерины Пинаевой, она получает много жалоб липчан на то, что этой весной мэрия изменила привычный график работы садоводческих маршрутов: с 15 апреля автобусы не ходят по вторникам и четвергам. А осенью, с 4 сентября по 31 октября, такие маршруты вообще будут работать только по пятницам, субботам и воскресениям.

Эту проблему депутаты безрезультатно обсуждали на профильной комиссии горсовета. «И что? какой итог? Мы продолжаем прорабатывать этот вопрос? Или у нас так и останется это расписание?» — спросила Екатерина Пинаева.

Ответ председателя дептранса мэрии Евгения Чекрыжова депутатов не порадовал:

— До конца мая посмотрим, что у нас с бюджетом. На сегодняшний день, к сожалению, возможности нет. Понятно, что проблема попадания на сады обострится в июне-июле, когда растениям нужен будет полив. Посмотрим на то, что можно сделать, по результатам апреля-мая.

В свою очередь, спикер горсовета Евгения Фрай заметила, что депутаты собираются искать решение проблемы и дальше, так как на кону — комфорт жителей Липецка.
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#транспорт
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Комментарии (2)

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Алексей

4 минуты назад
Конечно садоводам комфортно будет если сделают ежедневно сообщение с садом - главное что бы потом по осени проезд еще больше не подняли в Липецке живу в Пос. Заречье а работаю на ул.Юношеской 2 пересадки на работу 2 с работы даже по карте выходит 162 рубля в день дорога еще обидно что по времени очень долго приходится добираться с двумя пересадками а на ЛТЗ еще 40 мин стоять ждать 19-тый раньше каждые 20 мин ездил теперь вечерами раз в 40 мин одни оптимизации.
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Горожанка

22 минуты назад
В бюджете много на что находится денег. Но для людей - нет. Просто отмахиваются.
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