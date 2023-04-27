Дептранс взял паузу до конца мая на решение вопроса безлимитной работы садоводческих маршрутов

Пока в бюджете Липецка нет средств на еженедельные поездки автобусов на сады.

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Сегодня на сессии Липецкого депутат Екатерина Пинаева заговорила о расписании садоводческих автобусных маршрутов.



По словам Екатерины Пинаевой, она получает много жалоб липчан на то, что этой весной мэрия изменила привычный график работы садоводческих маршрутов: с 15 апреля автобусы не ходят по вторникам и четвергам. А осенью, с 4 сентября по 31 октября, такие маршруты вообще будут работать только по пятницам, субботам и воскресениям.



Эту проблему депутаты безрезультатно обсуждали на профильной комиссии горсовета. «И что? какой итог? Мы продолжаем прорабатывать этот вопрос? Или у нас так и останется это расписание?» — спросила Екатерина Пинаева.



Ответ председателя дептранса мэрии Евгения Чекрыжова депутатов не порадовал:



— До конца мая посмотрим, что у нас с бюджетом. На сегодняшний день, к сожалению, возможности нет. Понятно, что проблема попадания на сады обострится в июне-июле, когда растениям нужен будет полив. Посмотрим на то, что можно сделать, по результатам апреля-мая.



В свою очередь, спикер горсовета Евгения Фрай заметила, что депутаты собираются искать решение проблемы и дальше, так как на кону — комфорт жителей Липецка.