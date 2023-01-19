Общество
9 минут назад
Каждый третий дворник – судимый уголовник
В МБУ «Управление благоустройства Липецка» не хватает больше половины уборщиков.
Сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета депутаты с пристрастием опросили директора МБУ «Управление благоустройства Липецка» Дмитрия Пушилина. Повод – сплошные катки, в которые тротуары и пешеходные дорожки превратил ледяной дождь.
Очевидно, что городское муниципальное предприятие со своей работой не справилось. И справиться не могло: из года в год за счет новых дорог, скверов и общественных пространств зона ответственности МБУ растет, а количество рабочих рук сокращается.
Из этого слайда следует, что за пять последних лет площадь механизированной уборки по муниципальному заданию у предприятия выросла с 4,8 млн кв.м. до 5,4 миллиона, а площадь ручной уборки увеличилась с 267 тыс кв.м. до 301 тысячи. В то же время, как следует из ответа Дмитрия Пушилина на вопрос депутата Екатерины Пинаевой, МБУ по штату необходимо порядка 300 дворников, а по факту их – всего 130. А сегодня по факту в 4 часа утра на посыпку тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта вышли 120 человек. При этом из-за нехватки рабочих кадров треть от тех дворников, которые есть, составляют осужденные!
Осенью прошлого года, принимая СМИ на территории своего предприятия Дмитрий Пушилин сказал, что дворники могут рассчитывать на зарплату до 30 тысяч рублей, но для этого тоже нужно быть стахановцем. А сегодня депутаты услышали от него, что средний заработок уборщика территорий в МБУ – порядка 29 тысяч рублей.
Немного лучше обстоят дела с водителями и механизаторами. Их зарплату в прошлом году, по словам Дмитрия Пушилина, выросла на 39% и теперь составляет порядка 40-45 тысяч рублей против 24 500 рублей в 2021 году. Но и такое повышение заработка не помогло заткнуть все кадровые бреши в МБУ. Так, если в январе-феврале 2022 года муниципальному коммунальному предприятию не хватало 70 водителей спецтехники, то накануне этой зимы МБУ были нужны 80 водителей.
– Штаты растут, а количество кадров сокращается. Да, мы увеличили количество привлекаемой техники для уборки дорог, но песок и соль по тротуарам рассыпают только наши рабочие, – резюмировал ситуацию директор предприятия.
В итоге из 11 имеющихся в МБУ малогабаритных машин, которые могут чистить тротуары, сегодня утром рассыпали песок и соль только пять. Просто потому, что на предприятии осталось всего пять водителей, умеющих на них работать!
Впрочем, и с этой техникой есть проблемы. Она – импортная, итальянская. По словам Дмитрия Пушилина, предназначенная для работы с чистым песком и технической солью. А в нашей пескосоляной смеси попадаются камни, которые, попав в ротор такой взыскательной техники, блокирует механизм, который разбрасывает противогололедный отечественный материал.
– В перспективе хотим купить навесное оборудование для этой работы для тракторов МТЗ. Они имеют ковш, в котором можно возить песок и соль. Это предложение пока в проработке, – сказал Дмитрий Пушилин.
– Техника есть – людей нет, – вздохнул депутат Александр Кофанов.
И, кажется, кадровый город в МБУ станет только сильнее. Если в прошлом году за счет субсидии, который администрация Липецка получила от правительства области, на предприятии выросла зарплата. Но получит ли еще такую субсидию мэрия в этом году, директор МБУ не знает.
– Пока зарплату повышать не планируется, – сказал Дмитрий Пушилин.
Эта информация расстроила депутатов, ведь если число рабочих в городском коммунальном предприятии будет только падать, это вызовет иной рост – травм горожан на обледеневших улицах и числа исков к мэрии со стороны пешеходов и водителей, которые будут взыскивать из городского бюджета моральный ущерб за причиненные страдания и материальный — за поврежденные автомобили.
– А вы можете доводить до депутатов информацию по планам на дорожные работы? А то нам в такие пиковые моменты, как сегодня, звонят избиратели, а нам нечего им сказать, – обратился к директору МБУ депутат Андрей Иголкин.
– В МБУ есть горячая линия, по которой можно нам звонить и поучать информацию, - ответил Дмитрий Пушилин. – Запишите номер: 57-97-20.
Очевидно, что городское муниципальное предприятие со своей работой не справилось. И справиться не могло: из года в год за счет новых дорог, скверов и общественных пространств зона ответственности МБУ растет, а количество рабочих рук сокращается.
Из этого слайда следует, что за пять последних лет площадь механизированной уборки по муниципальному заданию у предприятия выросла с 4,8 млн кв.м. до 5,4 миллиона, а площадь ручной уборки увеличилась с 267 тыс кв.м. до 301 тысячи. В то же время, как следует из ответа Дмитрия Пушилина на вопрос депутата Екатерины Пинаевой, МБУ по штату необходимо порядка 300 дворников, а по факту их – всего 130. А сегодня по факту в 4 часа утра на посыпку тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта вышли 120 человек. При этом из-за нехватки рабочих кадров треть от тех дворников, которые есть, составляют осужденные!
Осенью прошлого года, принимая СМИ на территории своего предприятия Дмитрий Пушилин сказал, что дворники могут рассчитывать на зарплату до 30 тысяч рублей, но для этого тоже нужно быть стахановцем. А сегодня депутаты услышали от него, что средний заработок уборщика территорий в МБУ – порядка 29 тысяч рублей.
Немного лучше обстоят дела с водителями и механизаторами. Их зарплату в прошлом году, по словам Дмитрия Пушилина, выросла на 39% и теперь составляет порядка 40-45 тысяч рублей против 24 500 рублей в 2021 году. Но и такое повышение заработка не помогло заткнуть все кадровые бреши в МБУ. Так, если в январе-феврале 2022 года муниципальному коммунальному предприятию не хватало 70 водителей спецтехники, то накануне этой зимы МБУ были нужны 80 водителей.
– Штаты растут, а количество кадров сокращается. Да, мы увеличили количество привлекаемой техники для уборки дорог, но песок и соль по тротуарам рассыпают только наши рабочие, – резюмировал ситуацию директор предприятия.
В итоге из 11 имеющихся в МБУ малогабаритных машин, которые могут чистить тротуары, сегодня утром рассыпали песок и соль только пять. Просто потому, что на предприятии осталось всего пять водителей, умеющих на них работать!
Впрочем, и с этой техникой есть проблемы. Она – импортная, итальянская. По словам Дмитрия Пушилина, предназначенная для работы с чистым песком и технической солью. А в нашей пескосоляной смеси попадаются камни, которые, попав в ротор такой взыскательной техники, блокирует механизм, который разбрасывает противогололедный отечественный материал.
– В перспективе хотим купить навесное оборудование для этой работы для тракторов МТЗ. Они имеют ковш, в котором можно возить песок и соль. Это предложение пока в проработке, – сказал Дмитрий Пушилин.
– Техника есть – людей нет, – вздохнул депутат Александр Кофанов.
И, кажется, кадровый город в МБУ станет только сильнее. Если в прошлом году за счет субсидии, который администрация Липецка получила от правительства области, на предприятии выросла зарплата. Но получит ли еще такую субсидию мэрия в этом году, директор МБУ не знает.
– Пока зарплату повышать не планируется, – сказал Дмитрий Пушилин.
Эта информация расстроила депутатов, ведь если число рабочих в городском коммунальном предприятии будет только падать, это вызовет иной рост – травм горожан на обледеневших улицах и числа исков к мэрии со стороны пешеходов и водителей, которые будут взыскивать из городского бюджета моральный ущерб за причиненные страдания и материальный — за поврежденные автомобили.
– А вы можете доводить до депутатов информацию по планам на дорожные работы? А то нам в такие пиковые моменты, как сегодня, звонят избиратели, а нам нечего им сказать, – обратился к директору МБУ депутат Андрей Иголкин.
– В МБУ есть горячая линия, по которой можно нам звонить и поучать информацию, - ответил Дмитрий Пушилин. – Запишите номер: 57-97-20.