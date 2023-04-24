В пьяной драке у пивбара житель Ельца убил ножом своего друга

22-летний потерпевший умер от кровопотери — клинок пронзил бедренную артерию.

В ночь с 22 на 23 апреля в елецкую горбольницу доставили раненого ножом в бедро 22-летнего парня, но спасти его врачи не смогли — он умер от острой кровопотери. Как оказалось, клинок повредил бедренную артерию.



— По данному факту возбуждено уголовное до по части четвертой статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Обстоятельства преступления устанавливает следствие. Устанавливается местонахождение подозреваемого, скрывшегося с места происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.



Однако кое-что уже известно. Например, то, что в пивбаре у дома на улице Черокманова поссорились две компании отдыхающих. Разборки было решено продолжить на улице. 23-летний парень в ходе драки достал нож и стал бить им наотмашь своих оппонентов. В итоге трое мужчин получили ранения, один из них — смертельное. При этом умерший от кровопотери 22-летний парень был другом убийцы: нож в его ногу тот вонзил в пылу схватки случайно.



Кстати, 23-летний подозреваемый в поножовщине оказался ранее судимым.



Жизни и здоровью двух других пострадавших ничего не угрожает. У одного из мужчин порезана нога, у второго — грудь.