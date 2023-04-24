Происшествия

15 минут назад

В пьяной драке у пивбара житель Ельца убил ножом своего друга

230
В пьяной драке у пивбара житель Ельца убил ножом своего друга

22-летний потерпевший умер от кровопотери — клинок пронзил бедренную артерию.

В ночь с 22 на 23 апреля в елецкую горбольницу доставили раненого ножом в бедро 22-летнего парня, но спасти его врачи не смогли — он умер от острой кровопотери. Как оказалось, клинок повредил бедренную артерию.

— По данному факту возбуждено уголовное до по части четвертой статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Обстоятельства преступления устанавливает следствие. Устанавливается местонахождение подозреваемого, скрывшегося с места происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Однако кое-что уже известно. Например, то, что в пивбаре у дома на улице Черокманова поссорились две компании отдыхающих. Разборки было решено продолжить на улице. 23-летний парень в ходе драки достал нож и стал бить им наотмашь своих оппонентов. В итоге трое мужчин получили ранения, один из них — смертельное. При этом умерший от кровопотери 22-летний парень был другом убийцы: нож в его ногу тот вонзил в пылу схватки случайно.

Кстати, 23-летний подозреваемый в поножовщине оказался ранее судимым.

Жизни и здоровью двух других пострадавших ничего не угрожает. У одного из мужчин порезана нога, у второго — грудь.
230

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
#COVID #хроники коронавируса
11
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
Коронавирус

Еще в рубрике

Больше половины пожаров за минувшие выходные — возгорания сухой травы и мусора
#пожар #МЧС
2
Больше половины пожаров за минувшие выходные — возгорания сухой травы и мусора

сегодня, 10:12

Происшествия
30-летний житель Ростовской области приехал в Липецк обманывать стариков
#мошенничество
3
30-летний житель Ростовской области приехал в Липецк обманывать стариков

сегодня, 08:39

Происшествия
Нетрезвая девушка упала на дороге практически в руки полицейских
#нетрезвый пешеход
17
Нетрезвая девушка упала на дороге практически в руки полицейских

вчера, 21:49

Происшествия
В Ельце горит старинный купеческий дом
#пожар
8
В Ельце горит старинный купеческий дом

вчера, 18:14

Происшествия
Женщина с другом обокрала бывшего супруга
#кража #суд
7
Женщина с другом обокрала бывшего супруга

вчера, 10:14

Происшествия
Из реки Дон подняли затонувший в марте автомобиль
#Дон #паводок #спасательная операция
13
Из реки Дон подняли затонувший в марте автомобиль

вчера, 09:50

Происшествия