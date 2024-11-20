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49 минут назад

День Росси в Липецке: как отпраздновать, где погулять, куда обращаться в экстренной ситуации

Представляем вам картину праздника.

«Стёжки-дорожки»

Долго выбирали, с какой песни начать праздничный выпуск, решили показать творчество фольклорного ансамбля «Воскресенье», которым руководит Заслуженный работник культуры РФ Кристаллина Иващенко.

Видео в ОЦКНТ снял Аркадий Свиридов.



Жары нет и в помине

В Липецке всё прохладнее: сегодня температура уже 22-24 градуса, хорошо еще, что без осадков.

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Отключение воды

Честь провести праздничный день без холодной воды выпадет тысячам липчан. С 10:00 и до окончания ремонтных работ терпеть придется жителям:

- ул. 15 микрорайон, 1/2, 1/3,1/4, 2/2, 2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23а, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37;
- ул. Водопьянова, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 70;
- ул. Достоевского, 71;
- ул. Комсомольская, 22;
- ул. Котовского, 19, 23, 37;
- ул. Крайняя (с. Подгорное), 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11;
- ул. Папина, 6, 6а;
- ул. Подгоренская, 1, 2, 4, 6,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
- ул. Студенческий Городок, 14, 13, 11, 10;
- ул. Школьная, 24;

- пр-д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14а, 16, 18, 27а, 29;

- пер. Кочубея, 1.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Б.Хмельницкого, Верхней, Джамбула, Достоевского, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Крылова, Крымской 1-й, Крымской 2-й, Пригородной, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, в переулке Кочубея.

К счастью, электричества на праздники никому отключать не станут.

Поликлиники, почта, МФЦ

Если коротко – ничего сегодня работать не будет. Лучше отложить все дела и посвятить себя близким. Если же понадобилась экстренная медицинская помощь, то её окажут в травмпунктах:

- ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1 (ул. Космонавтов, 39);
- ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, 10);
- ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» (ул. Коммунистическая, 24).

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В случае неотложных проблем с зубами круглосуточно дежурит ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, 22), с глазами – офтальмологическое отделение ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (ул. Ленина, 35), причём там обещают помочь и взрослым, и детям.

Ребятишек и подростков до 15 лет в случае неприятностей ждут в областной детской больнице, там же работает и свой травмпункт (ул. Московская, 6а).

Под открытым небом

Главные гулянья в День России пройдут в парках и общественных пространствах. Правда, в случае воздушной опасности программу отменят или сократят – следите за сообщениями, в том числе – на GOROD48.

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Площадь перед дворцом

Большой праздничный концерт состоится и на площади Клименкова перед Городском дворцом культуры. В 17:30 начнётся детская концертная программа (0+), в 18:00 – программа для взрослых (0+).

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Здесь и вверху vk.com/gdklipetsk

Солистка Мариинки в Липецке

Если же вы предпочитаете более камерное празднование, то сходить сегодня можно в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2). В 17:00 здесь пройдёт потрясающий концерт Заслуженной артистки России солистки Мариинского театра Альбины Шагимуратовой (6+).

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Вместе с ней выступят лауреаты Международного конкурса вокалистов имени М.И. Глинки Иван Бородулин (контратенор, Екатеринбург), Екатерина Лукаш (меццо-сопрано, Москва), Мирослав Молчанов (бас, Санкт-Петербург), Екатерина Бегунович (сопрано, Новосибирск), Даниил Сахаров (тенор, Москва).

Аккомпанировать знаменитым гостям будут Симфонический оркестр Липецкой филармонии, главный дирижёр — Михаил Мясников.

В программе — арии из опер русских и зарубежных композиторов.

Экскурсия по России

Виртуально прогуляться по стране можно сегодня в липецком офисе Музея-усадьбы П.П. Семёнова-Тян-Шанского (пр-т Победы, 67а, стр. 1).

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В 12:00 здесь начнётся интерактивная экскурсия «Моя Россия» (6+).

Мультиспортивная лига

В 9:00 в Нижнем парке стартует первый этап II проекта «Мультиспортивная семейная лига» (0+).

В программе соревнований забеги на дистанцию 500 метров: «Забег пап» и «Забег мам», Забег детей (все на 500 метров). При подведении итогов, в зачет берутся показатели всех членов семьи (команды).

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На старте проекта каждая семья получает медальницу, которую необходимо заполнить медалями, посетив все этапы проекта «Мультиспортивная семейная лига». Участники станут обладателями фирменных футболок, а в сентябре на «Гранд Финале» — призы!

Отдых по полной

4 выходных дня - это бесценно. Но у некоторых их ещё больше! Как выяснили в SuperJob, 11% липчан продлили выходные, взяв дополнительные отгулы или дни отпуска.

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Таких больше среди женщин, чем среди мужчин – 12% и 10% соответственно. Чаще всего такую возможность используют опытные сотрудники от 35 лет, среди них таких 13% и те, кто много зарабатывает – 14% получающих более 100 тысяч рублей в месяц.

Дорогие липчане! И в праздничные дни информационный поток не ослабеет. Поэтому нужно продолжать следить за новостями на GOROD48. Нужно лишь периодически заходить наведываться на сайт и читать сообщения. Мы работаем 24/7 b с нами вы будете держать руку на пульсе событий без отрыва общения с семьёй и близкими. Ждём вас снова и снова!
Сегодня в Липецке
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