Общество

17 минут назад

На проспекте Победы в мае подрядчик исправит свой брак

84
#проспект Победы
На проспекте Победы в мае подрядчик исправит свой брак

Компания ООО ТК «Руслан-1» оформляет в мэрии Липецка разрешение на ремонт дороги.

Проспект Победы московское ООО ТК «Руслан-1» реконструировала по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2019-2020 годах. Ремонт обошелся в 1,1 млрд рублей. Еще до завершения контракта к качеству работ у заказчика, МКУ «Управление строительства Липецка», возникли претензии. За брак на проспекте Победы подрядчику не доплатили 60 миллионов рублей и вынудили исправлять выявленные недостатки. Но косяков оказалось больше.

Так, в районе дома №6 разрушается асфальт у двух решеток дождевой канализации. Еще чуть-чуть, и в выбоинах машины будут терять колеса.

f44a223b-db43-4e78-8133-1d730bf0acfd.jpg

На остановках по нечетной стороне проспекта Победы, там, где они конструктивно укреплены подпорными стенками, отвалилась облицовочная плитка.

d7f1b4a7090f5835c0edffe0fa53097b.jpg

5096d2fd161a62a9f0039dc350422a07.jpg

В районе автовокзала у пешеходного перехода вообще появились ямы.

яма.jpg

— Подрядчик, оформляет разрешение на проведение ремонта магистрали. Работы будут выполнены за его счет по гарантии. В перечне работ — образовавшиеся ямы, в том числе и возле дождеприемных решеток и другие замечания. Ожидается, что ремонты компания начнёт в мае, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
84
#проспект Победы

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
8
Новое слово в детской инженерии: в Липецк пришла сеть школ РобоКидс!
Бизнес

Еще в рубрике

Программа «Мой двор» продлена до 2025 года
#программа «Мой двор»
1
Программа «Мой двор» продлена до 2025 года

54 минуты назад

Общество
«Доставайте лодки!»
#подземный переход
5
«Доставайте лодки!»

сегодня, 10:01

Общество
В Липецк привезут частицы святых мощей блаженной Матроны Московской
#религия
2
В Липецк привезут частицы святых мощей блаженной Матроны Московской

сегодня, 09:59

Общество
Сегодня в Липецке: где перекроют дороги и как выглядит идеальная свадьба по-липецки?
#Сегодня в Липецке
10
Сегодня в Липецке: где перекроют дороги и как выглядит идеальная свадьба по-липецки?

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: ДТП с самокатчиками, отмена занятий в ЛГТУ и новая структура мэрии
#вечЁрка #самокатчики #администрация Липецка
8
Липецкая вечЁрка: ДТП с самокатчиками, отмена занятий в ЛГТУ и новая структура мэрии

вчера, 20:23

Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
2
На трех улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 20:08

Общество