На проспекте Победы в мае подрядчик исправит свой брак

Компания ООО ТК «Руслан-1» оформляет в мэрии Липецка разрешение на ремонт дороги.

Проспект Победы московское ООО ТК «Руслан-1» реконструировала по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2019-2020 годах. Ремонт обошелся в 1,1 млрд рублей. Еще до завершения контракта к качеству работ у заказчика, МКУ «Управление строительства Липецка», возникли претензии. За брак на проспекте Победы подрядчику не доплатили 60 миллионов рублей и вынудили исправлять выявленные недостатки. Но косяков оказалось больше.Так, в районе дома №6 разрушается асфальт у двух решеток дождевой канализации. Еще чуть-чуть, и в выбоинах машины будут терять колеса.На остановках по нечетной стороне проспекта Победы, там, где они конструктивно укреплены подпорными стенками, отвалилась облицовочная плитка.В районе автовокзала у пешеходного перехода вообще появились ямы.— Подрядчик, оформляет разрешение на проведение ремонта магистрали. Работы будут выполнены за его счет по гарантии. В перечне работ — образовавшиеся ямы, в том числе и возле дождеприемных решеток и другие замечания. Ожидается, что ремонты компания начнёт в мае, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.