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«Тут есть чем заняться. Есть где развернуться. Главное, чтобы липчане проголосовали за эту территорию»
Депутат Липецкого горсовета, врач областной детской больницы Дмитрий Погорелов обсудил с чиновниками мэрии и горожанами возможность благоустройства пешеходной зоны между микрорайонами на улице Московской.
Первым на этот призыв откликнулся депутат Дмитрий Погорелов. В его округ входит один из самых молодых районов города, «Университетский». В этом же округе — и детская областная больница. И так совпало, что он работает в ней врачом. И, конечно, активно топит за территорию по улице Московской, 6а — между клиникой и микрорайоном — которая давно требует благоустройства.
— Тут есть чем заняться. Есть где развернуться. Главное, чтобы липчане проголосовали за эту территорию, — говорит Дмитрий Погорелов.
Мы стоим на мощеном плиткой тротуаре, по которому жители «Европейского» и недавно построенного ЖК «Виктория» ходят на остановку «Областная больница». Благоустроенная зона обрывается перед железной дорогой. Если стоять лицом к переходу через насыпь с рельсами, то по левую руку будет болотистая низина, а по правую — натоптанная тропа, по которой можно добраться до остановки «»Технический университет» и до храма Сергия Радонежского. А за спиной останется кривая полуразрушенная дорожка, ведущая в областную детскую больницу.
— Если не убрать отсюда воду, то поплывет любое благоустройство, — говорит экс-начальник областного управления ЖКХ, директор и учредитель ряда управляющий компаний, в том числе УК «Университетская», Юрий Костин.
С ним соглашаются. Тут нужно решение, которое уже применяется в Липецке: создание точечного водоотвода путем строительства недорогих дренажных колодцев. Такой же колодец нужен для устранения вечной лужи на повороте второстепенной дороги на углу медцентра «Эксперт».
— Одну проблему этой территории наконец-то устранит РЖД, — Дмитрий Погорелов показывает на какие-то металлоконструкции и кучу песка, насыпанного у разрушающегося пешеходного мостика на месте перехода через железную дорогу. — Видите, железнодорожники уже привезли стройматериалы. Но многое еще нужно сделать. Например, дополнительно озеленить это место, установить лавочки вдоль существующей пешеходной зоны, заменить светильники уличного освещения на более мощные, но менее энергоемкие.
В свою очередь, Юрий Корстин говорит о необходимости сделать то, что вчера на сессии горсовета глава Липецка Увакина назвала созданием пешеходных связей между районами, которые, собственно, во многом и формируют комфортную городскую среду. По его мнению, можно закончить уже существующий проект создания пешеходной экологической тропы, которая проходит в «Университетском» вдоль улицы Белянского по березовой аллее, продолжается по дубовой роще вдоль улицы Политехнической, выходит на аллею улицы Московской у ЖК «Виктория», а потом по краю урочища Сосновый бор ведет к Молодежному парку у ТРЦ «Ривьера». Осталось построить два недостающих фрагмента этой тропы — сделать в плитке или асфальте пешеходную зону на улице Белянского и пешеходную зону от мостика через железную дорогу до остановки «Технический университет». А это — как раз попавший в шорт-лист голосования на платформе 48.gorodsreda.ru потенциальный объект благоустройства «Пешеходная зона в районе ул. Московская, 6а».
За него, кстати, уже отдали голоса более 1400 жителей Липецка. То есть сейчас тропа в ТОП-3 по итогам голосования.
— А сколько объектов благоустройства пройдет через сито отбора? За какие-то ведь проголосуют 200 человек, а за какие-то — и несколько тысяч? — спросил у сотрудницы городского департамента градостроительства и архитектуры Евгении Томиловой активный житель ЖК «Виктория» Василий Андрух.
Он узнал, что победителями голосования признают 15 пространств, которые и благоустроят за средства федерального бюджета в 2024 году. Впрочем, таких объектов может быть и больше благодаря активности горожан. Так, из-за того, что в других регионах голосование не пользовалось популярностью, их власти не выбрали полагавшиеся им квоты. В итоге, по словам Евгении Томиловой, в 2021 году Липецк дополнительно получил на благоустройство по проекту «Комфортная городская среда» 70 миллионов рублей, а в прошлом — еще 36 миллионов.
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