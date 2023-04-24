Общество

31 минуту назад

В Липецке — провал за провалом

1 457
#ЖКХ
2
В Липецке — провал за провалом

На улице 50 лет НЛМК напротив дома № 15 тоже провалился асфальт.

Сегодня утром мы рассказали, что на пересечении улиц Осипенко и Суворова образовался провал.

И сразу в редакцию GOROD48 посыпались сообщения о новых случаях проседания грунта.

7DE24FE0-351E-45EB-B6E4-4B24928C46FE.jpeg+2023-04-24-11.17.01.jpg

4F909CB6-4AAC-4CA2-9A59-8455A6E7CC56.jpeg+2023-04-24-11.17.01.jpg

09832A8D-7D13-4C3D-877B-B6D008431EB5.jpeg+2023-04-24-11.17.01.jpg

«На улице 50 лет НЛМК напротив дома № 15 тоже провалился асфальт, и никому нет дела.... Ждут, наверное, когда машина провалится, тогда может что-то сделают», - возмущаются наши читатели.

Как сообщили в управлении главного смотрителя, информация о провале на улице 50 лет НЛМК уже передана в ресурсоснабжающие организации.

После обследования специалисты определят причины провала и меры необходимые для его устранения.

77166450-4ED4-4262-B4C7-6C7A00EC0AAA.jpeg+2023-04-24-11.17.01.jpg

D6E86135-DDCC-429E-A1CF-1E1BC7BA1BC5.jpeg+2023-04-24-11.17.01.jpg
1 457
#ЖКХ
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Эхо

17 минут назад
Вообщем полный провал...
ответить
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
#COVID #хроники коронавируса
12
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
Коронавирус

Еще в рубрике

В пяти домах на двух улицах отключат холодную воду
#отключения
В пяти домах на двух улицах отключат холодную воду

59 минут назад

Общество
Липчанка ищет хозяйку покусавшего её шпица
#животные #собака
5
Липчанка ищет хозяйку покусавшего её шпица

сегодня, 16:05

Общество
Евгения Уваркина призвала решить проблему появления свалок с помощью искусственного интеллекта
#благоустройство
11
Евгения Уваркина призвала решить проблему появления свалок с помощью искусственного интеллекта

сегодня, 15:09

Общество
Данковчане наблюдали северное сияние
#северное сияние
1
Данковчане наблюдали северное сияние

сегодня, 14:54

Общество
В Госжилинспекции Липецкой области сменился руководитель
#ЖКХ
21
В Госжилинспекции Липецкой области сменился руководитель

сегодня, 14:10

Общество
40 предприятий Липецка готовы взять на работу осужденных: бизнесу не хватает рабочих рук
#ФСИН #осужденные
12
40 предприятий Липецка готовы взять на работу осужденных: бизнесу не хватает рабочих рук

сегодня, 13:59

Общество