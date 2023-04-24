Общество
31 минуту назад
В Липецке — провал за провалом
На улице 50 лет НЛМК напротив дома № 15 тоже провалился асфальт.
Сегодня утром мы рассказали, что на пересечении улиц Осипенко и Суворова образовался провал.
И сразу в редакцию GOROD48 посыпались сообщения о новых случаях проседания грунта.
«На улице 50 лет НЛМК напротив дома № 15 тоже провалился асфальт, и никому нет дела.... Ждут, наверное, когда машина провалится, тогда может что-то сделают», - возмущаются наши читатели.
Как сообщили в управлении главного смотрителя, информация о провале на улице 50 лет НЛМК уже передана в ресурсоснабжающие организации.
После обследования специалисты определят причины провала и меры необходимые для его устранения.
И сразу в редакцию GOROD48 посыпались сообщения о новых случаях проседания грунта.
«На улице 50 лет НЛМК напротив дома № 15 тоже провалился асфальт, и никому нет дела.... Ждут, наверное, когда машина провалится, тогда может что-то сделают», - возмущаются наши читатели.
Как сообщили в управлении главного смотрителя, информация о провале на улице 50 лет НЛМК уже передана в ресурсоснабжающие организации.
После обследования специалисты определят причины провала и меры необходимые для его устранения.
Эхо