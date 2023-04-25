Ребёнок помогал маме-страховому агенту, но деньги от клиента до квартиры не донёс.

Прокуратурой Советского района Липецка утверждено обвинительной заключение в отношении 41-летнего мужчины и 31-летней женщины по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчину и женщину обвиняют в ограблении 10-летнего мальчика, которое произошло 3 июня 2022 года в Липецке. По версии следствия, пьяная пара увидела у подъезда незнакомого им ребёнка с деньгами и решили его ограбить.



Для этого женщина проследовала за несовершеннолетним в подъезд, разговорилась с ним и убедила показать деньги, после чего открыла дверь в подъезд мужчине, который выхватил деньги — 7500 рублей — из рук мальчика. После этого мужчина и женщина скрылись.



Как оказалось, мама мальчика занимается страхованием машин и в тот день попросила сына ей помочь: подняться в квартиру, взять полис, выйти на улицу и отдать его мужчине, а у того забрать деньги за страховку.



Мальчик так и сделал и положил деньги в карман. Но до квартиры не донёс. Его приметили злоумышленники.