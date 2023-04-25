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сегодня, 13:05

Мужчину и женщину обвиняют в ограблении 10-летнего мальчика

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#грабёж #дети
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Мужчину и женщину обвиняют в ограблении 10-летнего мальчика

Ребёнок помогал маме-страховому агенту, но деньги от клиента до квартиры не донёс.

Прокуратурой Советского района Липецка утверждено обвинительной заключение в отношении 41-летнего мужчины и 31-летней женщины по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчину и женщину обвиняют в ограблении 10-летнего мальчика, которое произошло 3 июня 2022 года в Липецке. По версии следствия, пьяная пара увидела у подъезда незнакомого им ребёнка с деньгами и решили его ограбить.

Для этого женщина проследовала за несовершеннолетним в подъезд, разговорилась с ним и убедила показать деньги, после чего открыла дверь в подъезд мужчине, который выхватил деньги — 7500 рублей — из рук мальчика. После этого мужчина и женщина скрылись.

Как оказалось, мама мальчика занимается страхованием машин и в тот день попросила сына ей помочь: подняться в квартиру, взять полис, выйти на улицу и отдать его мужчине, а у того забрать деньги за страховку.

Мальчик так и сделал и положил деньги в карман. Но до квартиры не донёс. Его приметили злоумышленники.
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#грабёж #дети
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Комментарии (4)

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Skrip

23 минуты назад
не слишком ли намудрено в описании?Судя по жизнеописании мальчик к подъеду шёл без денег,а вот выйти с деньгами.Мама что то напутала .?
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Ну

33 минуты назад
10 лет без права переписки!
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Викторм

55 минут назад
Было бы неплохо, чтобы вставили на полную катушку...
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Гость

сегодня, 13:18
Не стыда не совести. Это кем надо быть чтобы ограбить 10 летнего ребенка?
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