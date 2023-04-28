58 минут назад
Лужа во дворе дома на площади Победы остается непобедимой
На стену дома нанесено патриотическое граффити. Своим фасадом он выходит на памятную стелу. А из окон, выходящих во двор, жильцы видят грязь и вечную лужу.
На эту лужу жители дома №3а жаловались еще мэру Михаилу Гулевскому. Потом — Сергею Иванову. И сейчас, наверное, жалуются Евгении Уваркиной. Об этой луже GOROD48 писал не раз. Она действительно уникальная. Так, после июньского дождя 2019 года мы написали, что «Самая старая лужа Липецка теперь богата дичью» — в ней поселилась пара диких уток.
Тогда же, четыре года назад, мэрия сообщила, что лужа образуется из-за отсутствия ливневой канализации. Оказывается, еще в 2018 году, при мэре Иванове, городское управление капремонта разработало соответствующий проект, на реализацию которого тогда был необходим всего миллион рублей. Но денег этих, очевидно, не нашлось.
— Я обращался в городскую администрацию по этому вопросу. Мне пообещали, что проблему решат. Летом и осенью 2021 года МБУ «Управление благоустройства Липецка» прокладывало во дворе какие-то трубы, мне даже присылали фотографии этой стройки. Судя по сегодняшней луже, проблему, очевидно, так и не решили, — рассказал GOROD48 Игорь Подзоров, депутат горсовета по 18-му избирательному округу, в который входит дом №3а на площади Победы.
— В 2021 году во дворе дома №3а по площади Победы работники муниципального управления благоустройства смонтировали дренажный колодец. Сейчас его периодически прочищают. В управляющей компании, обслуживающей этот дом, сообщили, что в ближайшее время направят во двор рабочих для устранения скопления воды и прочистки колодца, — рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Какие красивые
god's
Лужа образуется
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Вот так дом .
Вот это откровение ))))))