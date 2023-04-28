Общество

58 минут назад

Лужа во дворе дома на площади Победы остается непобедимой

6 423
#лужа #двор #площадь Победы
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Лужа во дворе дома на площади Победы остается непобедимой

На стену дома нанесено патриотическое граффити. Своим фасадом он выходит на памятную стелу. А из окон, выходящих во двор, жильцы видят грязь и вечную лужу.

Значение фразеологизма «две стороны медали» как никакое другое подходит к дому №3а по площади Победы. Те его жильцы, у кого окна и балконы выходят на площадь, видят памятную стелу, возведенную к 70-летию Победы. Эта сторона пафосная, солнечная. Но жильцам квартир, окна которых смотрят во двор, крупно не повезло: у них темно и сыро. А вид и вовсе неприглядный: грязь во дворе, а сразу за скамейками у подъездов — вечная лужа. 

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На эту лужу жители дома №3а жаловались еще мэру Михаилу Гулевскому. Потом — Сергею Иванову. И сейчас, наверное, жалуются Евгении Уваркиной. Об этой луже GOROD48 писал не раз. Она действительно уникальная. Так, после июньского дождя 2019 года мы написали, что «Самая старая лужа Липецка теперь богата дичью» — в ней поселилась пара диких уток.

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Тогда же, четыре года назад, мэрия сообщила, что лужа образуется из-за отсутствия ливневой канализации. Оказывается, еще в 2018 году, при мэре Иванове, городское управление капремонта разработало соответствующий проект, на реализацию которого тогда был необходим всего миллион рублей. Но денег этих, очевидно, не нашлось.

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— Я обращался в городскую администрацию по этому вопросу. Мне пообещали, что проблему решат. Летом и осенью 2021 года МБУ «Управление благоустройства Липецка» прокладывало во дворе какие-то трубы, мне даже присылали фотографии этой стройки. Судя по сегодняшней луже, проблему, очевидно, так и не решили, — рассказал GOROD48 Игорь Подзоров, депутат горсовета по 18-му избирательному округу, в который входит дом №3а на площади Победы.

— В 2021 году во дворе дома №3а по площади Победы работники муниципального управления благоустройства смонтировали дренажный колодец. Сейчас его периодически прочищают. В управляющей компании, обслуживающей этот дом, сообщили, что в ближайшее время направят во двор рабочих для устранения скопления воды и прочистки колодца, — рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии.
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#лужа #двор #площадь Победы
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Комментарии (6)

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Какие красивые

5 минут назад
утки!
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god's

31 минуту назад
Можно сделать платный пруд
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Лужа образуется

38 минут назад
Вот это откровение )))))), из-за отсутствия мэрии!
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Сериал

39 минут назад
Деревня дураков-продолжение следует!
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Вот так дом .

42 минуты назад
А другие жители чи окна выходят на проспект наблюдают как люди прыгают через лужу на пешеходном переходе.
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Вот это откровение ))))))

44 минуты назад
мэрия сообщила, что лужа образуется из-за отсутствия ливневой канализации.
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