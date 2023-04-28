Происшествия
57 минут назад
Липецкий политех опять на улице
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Четвертый раз за неделю.
В ЛГТУ объявлена четвертая эвакуация за неделю: студенты и преподаватели вышли на улицу из-за сообщения о минировании университета.
Напомним, сообщения о минировании приходят в политехнический университет каждый день начиная с 25 апреля. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.
Кроме учебы студентов сегодня сорвана олимпиада по русскому языку среди школьников третьих-шестых классов «Грамотей», 300 детей были вынуждены отправиться по домам.
Напомним, сообщения о минировании приходят в политехнический университет каждый день начиная с 25 апреля. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.
Кроме учебы студентов сегодня сорвана олимпиада по русскому языку среди школьников третьих-шестых классов «Грамотей», 300 детей были вынуждены отправиться по домам.
4 904
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Елена П.
Ванька Грозный
граф Де Ля Фер