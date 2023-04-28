Липецкий политех опять на улице

Четвертый раз за неделю.

В ЛГТУ объявлена четвертая эвакуация за неделю: студенты и преподаватели вышли на улицу из-за сообщения о минировании университета.



Напомним, сообщения о минировании приходят в политехнический университет каждый день начиная с 25 апреля. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.



Кроме учебы студентов сегодня сорвана олимпиада по русскому языку среди школьников третьих-шестых классов «Грамотей», 300 детей были вынуждены отправиться по домам.

