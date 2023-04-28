Происшествия

57 минут назад

Липецкий политех опять на улице

4 904
#минирование #эвакуация
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Липецкий политех опять на улице

Четвертый раз за неделю.

В ЛГТУ объявлена четвертая эвакуация за неделю: студенты и преподаватели вышли на улицу из-за сообщения о минировании университета.

Напомним, сообщения о минировании приходят в политехнический университет каждый день начиная с 25 апреля. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.

Кроме учебы студентов сегодня сорвана олимпиада по русскому языку среди школьников третьих-шестых классов «Грамотей», 300 детей были вынуждены отправиться по домам. 
4 904
#минирование #эвакуация
1

Комментарии (4)

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ооо

58 секунд назад
По-моему, над нами издеваются.
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Елена П.

20 минут назад
И о чем это говорит?
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Ванька Грозный

40 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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граф Де Ля Фер

47 минут назад
Сессия все ближе?
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