Евгения Уваркина призвала решить проблему появления мусорных свалок с помощью искусственного интеллекта

Традиционные способы обучить жителей Липецка культуре не работают.

Липецк стал значительно чище после серии «Чистых четвергов» и субботников. За пять недель с улиц, дворов и общественных пространств города, как сообщила сегодня на оперативном совещании у главы Липецка председатель департамента развития территорий Ольга Логинова, убрано 15 тонн мусора. Евгения Уваркина поблагодарила за участие в акциях по уборке города всех, кто на них пришел, особенно молодежь.Коллега Ольги Логиновой, председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов, добавил, что с начала проведения «Чистых четвергов» рабочими МБУ «Управление благоустройства Липецка» и наемной бригадой сторонней организации вывезено 392 тонны мусора. А еще за прошедшую неделю с дорог убрали 1 290 тонн песка и грязи, а в целом в марте-апреле вывезено 11,3 тысячи тонн грунта.— Жители отдаленных районов города жалуются на большое количество пыли и песка на дорогах, но пока мы туда не добрались, — посетовал на возможности муниципального коммунального предприятия чиновник.Николай Дергунов также отметил, что на прошедшей неделе были ликвидированы четыре несанкционированные мусорные свалки, с которых убрано 23 тонны бытовых и строительных отходов. Председатель департамента отметил, что это те же свалки, которые уже не раз убирали. Выходит, отучить горожан и коммерсантов выбрасывать мусор в одни и те же места не могут ни предупреждения, ни установленные видеокамеры, ни угрозы крупных штрафов.— Ситуация не радует. Нам нужны другие решения. Необходимо использовать возможности искусственного интеллекта для решения этой проблемы, — сказала Евгения Уваркина.Также глава Липецка призвала департамент ЖКХ представить ей графики домов с текущими кровлями и залитыми водой и нечистотами подвалами с указанием управляющих компаний, в которых были бы обозначены способы и сроки решения проблем. Тем временем уже есть другие графики — антилидеров среди «управляшек» по уборке придомовых территорий и контейнерных площадок.Среди них по первому списку — «ЖКХ-Центр», «Комфорт-Л», «Привокзальная», «Вариант», «Жилкомплекс», «Липецкая УК» и «Малахит», по второму - «Вариант», «Комфорт-Л», «Липецкая УК», «ЖКХ-Центр», «ЦКО», «Лидер», «Альфа».Евгения Уваркина еще раз обратила внимание подчиненных на завершение в летнем варианте к 1 мая благоустройства дорог, скверов, газонов, тротуаров и дворов энергетическими компаниями, которые ремонтировали сети в осенью и зимой. Но оказалось, что эта миссия невыполнима. Из слайда, который показал Николай Дергунов, следовало, что в «зимнем варианте», то есть засыпанными щебнем, остаются 156 просроченных раскопок «Квадры», 184 — ООО «РВК-Липецк», по 12 — «Липецкэнерго» и «Газпромгазораспределение-Липецк».Председатель департамента указал на не радующую его тенденцию — рост количества обращений ресурсных компаний в управление главного смотрителя за продлением раскопок.Явно не успевающий проконтролировать энергетиков Николай Дергунов получил от мэра еще одну вводную: к концу мая согласовать с ресурсными компаниями графики ремонта дорог.