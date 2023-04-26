Депутаты облсовета по-новому отчитались о доходах

В их декларациях теперь нет персональных данных.

На сайте облсовета сообщается, что 11 депутатов, работающих на профессиональной основе, представили сведения о своих доходах и расходах, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей за 2022 год. Один из депутатов позже уточнил в декларации сведения о своих доходах и расходах, еще один — сведения о своих доходах и расходах, а также о доходах и расходах несовершеннолетнего ребенка.



О доходах также отчитались 30 депутатов, осуществляющих полномочия в областном Совете без отрыва от основной деятельности. Они представили в комиссию Совета депутатов по контролю над достоверностью сведений уведомления об отсутствии сделок, общая сумма которых превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года.



Сделку, превышающую трехлетний доход семьи совершил один депутат, работающий на непостоянной основе. Он отчитался об этом перед комиссией.



Напомним, 1 марта вступили в силу изменения федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и отдельных законодательных актов Российской Федерации», липецкие депутаты приняли аналогичные поправки в региональное законодательство, которые позволяют теперь публиковать обезличенные декларации.