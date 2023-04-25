Происшествия

сегодня, 09:46

Жительница Грязей воткнула нож в спину сожителя

3 861
#Убийство
Жительница Грязей воткнула нож в спину сожителя

Испугавшись, она вызвала скорую, однако было уже поздно.

В Грязях заключена под домашний арест 37-летняя женщина, обвиняемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. 16 апреля она воткнула нож в спину сожителя.

Как сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета, все произошло в квартире по улице Советской. Пьяные сожители поссорились и женщина ударила гражданского мужа кухонным ножом. 

- Осознав произошедшее, женщина обратилась за медицинской помощью. Однако от полученного ранения 36-летний потерпевший скончался, - рассказали в пресс-службе.

Вину женщина признала. Сейчас проводятся следственные действия и судебные экспертизы.


3 861
#Убийство

Комментарии (3)

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У сожителей

24 минуты назад
ничего нового .Все по старому ...
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Зимний рыбак

сегодня, 10:10
Засадить в спину нож, а потом пыхтеть, мол это я по неосторожности, в анатомии не разбираюсь, убивать не хотела, а просто устроить лёгкую щекотку. Бред!
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Однако

сегодня, 09:59
Года два не больше, адвокат научит, что говорить. Ну и от финансирования много зависит...
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