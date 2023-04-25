Жительница Грязей воткнула нож в спину сожителя

Испугавшись, она вызвала скорую, однако было уже поздно.

В Грязях заключена под домашний арест 37-летняя женщина, обвиняемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. 16 апреля она воткнула нож в спину сожителя.



Как сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета, все произошло в квартире по улице Советской. Пьяные сожители поссорились и женщина ударила гражданского мужа кухонным ножом.



- Осознав произошедшее, женщина обратилась за медицинской помощью. Однако от полученного ранения 36-летний потерпевший скончался, - рассказали в пресс-службе.



Вину женщина признала. Сейчас проводятся следственные действия и судебные экспертизы.





