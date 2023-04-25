Происшествия
сегодня, 09:46
Жительница Грязей воткнула нож в спину сожителя
Испугавшись, она вызвала скорую, однако было уже поздно.
В Грязях заключена под домашний арест 37-летняя женщина, обвиняемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. 16 апреля она воткнула нож в спину сожителя.
Как сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета, все произошло в квартире по улице Советской. Пьяные сожители поссорились и женщина ударила гражданского мужа кухонным ножом.
- Осознав произошедшее, женщина обратилась за медицинской помощью. Однако от полученного ранения 36-летний потерпевший скончался, - рассказали в пресс-службе.
Вину женщина признала. Сейчас проводятся следственные действия и судебные экспертизы.
Как сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета, все произошло в квартире по улице Советской. Пьяные сожители поссорились и женщина ударила гражданского мужа кухонным ножом.
- Осознав произошедшее, женщина обратилась за медицинской помощью. Однако от полученного ранения 36-летний потерпевший скончался, - рассказали в пресс-службе.
Вину женщина признала. Сейчас проводятся следственные действия и судебные экспертизы.
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