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Слесарь из Ельца пытался поджечь районную администрацию и суд

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#теракт
Слесарь из Ельца пытался поджечь районную администрацию и суд

36-летний Юрий Безруков задержан. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает телеграм-канал «База», утром 25 апреля 36-летний слесарь «Елецводоканал» Юрий Безруков пришел к зданию администрации района, достал бутылку с зажигательной смесью и кинул ее в дом. После этого он попытался поджечь здание Елецкого районного суда. Перед этим слесарь записал невнятное видео, где непонятно у кого спросил: «Где мои деньги»? и «За мой счет живут». 

В объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области GOROD48 подтвердили, что 25 апреля в здание Елецкого районного суда на улице 9 Декабря была брошена бутылка с зажигательной смесью и что преступник задержан. В правоохранительных органах GOROD48 сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.  

В ОГУП «Елецводоканал» нам подтвердили, что Юрий Безруков является сотрудником организации, но на работе он отсутствует  «по неприятным причинам».
3 957
#теракт

Комментарии (3)

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Закон и порядок

9 минут назад
Зато в новости попал!
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неоднозначник

38 минут назад
очевидно что у происшедшего есть предыстория без которой мотивы нападавшего непонятны.
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Патриот

41 минуту назад
Поколение Тиктока, чё..
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