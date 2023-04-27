Слесарь из Ельца пытался поджечь районную администрацию и суд

36-летний Юрий Безруков задержан. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает телеграм-канал «База», утром 25 апреля 36-летний слесарь «Елецводоканал» Юрий Безруков пришел к зданию администрации района, достал бутылку с зажигательной смесью и кинул ее в дом. После этого он попытался поджечь здание Елецкого районного суда. Перед этим слесарь записал невнятное видео, где непонятно у кого спросил: «Где мои деньги»? и «За мой счет живут».



В объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области GOROD48 подтвердили, что 25 апреля в здание Елецкого районного суда на улице 9 Декабря была брошена бутылка с зажигательной смесью и что преступник задержан. В правоохранительных органах GOROD48 сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.



В ОГУП «Елецводоканал» нам подтвердили, что Юрий Безруков является сотрудником организации, но на работе он отсутствует «по неприятным причинам».

