Как снять финансовую нагрузку при рождении ребёнка? Этими и другими вопросами задавались на форуме «Благополучие 2030»

В Липецкой области завершился двухдневный Всероссийский форум «Благополучие 2030». В нашем регионе форум при поддержке Минтруда России состоялся уже во второй раз. В этом году он объединил участников более чем из 70 регионов страны и прошёл под председательством первого заместителя министра труда и социальной защиты России Ольги Баталиной.

— Форум «Благополучие 2030» — это про будущее: про то, чтобы у каждого ребёнка, независимо от количества братьев и сестёр, были равные шансы на счастье, на развитие и, конечно, на мечту, — прозвучало на церемонии открытия форума в театре танца «Казаки России».Как рассказала министр социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева, традиционно на форуме с разных сторон рассматриваются эффективные инструменты и важнейшие инициативы для борьбы с бедностью, а в этом году основной акцент сделан на категорию многодетных семей.— Ни для кого не секрет, что рождение ребёнка — это всегда дополнительная нагрузка на доход семьи. Наша задача — найти способы и пути решения проблемы, понять, как снять финансовую нагрузку при рождении каждого следующего ребёнка. Ведь вопросы демографии сейчас очень остро стоят для нашей страны, и наш регион — не исключение. Помочь семье выйти из финансового кризиса и принять решение о рождении следующего ребёнка — наша важнейшая задача, — отметила министр.В Липецкой области руководители региональных министерств социальной защиты собрались не случайно — у региона есть чему поучиться. Как рассказала заместитель министра социальной защиты Республики Татарстан Наталья Бутаева, Татарстан — один из самых благополучных регионов России, он занимает третье место в стране по уровню бедности. Тем не менее, 150 тысяч татарстанцев живут за чертой бедности, поэтому вопросы улучшения благосостояния населения и борьбы с бедностью, в том числе за счёт применения соцконтракта, также стоят перед республикой очень остро.— Из присущих только нашему региону мер поддержки семей — это выплаты за рождение на селе: за первого ребёнка для матери до 25 лет и за третьего и последующих детей для женщин до 29 лет. Сюда мы приехали перенимать опыт Липецкой области, которая считается одним из флагманов соцзащиты, коробочных решений в области социального контракта — мы пользуемся всеми этими наработками наших коллег из Липецка. В 2025 году заметно выросло количество получателей соцконтракта из многодетных семей — сыграло изменение порядка учёта дохода: с февраля принято решение не учитывать при назначении мер поддержки единое пособие, которое лишало семьи возможности претендовать на соцконтракт. Так, по нашему региону количество получателей соцконтракта среди многодетных семей за три месяца выросло в несколько раз, — рассказала Наталья Бутаева.В Липецкой области открывать своё дело и выходить из трудной жизненной ситуации с помощью соцконтракта помогают уже пять лет — с 2020 года. Сегодня каждый пятый соцконтракт заключается именно с многодетной семьёй, тогда как год назад — каждый десятый. Общее число контрактов, заключённых с начала года с семьями, где воспитывается три и более ребёнка, — 380. Особое внимание уделяется работе с семьями, в которых есть участники специальной военной операции.Соцконтракт — мера весьма действенная и востребованная: поток заявлений от потенциальных получателей не иссякает! В 2025 году выделено почти 1,5 миллиарда рублей из консолидированного бюджета, заключено уже 1973 соцконтракта. Соцконтракт — это просто: готовые коробочные решения для реализации своих бизнес-задумок легко можно найти на сайте Министерства социальной защиты и в проективном приложении «Забота», где с каждым подопечным напрямую работает куратор.Само приложение «Забота» уже настолько полюбилось пользователям, что минувшей зимой через него даже просили социальных кураторов… почистить снег! А это говорит не только о проблемах ЖКХ, но и о том, что социальные кураторы в Липецкой области эффективно решают практически все вопросы и к ним есть высокое доверие — осталось только снег почистить!Несмотря на все принимаемые федеральные и региональные меры поддержки, сейчас в Липецкой области за чертой бедности живёт 6% населения, или 61 000 человек. Из них 21 000 — взрослые. По словам губернатора Игоря Артамонова, за сухими цифрами стоят конкретные люди с которыми нужно работать.— И эта работа ведётся. Для начала всех подключили к платформе «Забота». Потом попытались разобраться в первопричинах бедности. Кто эти люди? Ведь сегодня рынок труда предоставляет массу возможностей. Служба занятоности в Липецкой области клиентоориентирована. В регионе проводятся ярмарки высоких зарплат, а вакансии предприятий, предлагающих маленькую зарплату, всегда ставят в конце списка. Отдельно работают с женской занятостью. Есть отдельно ярмарки высоких зарплат для женщин, им предлагают пройти переобучение, — отметил Игорь Артамонов.Говоря о проблеме бедности, отдельно Игорь Артамонов остановился на работе с молодёжью. Губернатор привёл пример колледжа, выпускники которого шли работать в сетевые магазины на невысокие зарплаты. Колледж решили перепрофилировать: низкооплачиваемые специальности убрали, новые высокооплачиваемые открыли.Отдельно поговорили об открытии в регионе «Школы 21» и создании Центра молодёжной карьеры, главная цель которого — как раз не создавать бедность в регионе своими руками. Ведь ситуация на рынке труда динамично меняется, часть профессий вскоре и вовсе перестанет существовать. Но появляются и новые. Чтобы не готовить ненужные кадры, детям и родителям в Липецкой области пытаются объяснять, как важно выбрать востребованную и высокооплачиваемую специальность.— В Центр молодёжной карьеры мы теперь водим детей как в краеведческий музей — через него прошли 30 000 человек. А пилотный проект по сдаче двух экзаменов после девятого класса для поступления в учреждения среднего профессионального образования призван повысить престиж рабочих профессий, чтобы дети уже через пару лет обучения в техникуме становились состоятельными и независимыми от родителей и сами могли приносить деньги в семью, получая 50–80 тысяч в месяц! Для этого в техникумах и колледжах мы также дополнительно ввели 1265 бюджетных мест по востребованным специальностям. Сейчас проблема в чём? В том, что родители добиваются, чтобы у ребенка было высшее образование. А ребёнок отучится пять лет и скажет: «Что-то я ошибся, это не моя профессия». Поэтому все решения должны быть грамотными и взвешенными, — отметил губернатор.Грамотные и взвешенные прикладные решения для благополучия многодетных семей, которые найдут отражение в региональном и федеральном законодательстве, представители регионов и Минтруда два дня вырабатывали сообща в ходе дискуссионных площадок и стратегических сессий форума «Благополучие 2030».Так, в первый день на форуме в театре «Казаки России» своё видение работы по улучшению благополучия и благосостояния тысяч российских семей представили проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Лилия Овчарова, исполнительный директор Института демографической политики имени Д. И. Менделеева Иван Ефимов и многие другие.А во второй день участники форума обсуждали новые подходы к работе с малоимущими многодетными семьями и меры по профилактике бедности на стратегической сессии в кампусе «Школы 21». Сотрудники министерств соцполитики из 70 регионов страны и представители Липецкой области работали по группам.Для начала участникам дали правильный настрой на масштабную и эффективную работу с помощью интерактива. Например, попросили одним словом ответить, что для вас многодетная семья, какие ассоциации она вызывает. Потом тренер Евгения Логинова провела нейрогимнастику. Упражнения на нейропластичность мозга оказались непростыми и очень забавными со стороны. Ими, кстати, регулярно занимаются с участниками проекта «Липецкое долголетие».Одна из рабочих групп — команда №6 на стратегической сессии — была совсем необычной: свой взгляд на эффективные методы поддержки больших семей представили липецкие школьники и студенты Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы, которые сами выросли в многодетных семьях. О том, что таким семьям нужно для благополучия, все эти ребята знают не в теории, а на практике.Девятиклассница школы №69 Александра Лушева — одна из таких участниц стратегической сессии.— Мне 15, брату — 21, сестре — 28 лет. Я в семье самая младшая. И тема многодетной семьи мне очень интересна, — отметила Александра.Ученик восьмого класса школы №51 14-летний Иван Коротких — тоже из многодетной семьи. У него есть 22-летняя и 10-летняя сёстры.— Нас в семье трое, и в связи с этим есть определённые материальные сложности. Одно из моих предложений: если абитуриенту из многодетной семьи не хватило нескольких баллов на бюджетное место в университете — чтобы обучение всё равно было для таких студентов бесплатным. Потому что сама многодетная семья не потянет платное обучение в вузе, — предложил Иван.Структурировать все предложения ребят из многодетных семей и выработать чёткую программу действий помогал искусственный интеллект — для этого молодёжной группе стратсессии провели полуторачасовой урок по использованию возможностей ИИ от «Школы 21».Взрослые справлялись без помощи искусственного интеллекта. Заместитель министра труда Ростовской области Анна Мельникова и врио министра труда Республики Марий Эл Эдуард Загрутдинов на стратегической сессии работали в одной команде над разработкой основных мер поддержки для многодетных семей и вывода их из-за порога бедности.— Мы попытались ответить на поставленные вопросы со стороны самих многодетных семей. Думать так, как думают многодетные. Чего боится многодетная семья? Что сейчас происходит в многодетной семье? О чём думает такая семья, что она чувствует? С какими вызовами сталкивается? Мы попытались ответить за них на эти вопросы, — рассказала Анна Мельникова.— А мы пытаемся выяснить причины бедности отдельных многодетных семей на примере Липецкой области. Что привело к этому? Что способствовало? Как можно помочь? Со мной в команде работают представители Московской области, Краснодара и даже далёкого Калининграда, — рассказала директор Центра социального защиты по Хлевенскому району Елена Степанищева.Руководитель главного управления социальной защиты населения Самарской области Светлана Исакова в своей группе работала над поиском внебюджетных средств поддержки.— Наша идея — трудоустройство членов многодетных семей в коммерческие организации, которые имеют большое количество «плюшек» и бонусов для многодетных. Должна быть заинтересованность в продвижении таких учреждений и коммерческих структур на рынке труда. Со своей стороны у соискателей будет желание остаться в такой организации, будет уверенность в завтрашнем дне и желание и дальше рожать детей. А для самой коммерческой структуры выгода в отсутствии текучести кадров, организация не будет тратиться на увольнение и приём сотрудников, — отметила Светлана Исакова.Работа на стратегической сессии оказалась плодотворной — по итогам защиты проектов будет сформирован ряд решений на пользу многодетным семьям.