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23 минуты назад

На месте тюбинговой трассы в Молодежном парке оборудуют теннисные корты

Проект должен завершиться в первом квартале 2026 года.

В Молодежном парке начали огораживать территорию, на которой ранее находилась тюбинговая трасса. Поскольку этот участок находится в областной собственности, мы обратились за комментариями в региональное министерство имущественных и земельных отношений.

Нам ответили, что на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:60547 площадью 11 836 кв. м планируется построить теннисный корт с трибунами для зрителей и административными помещениями. Проект предполагает крытые и открытые спортивные площадки для занятия большим теннисом. 

Видом разрешенного использования этого земельного участка является отдых (рекреация). Он сдан в аренду липецкой компании «Интергруп» сроком до 31 марта 2026 года. Как раз к этому времени арендатор должен завершить стройку, после чего, очевидно, обратится за разрешением на продление договора. 

Напомним, что в 2020-2023 годах земельный участок арендовало липецкое ООО «ГринПарк» Алексея Волоскова — предприниматель построил в парке тюбинговую трассу. В конце 2023 года Волосков обратиться в областное УИЗО за продлением аренды, но, как рассказал GOROD48 предприниматель, по непонятным ему договор продлен не был. Чиновники сообщили, что Волосков не предоставил необходимый пакет документов и ему отказали в размещении аттракциона на прежних условиях.

В итоге предприниматель потерял интерес к своему проекту. Долгое время тюбинговая трасса была бесхозной. В течение 2024 года ее громили вандалы. После иска регионального министерства имущественных и земельных отношений в арбитражный суд с требованием привести участок в прежний вид Алексей Волосков демонтировал то, что осталось. Правда, прежний вид склону лога вернуть не удалось. 

Если же говорить о крытых теннисных кортах, то в 2022 году губернатор Игорь Артамонов выделял мэрии Липецка на их строительство в Нижнем парке первый транш — 65 млн рублей из необходимых 115 миллионов. В городской администрации тогда заявили, что оптимальным местом под их размещение считают территорию в районе уже имеющихся теннисных кортов у променада, ведущего к Центральному пляжу. «Это место с историей, его можно развивать, как теннисный кластер, где будут заниматься и опытные спортсмены, и новички», — отметил на встрече с общественниками представитель компании-проектировщика.

Но проект не пошел. В ноябре того же 2022-го полученную 65-миллионную дотацию мэрия потратила на иные цели: завершение ремонта здания Школы креативных индустрий на Гагарина, 35а, новогоднее оформление города, дотацию пассажирских перевозок трамваями, снос сухих и аварийных деревьев, замену стекол остановок.
Молодежный парк
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