Так жить нельзя! Пора предохраняться

Итоги недели

COVID-19 пошел на рекорд. Из официальной статистики следует, что вчера в России за сутки выявили 9 859 заразившихся коронавирусом - максимальное значение с 15 мая. После Единого дня голосования, кажется, о коварном вирусе наконец-то заговорили без оглядки на верха, и вот результат: в мэрии Липецка признали, что(COVID-19 подхватил и один ученик). В минувшую пятницу на карантин по ОРВИ, гриппу и COVID-19 ушли ученики 67 классов 32 школ города. То есть вынужденные каникулы начались в половине общеобразовательных учреждений. В то время как еще в начале недели GOROD48 сообщил, чтоВ минувший понедельник. Тогда же в регионе было выявлено 37 новых случаев этого заболевания. А вчера областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной сообщил, что. Итак, рост заболеваемости налицо.На корону накладывается сезонный грипп и иные ОРВИ. Зацепить заразу можно где-угодно. Так,, занятия в отделении борьбы временно отменены.. В редакцию GOROD48 пришло сообщение о вспышке коронавирусной инфекции в отделе борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Липецку. Полиция эти сведения не подтверждает (см.).На тему коронавируса вообще наложено какое-то табу. «Ой, вы только не пишите, что у нашего сотрудника - ковид!». Кажется, что если выбирать между сифилисом и коронавирусом, то чиновники сильнее боятся прослыть больными короной, чем венерическим заболеванием. Какое-то официальное полумолчание делает ситуацию еще более нелепой, чем она есть на самом деле. Тем временем люди умирают ежедневно, и их родственники не верят, что спусковым крючком внезапной двусторонней пневмонии был не коронавирус.В минувшую пятницу. Жители Чаплыгинского и Грязинского районов стали 45-й и 46-й жертвами новой коронавирусной инфекции. По две жизни в день COVID-19 начал уносить в сентябре, во время первой волны эпидемии таких случаев не было. В первый осенний месяц было два таких случая - 14 сентября и 23 сентября.- Ну и чему удивляться, что количество смертей стало возрастать? Разве забыли, что совсем недавно от ковида умер врач-реаниматолог в БСМП, причем опытный врач. Пока он работал - вытягивал за счет своего опыта почти безнадежных. Не стало его - вот и получите результат. Сам по себе аппарат ИВЛ не лечит, к нему опытный специалист прилагаться должен. А если таких специалистов становится меньше, то и количество смертей будет расти. Точно так же и в других сферах медицины: пока болеет хороший специалист (кардиолог, эндокринолог, хирург и далее по списку), он никого из пациентов лечить не может. Но все почему-то забывают о том, что врачи - точно такие же живые люди, подверженные угрозе заражения ковидом. Почему-то людям кажется, что они могут шастать везде не соблюдая элементарных мер безопасности, заражаясь сами и заражая других, а врачи потом в случае чего должны лечь костьми, но вылечить. Да, только реальность более сурова, - написал комментарий к этой новости читатель с никомКстати,. Пока отечественную комбинированную вакцину Гам-КОВИД-Вак получили медицинские работники. Второе введение вакцины им будет проведено через три недели.Здоровый образ жизни считают помощником в профилактике любых болезней. Но, оказывается,. Наш регион оказался на 33-м месте такого рейтинга, составленного экспертами РИА Новости. Впрочем, отказ от курения и алкоголя - не панацея:. 84-летний Валентин Степушкин являлся знаменитостью в физкультурном и спортивном движении региона, но и у него были многочисленных хронические заболевания.Ну, раз и ЗОЖ не хорош, то коронавирус осталось бить папочками с документами. Так,. Тем же измененным 159-м постановлением, а также рекомендовал сидеть дома пожилым и хронически больным людям.С завтрашнего дня в регионе, по сути, вводят тотальный масочный режим на объектах торговли всех форм собственности, в общественном транспорте, органах муниципальной и государственной власти. Так, за вход без маски в магазин, автобус или трамвай граждане могут быть оштрафованы на сумму до 30 000 рублей (см.- ковид-диссиденты продолжают сопротивляться обязательному ношению индивидуальных средств защиты в общественном транспорте).На этой неделе GOROD48 рассказал историю о том, как. В Роспотребнадзоре сочли, что пенсионерка опоздала с размещением обязательной информации на портале госуслуг. В итоге Елецкий районный суд по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ оштрафовал 57-летнюю туристку на 15 000 рублей (до этого она и ее муж заплатили за свои тесты по 2100 рублей каждый).Потенциальный удар рублем сработал лучше уговоров.. В минувшую пятницу сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики, полицейские, санитарные врачи и представители СМИ проводили очередной рейд по объектам торговли в поиске безответственных продавцов и покупателей, но, как ни старались, не встретили ни одного противника ношения масок. Те, кто все же был без них, тут же доставали маски из карманов и сумок, увидев приближавшихся стражей правопорядка.- Мы провели весну и часть лета на самоизоляции. Некоторый бизнес ее не пережил. Мы не хотим еще раз уронить экономику. Чтобы этого не случилось, липчанам нужно проявить сознательность. Обязательное ношение индивидуальных средств защиты в транспорте, в магазинах, в общественных местах - залог того, что мы с малыми потерями пройдем пандемию. И я лично рад, что подавляющее большинство липчан стали нашими союзниками, - прокомментировал итоги рейда начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев.Такого же мнения придерживается все руководство области (см.).- Потеряем людей - погубим экономику, - заявил 1 октября глава региона на возобновленном после двухмесячных каникул оперштабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.- Ситуация сложная, наверное, даже сложнее, чем мы наблюдали в пик первой волны эпидемии. Идет наложение ОРВИ и коронавируса. Серьезно увеличилось время приезда «скорой», приема больных. Это в том числе связно и с расслабленностью граждан. Мы будем настаивать на введении жестких мер профилактики, чтобы избежать тотального закрытия всего и вся, - сказал губернатор.Вышло наконец-то из информационного подполья и руководство областного управления Роспотребнадзора, которое напрочь отказывалось общаться со СМИ весь сентябрь. Руководитель ведомства Владимир Бондарев сообщил членам штаба, что заболеваемость коронавирусом начала расти в конце августе и тенденция продолжается. Причем с нарастающим итогом. А вице-губернатор Александр Ильин заявил, что медики были вынуждены увеличить коечный фонд в ковидых госпиталях, и что сейчас свободными являются 16,5% коек. При необходимости для лечения коронавирусных больных облздрав готов развернуть еще до 400 коек.- Ситуация остается тяжелой, но управляемой, - сказал Александр Ильин.Цыплят по осени считают. Эта народная мудрость вполне применима и к ремонтам и разным строительным проектам, которые также необходимо закончить к первым морозам. И с этим, как выяснятся, в Липецке не все обстоит так, как нужно.Например,. В городе продолжаются работы по замене ветхих участков теплосетей на новые. И это несмотря на то, что выполнение этих работ энергетикам было необходимо завершить до начала октября. В связи с такой задержкой сроков ремонтов мэрия подготовила обращение в прокуратуру.Уже октябрь, а на берегу реки Воронеж, в этом году так официально и не открытом для купальщиков, продолжается стройка., легкие навесы из металла и дерева вместо давно исчезнувших отсюда железных зонтиков. Всего тут будет установлено девять пляжных навесов. Тут же появятся 48 лавочек, воркаут-зоны и даже контейнерная площадка для сбора мусора. Не забыла власть даже о курильщиках. Несмотря на то, что курить среди отдыхающих на берегу запрещено,. Так что следующим летом, если кто до него доживет, будет приятно оказаться в этом месте релакса.На удивление неплохо обстоят в этом году дела с парками. Неужели в мэрии сделали выводы из неудачного опыт прошлого года, когда тротуарную плитку в Нижнем парке укладывали в мороз? Если да, то почему второй этап реконструкции парка Победы начался в конце сентября и официально продлится до конца марта следующего года? Работы обойдутся мэрии в 59 миллионов рублей и зарабатывать на муниципальном контракте будет то же ООО «Троя», которое и попало впросак с плиткой в Нижнем парке. А может, этот любимый подрядчик мэрии исправился? Ведь с первым этапом реконструкции парка Победы строители справились вполне достойно (см.).Заканчиваются работы по благоустройству Детского городка «Сказка» в Верхнем парке. И вход туда будет свободным.Напомним, что ужасное состояние «Сказки» вызвало справедливые нарекания известного московского блогера Ильи Варламова. С этого и начались его непростые отношения с главой Липецка Евгенией Уваркиной. В последний раз урбанист побывал в Липецке в сентябре, где указал мэру на системные просчеты чиновников, сделавших из нашего города за тридцать последних лет большую деревню. В итоге в мэрии решили узнать мнение горожан насчет пожелания блогера сохранить арт-объект советской эпохи, светильник в виде гвоздики на торце дома по проспекту Мира, 1, появившуюся там в 60-х годах прошлого столетия., быть ей или нет, привести композицию в порядок или демонтировать? Судьбу гвоздики обсудят еще и при проработке внешнего вида фасадов домов на проспекте Мира при подготовке их капитального ремонта.Уже на этой неделе мог поехать проспект Победы: расширенное до трех полос в обе стороны движения полотно проезжей части полностью готово к приему транспортного потока. Но этому воспротивились сотрудники ГИБДД. Полицейские считают, что объект должен быть сначала полностью сдан подрядчиком мэрии, а уж потом по нему должны поехать автомобили. Но у руководства города иное желание: если возобновлению движения автотранспорта ничего не мешает, то проспект должен ехать. Поэтому. Завтра глава Липецка попытается убедить полицию в своей правоте.На этой неделе. Из-за необычно сухой осени загорелась трава на берегу реки Воронеж. Гарью затянуло выходящий к реке частный сектор и высотки Правобережья. В пятницу. Необычные климатические условия привели к тому, что. Соответствующее постановление подписал губернатор.30 сентябряв СНТ «Тракторостроитель-1». По словам садоводов, эта женщина пропала в 28 сентября - ее искали родственники. По предположению дачниц, 60-летняя липчанка могла погибнуть в результате ДТП, которое произошло в понедельник: автомобиль «Шкода» снес забор на улице Клубничной и остановился уже в огороде.- Водитель машины был настолько пьян, что мог и не заметить, как сбил человека, - рассказала GOROD48 одна из дачниц. – Родственники погибшей нашли ее обувь и кепку у обочины дороги.Так и вышло!. Полиция возбудила уголовное дело по п.а ч. 4 ст 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»). В совершении ДТП подозревается 60-летний житель Липецка, водитель «Шкода». Примечательно то, что в понедельник после этого ДТП на улице Клубничной были сразу два патруля ДПС, и автоинспекторы не обнаружили на месте аварии ни крови на автомобиле, ни тела сбитой машиной женщины!А вот и еще одна головоломка:. Похищенная с помощью пластмассовой игрушки бутылка водки вылилась в возбуждение в отношении налетчика уголовного дела по статье 162-й УК РФ («разбой»), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.