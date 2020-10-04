Неделя 48

сегодня, 08:00

Так жить нельзя! Пора предохраняться

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#коронавирус #парк Победы #штрафы #самоизоляция
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Так жить нельзя! Пора предохраняться

Итоги недели

COVID-19 пошел на рекорд. Из официальной статистики следует, что вчера в России за сутки выявили 9 859 заразившихся коронавирусом - максимальное значение с 15 мая. После Единого дня голосования, кажется, о коварном вирусе наконец-то заговорили без оглядки на верха, и вот результат: в мэрии Липецка признали, что «В четырех школах Липецка учителя болеют коронавирусом» (COVID-19 подхватил и один ученик). В минувшую пятницу на карантин по ОРВИ, гриппу и COVID-19 ушли ученики 67 классов 32 школ города. То есть вынужденные каникулы начались в половине общеобразовательных учреждений. В то время как еще в начале недели GOROD48 сообщил, что «В Липецке на карантин ушли 23 школы».

Не надо искать в себе болезни. Ведь найдете

В минувший понедельник «Число заболевших COVID-19 в Липецкой области перевалило за 6000». Тогда же в регионе было выявлено 37 новых случаев этого заболевания. А вчера областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной сообщил, что «За последние сутки COVID-19 в Липецкой области заболели 43 человека». Итак, рост заболеваемости налицо.

На корону накладывается сезонный грипп и иные ОРВИ. Зацепить заразу можно где-угодно. Так, «Отделение дзюдо в спортивной школе №8 закрыто из-за подозрения на COVID-19 у тренера», занятия в отделении борьбы временно отменены. «В Липецккурорте - вспышка ОРВИ. Трое отдыхающих отправлены в коронавирусный госпиталь». В редакцию GOROD48 пришло сообщение о вспышке коронавирусной инфекции в отделе борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Липецку. Полиция эти сведения не подтверждает (см. «Они дают подписку о неразглашении диагноза «COVID-19»).

На тему коронавируса вообще наложено какое-то табу. «Ой, вы только не пишите, что у нашего сотрудника - ковид!». Кажется, что если выбирать между сифилисом и коронавирусом, то чиновники сильнее боятся прослыть больными короной, чем венерическим заболеванием. Какое-то официальное полумолчание делает ситуацию еще более нелепой, чем она есть на самом деле. Тем временем люди умирают ежедневно, и их родственники не верят, что спусковым крючком внезапной двусторонней пневмонии был не коронавирус.

В минувшую пятницу «Двое мужчин с COVID-19 скончались в Липецкой области». Жители Чаплыгинского и Грязинского районов стали 45-й и 46-й жертвами новой коронавирусной инфекции. По две жизни в день COVID-19 начал уносить в сентябре, во время первой волны эпидемии таких случаев не было. В первый осенний месяц было два таких случая - 14 сентября и 23 сентября.

- Ну и чему удивляться, что количество смертей стало возрастать? Разве забыли, что совсем недавно от ковида умер врач-реаниматолог в БСМП, причем опытный врач. Пока он работал - вытягивал за счет своего опыта почти безнадежных. Не стало его - вот и получите результат. Сам по себе аппарат ИВЛ не лечит, к нему опытный специалист прилагаться должен. А если таких специалистов становится меньше, то и количество смертей будет расти. Точно так же и в других сферах медицины: пока болеет хороший специалист (кардиолог, эндокринолог, хирург и далее по списку), он никого из пациентов лечить не может. Но все почему-то забывают о том, что врачи - точно такие же живые люди, подверженные угрозе заражения ковидом. Почему-то людям кажется, что они могут шастать везде не соблюдая элементарных мер безопасности, заражаясь сами и заражая других, а врачи потом в случае чего должны лечь костьми, но вылечить. Да, только реальность более сурова, - написал комментарий к этой новости читатель с ником Лека.

Кстати, «Массовой вакцинации от COVID-19 в Липецкой области в ближайшее время не планируется». Пока отечественную комбинированную вакцину Гам-КОВИД-Вак получили медицинские работники. Второе введение вакцины им будет проведено через три недели.

Здоровый образ жизни считают помощником в профилактике любых болезней. Но, оказывается, «Липчане проявляют средний интерес к здоровому образу жизни». Наш регион оказался на 33-м месте такого рейтинга, составленного экспертами РИА Новости. Впрочем, отказ от курения и алкоголя - не панацея: «Коронавирус убил в Липецке пропагандиста ЗОЖ». 84-летний Валентин Степушкин являлся знаменитостью в физкультурном и спортивном движении региона, но и у него были многочисленных хронические заболевания.

Зарплату получил, а деньги - нет

Ну, раз и ЗОЖ не хорош, то коронавирус осталось бить папочками с документами. Так, «Запрет на массовые мероприятия продлен до конца октября». Тем же измененным 159-м постановлением «Губернатор рекомендовал работодателям перевести на удаленку как можно больше работников», а также рекомендовал сидеть дома пожилым и хронически больным людям.

С завтрашнего дня в регионе, по сути, вводят тотальный масочный режим на объектах торговли всех форм собственности, в общественном транспорте, органах муниципальной и государственной власти. Так, за вход без маски в магазин, автобус или трамвай граждане могут быть оштрафованы на сумму до 30 000 рублей (см. «Вы все погибните от этих масок!» - ковид-диссиденты продолжают сопротивляться обязательному ношению индивидуальных средств защиты в общественном транспорте).

На этой неделе GOROD48 рассказал историю о том, как «Не вовремя сданный тест на COVID-19 обошелся вернувшейся из Турции липчанке штрафом больше ее пенсии». В Роспотребнадзоре сочли, что пенсионерка опоздала с размещением обязательной информации на портале госуслуг. В итоге Елецкий районный суд по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ оштрафовал 57-летнюю туристку на 15 000 рублей (до этого она и ее муж заплатили за свои тесты по 2100 рублей каждый).

Потенциальный удар рублем сработал лучше уговоров. «Чиновники в шоке: липчане уже не ходят в магазины без масок!». В минувшую пятницу сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики, полицейские, санитарные врачи и представители СМИ проводили очередной рейд по объектам торговли в поиске безответственных продавцов и покупателей, но, как ни старались, не встретили ни одного противника ношения масок. Те, кто все же был без них, тут же доставали маски из карманов и сумок, увидев приближавшихся стражей правопорядка.

- Мы провели весну и часть лета на самоизоляции. Некоторый бизнес ее не пережил. Мы не хотим еще раз уронить экономику. Чтобы этого не случилось, липчанам нужно проявить сознательность. Обязательное ношение индивидуальных средств защиты в транспорте, в магазинах, в общественных местах - залог того, что мы с малыми потерями пройдем пандемию. И я лично рад, что подавляющее большинство липчан стали нашими союзниками, - прокомментировал итоги рейда начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев.

Такого же мнения придерживается все руководство области (см. «Дмитрий Аверов: «Об уходе производственного сектора экономики на карантин речи пока не идет»).

- Потеряем людей - погубим экономику, - заявил 1 октября глава региона на возобновленном после двухмесячных каникул оперштабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции. «Игорь Артамонов призвал липчан носить маски».

- Ситуация сложная, наверное, даже сложнее, чем мы наблюдали в пик первой волны эпидемии. Идет наложение ОРВИ и коронавируса. Серьезно увеличилось время приезда «скорой», приема больных. Это в том числе связно и с расслабленностью граждан. Мы будем настаивать на введении жестких мер профилактики, чтобы избежать тотального закрытия всего и вся, - сказал губернатор.

Вышло наконец-то из информационного подполья и руководство областного управления Роспотребнадзора, которое напрочь отказывалось общаться со СМИ весь сентябрь. Руководитель ведомства Владимир Бондарев сообщил членам штаба, что заболеваемость коронавирусом начала расти в конце августе и тенденция продолжается. Причем с нарастающим итогом. А вице-губернатор Александр Ильин заявил, что медики были вынуждены увеличить коечный фонд в ковидых госпиталях, и что сейчас свободными являются 16,5% коек. При необходимости для лечения коронавирусных больных облздрав готов развернуть еще до 400 коек.

- Ситуация остается тяжелой, но управляемой, - сказал Александр Ильин.

Куда ни плюнь - везде кричат: «Не плюйся!»

Цыплят по осени считают. Эта народная мудрость вполне применима и к ремонтам и разным строительным проектам, которые также необходимо закончить к первым морозам. И с этим, как выяснятся, в Липецке не все обстоит так, как нужно.

Например, «В 89 местах Липецка энергетики завалили сроки ремонтов теплотрасс». В городе продолжаются работы по замене ветхих участков теплосетей на новые. И это несмотря на то, что выполнение этих работ энергетикам было необходимо завершить до начала октября. В связи с такой задержкой сроков ремонтов мэрия подготовила обращение в прокуратуру.

Уже октябрь, а на берегу реки Воронеж, в этом году так официально и не открытом для купальщиков, продолжается стройка. «На Центральном пляже устанавливают перголы», легкие навесы из металла и дерева вместо давно исчезнувших отсюда железных зонтиков. Всего тут будет установлено девять пляжных навесов. Тут же появятся 48 лавочек, воркаут-зоны и даже контейнерная площадка для сбора мусора. Не забыла власть даже о курильщиках. Несмотря на то, что курить среди отдыхающих на берегу запрещено, «На Центральном пляже будут «курящие» урны». Так что следующим летом, если кто до него доживет, будет приятно оказаться в этом месте релакса.

На удивление неплохо обстоят в этом году дела с парками. Неужели в мэрии сделали выводы из неудачного опыт прошлого года, когда тротуарную плитку в Нижнем парке укладывали в мороз? Если да, то почему второй этап реконструкции парка Победы начался в конце сентября и официально продлится до конца марта следующего года? Работы обойдутся мэрии в 59 миллионов рублей и зарабатывать на муниципальном контракте будет то же ООО «Троя», которое и попало впросак с плиткой в Нижнем парке. А может, этот любимый подрядчик мэрии исправился? Ведь с первым этапом реконструкции парка Победы строители справились вполне достойно (см. «В обновленном парке Победы липецкий губернатор сбил из виртуальной зенитки немецкий «мессер» и посадил голубую ель»).

Заканчиваются работы по благоустройству Детского городка «Сказка» в Верхнем парке. И вход туда будет свободным. «Все разломают за пару недель»: липчан не обрадовал бесплатный вход на детскую площадку».

Напомним, что ужасное состояние «Сказки» вызвало справедливые нарекания известного московского блогера Ильи Варламова. С этого и начались его непростые отношения с главой Липецка Евгенией Уваркиной. В последний раз урбанист побывал в Липецке в сентябре, где указал мэру на системные просчеты чиновников, сделавших из нашего города за тридцать последних лет большую деревню. В итоге в мэрии решили узнать мнение горожан насчет пожелания блогера сохранить арт-объект советской эпохи, светильник в виде гвоздики на торце дома по проспекту Мира, 1, появившуюся там в 60-х годах прошлого столетия. «Архитекторы просят липчан обсудить предложение Ильи Варламова», быть ей или нет, привести композицию в порядок или демонтировать? Судьбу гвоздики обсудят еще и при проработке внешнего вида фасадов домов на проспекте Мира при подготовке их капитального ремонта.

Уже на этой неделе мог поехать проспект Победы: расширенное до трех полос в обе стороны движения полотно проезжей части полностью готово к приему транспортного потока. Но этому воспротивились сотрудники ГИБДД. Полицейские считают, что объект должен быть сначала полностью сдан подрядчиком мэрии, а уж потом по нему должны поехать автомобили. Но у руководства города иное желание: если возобновлению движения автотранспорта ничего не мешает, то проспект должен ехать. Поэтому «Открытие проспекта Победы для движения транспорта отложено до понедельника». Завтра глава Липецка попытается убедить полицию в своей правоте.

Ну и ну!

На этой неделе «Коровино накрыло дымом». Из-за необычно сухой осени загорелась трава на берегу реки Воронеж. Гарью затянуло выходящий к реке частный сектор и высотки Правобережья. В пятницу «На улице Буденного сгорели две постройки, общая площадь пожара составила два гектара». Необычные климатические условия привели к тому, что «Особый противопожарный режим в Липецкой области продлен до 31 октября». Соответствующее постановление подписал губернатор.

30 сентября «Тело пропавшей липчанки нашли в кустах у дороги» в СНТ «Тракторостроитель-1». По словам садоводов, эта женщина пропала в 28 сентября - ее искали родственники. По предположению дачниц, 60-летняя липчанка могла погибнуть в результате ДТП, которое произошло в понедельник: автомобиль «Шкода» снес забор на улице Клубничной и остановился уже в огороде.

- Водитель машины был настолько пьян, что мог и не заметить, как сбил человека, - рассказала GOROD48 одна из дачниц. – Родственники погибшей нашли ее обувь и кепку у обочины дороги.

Так и вышло! «Найденная мертвой в садоводческом товариществе липчанка погибла в результате ДТП». Полиция возбудила уголовное дело по п.а ч. 4 ст 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»). В совершении ДТП подозревается 60-летний житель Липецка, водитель «Шкода». Примечательно то, что в понедельник после этого ДТП на улице Клубничной были сразу два патруля ДПС, и автоинспекторы не обнаружили на месте аварии ни крови на автомобиле, ни тела сбитой машиной женщины!

А вот и еще одна головоломка: «30-летний ельчанин захотел выпить и совершил налет на магазин с игрушечным пистолетом». Похищенная с помощью пластмассовой игрушки бутылка водки вылилась в возбуждение в отношении налетчика уголовного дела по статье 162-й УК РФ («разбой»), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.
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#коронавирус #парк Победы #штрафы #самоизоляция
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Комментарии (12)

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гость

4 минуты назад
СМИ как средство управления толпой, бессимптомное течение коронавируса поражает головной мозг
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дед

5 минут назад
В ссср болели меньше и в аптеках кроме касторки и десяток названий таблеток ничего не было.А в се по тому,что делали регулярно прививки,врачи никого не спрашивали,просто приходили в детский сад или школу,а сейчас яжматери берегу своих чад....
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гость

6 минут назад
смени заевшую пластинку, а откуда вы знаете, что никто не заболел из тех, кто "грелся на солнышке"? Вы вели перепись присутствующих? На улице жизнерадостно шляются без масок те, кто еще не заболел (хотя, может и разносить эту заразу). А вот тех, кто уже болеет по серьезному на улице вы не встретите. Поэтому и создается впечатление, что ВСЕ здоровы. Сходите в госпиталь ковидный и ваше мнение изменится
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гость

9 минут назад
а что ждем со школами? Еще маловато больных? Надо, чтобы повально заболели? Младшие классы-то можно перевести на дистанционное обучение? Ведь больной ребенок и одновременно заболевшие родители - только представьте, как это сложно будет в семье? Хотя бы, перевести тех, кто сам изъявляет такое желание, опасаясь за здоровье своего ребенка
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поэма о вирусе

10 минут назад
Перри Мейсон, .. закончилось тем, что все набухались и забили на все.
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смени заевшую пластинку

11 минут назад
Житель, .. уже пугали этим высосаными из пальца срашилками. "гробы и морги на площадях и горы трупов. УжжжОссс!! ".а все на пляже на солнышке грелись и никто и не заболел и не умер. а вот ты помрешь скорее описовшись от страха,
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Даша

14 минут назад
Если больницы забиты, то почему нет самоизоляции
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СМИ как средство управления толпой

15 минут назад
заразная статейка даже древнего ЗОЖ приплели в 84г.с тяжелейший формой сердечно сосудисиого заболевания который мог умереть даже от насморка. все умершие в возрасте от 70 до более 80 лет. процент смертности мизер,чем при туберкулезе. заболеваемость один случай на 47 тыс. населения. это даже не парлемия при гриппе столько приходится только на один городской квартал.истерию раздувает в политэкономических целях, когда правительства не способны справится с ту пиком экономического кризиса и кризиса власти для контроля толпы и подавления социальной напряженности тиктатурой, прикрытия "заботой о здоровье" на которое им глубоко плевать при стремительно растущей безработице и банкротстве пенсионного фонда столько лишних ртов не требуется.от мтодов борьбы с пандемии умирает больше народа, чем от самой пандемии. резкий рост смертности рт других заболеваний отмечен во всех странах, ввол дивших эти меры, за счет сокращения качества медобслуживания, при лечении других заболеваний.
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Игорь

20 минут назад
Житель, Ну так когда же начнут падать и умирать? Уже год прошел, а я так и не увидел ни одного больного, не то что помершего на улице.)))
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Житель

33 минуты назад
Когда будут падать на улице и умирать --только тогда дебилы поймут .Что шутки с вирусом закончились. Больницы забиты больными ковидом. Ни какого запугивания нет сходи к инфекционным госпиталям и посмотри очереди скорых .
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