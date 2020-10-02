В четырех школах Липецка учителя болеют коронавирусом

COVID-19 подхватил и один ученик.

Ученики 67 классов 32 школ Липецка ушли на карантин по ОРВИ, гриппу и COVID-19. То есть вынужденные каникулы начались в половине школ города.



По данным мэрии, в четырех школах есть случаи заболевания коронавирусом среди педагогов. Болезнь в сентябре подхватил и один 10-классник, но уже выздоровел и вернулся в класс. Новых больных этой инфекцией среди детей нет.



Таком образом, на удаленном обучении находятся 1 600 из 59 000 школьников Липецка. То есть каждый 36-й ученик.



- О переходе всех школ города на дистанционное обучение речи пока нет, - сказала председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.

