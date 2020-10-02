Здоровье

сегодня, 15:13

В четырех школах Липецка учителя болеют коронавирусом

10 2595
#карантин
5
В четырех школах Липецка учителя болеют коронавирусом

COVID-19 подхватил и один ученик.

Ученики 67 классов 32 школ Липецка ушли на карантин по ОРВИ, гриппу и COVID-19. То есть вынужденные каникулы начались в половине школ города.

По данным мэрии, в четырех школах есть случаи заболевания коронавирусом среди педагогов. Болезнь в сентябре подхватил и один 10-классник, но уже выздоровел и вернулся в класс. Новых больных этой инфекцией среди детей нет.

Таком образом, на удаленном обучении находятся 1 600 из 59 000 школьников Липецка. То есть каждый 36-й ученик.

- О переходе всех школ города на дистанционное обучение речи пока нет, - сказала председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.
10 2595
#карантин
5

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Игорь

4 минуты назад
Коронавируса нет в природе, а учители им болеют.... наверное работать не хотят, а зарплату получать хотят...
ответить

Коронавирус

38 минут назад
Трамп, Я уже в тебе!
ответить

Азартный

49 минут назад
Липчане, давайте завтра вооружимся топорами, вилами, лопатами, кувалдами. И пойдем мочить коронавируса!
ответить

Если опять

50 минут назад
установить каникулы школьникам ,то от безделья ,особенно подростки старших возрастов ,могут начать безобразничать , поэтому пусть дистанционно ,но учатся .Безделье расхолаживает ,мы постоянно читаем ,то там ,то там что то сломали ,разбили ,а кто это делает ? Стены многих домов исписаны и разрисованы . В основном это делают . подростки ,предоставленные самим себе !
ответить

Трамп

52 минуты назад
Коронавирус, я тебя вижу
ответить

Липчание

55 минут назад
Нет не герои,учить детей как скпзал Медведев,это мелочи,вот специалисты медики в полном обличии это герои,а учитель даже маску не может одеть ,что б детям обьяснить,нет не герои
ответить

Коронавирус

57 минут назад
Люди, какие маски?! Какие карантины?! Меня кто-нибудь ваще видел?
ответить

Прохожий

сегодня, 15:34
Наблюлатель, а кто их пересчитывал?
ответить

Анна

сегодня, 15:30
Дистанционное обучение не надо, но 2-х недельне каникулы как в Москве сейчас не помешали бы!
ответить

Наблюлатель

сегодня, 15:26
Не мудрено. Подорвали иммунитет ношением масок. Заметьте алкаши и маргинальные элементы которые вообще ничего не соблюдали вообще не болеют
ответить

Еще в рубрике

Талонные и бесталанные
#диспансеризация
115
Талонные и бесталанные

28.09.2020 17:42

Общество
Ученики 23 школ Липецка ушли на карантин
#карантин #дистанционное образование
30
Ученики 23 школ Липецка ушли на карантин

24.09.2020 08:26

Здоровье
ОГУП «Липецкфармация» закупает новое лекарство от COVID-19 - «Коронавир» и «Арепливир»
#коронавирус
41
ОГУП «Липецкфармация» закупает новое лекарство от COVID-19 - «Коронавир» и «Арепливир»

23.09.2020 10:34

Здоровье
Ученики 19 школ Липецка ушли на карантин
#карантин
110
Ученики 19 школ Липецка ушли на карантин

21.09.2020 16:39

Общество
В 4-й поликлинике Липецка врач-мужчина принимает пациентов под женской фамилией
#медицина
187
В 4-й поликлинике Липецка врач-мужчина принимает пациентов под женской фамилией

21.09.2020 16:02

Здоровье
В онкодиспансере нашли сомнительные лекарства
#лекарство #медицина
5
В онкодиспансере нашли сомнительные лекарства

08.09.2020 09:40

Общество