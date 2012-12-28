«Знакомство с Евсеевым»: команда НЛМК во дворе на Мистюкова

25 июня во втором по величине дворе 28-го микрорайона, который объединяет жителей домов на Мистюкова 12, 14, 16, Кривенкова 29 и 31, Свиридова 1 и 1а, прошла встреча с директором по экологии и климату НЛМК Сергеем Евсеевым.

Вместе с Сергеем Евсеевым на встречу пришли заместитель главы администрации города Анна Шамаева и начальник цеха по ремонту металлургического оборудования НЛМК Александр Мишин.Несколько лет назад по наказам избирателей во дворе установили качели, оборудовали тренажерный комплекс и площадку для игровых видов спорта. Со временем все это стало нуждаться в мелком ремонте. Житель 14-го дома по Мистюкова на встрече попросил восстановить над площадкой с тренажерами крышу из поликарбоната.Посодействовать коллеге по команде металлургов с ремонтом площадки вызвался Александр Мишин. Также Мишин предложил помочь со сварочными работами: некоторые элементы тренажерного комплекса и игровой спортивной площадки нуждаются в точечном ремонте.— А вы видели наши поломанные лавочки? Вместо песочницы у нас — куча рассыпанного песка. Оборваны качели, — пожаловались женщины из 12-го дома.Отремонтировать лавочки директор УК «Умный дом» Роман Волков, который тоже участвовал в разговоре, пообещал уже в июле. Но восстановить игровое оборудование полностью УК не может — на материалы для детских игровых площадок и спортивных городков нужны сертификаты. А на ремонт — специальная лицензия.Сергей Евсеев напомнил — жители уже готовит заявку на участие в муниципальной программе «Мой двор» в следующем году. В двух домах уже собрали необходимые подписи, сейчас голосование проходит в третьем — на Мистюкова, 12.— Надо поспешить, так как уже в августе все заявки на участие в программе должны попасть на рассмотрение в администрацию. Я думаю, что все у нас получится. К тому же заявка готовится вместе с «управляшкой», — заметил Сергей Евсеев.Роман Волков заявил, что управляющая компания берет на себя тот самый 1% софинансирования благоустройства двора, который при участии в программе оплачивают жители. «Мы к этому готовы. После того, как двор обновят, обслуживать оборудование будет наша УК. Мы возьмем на себя и гарантийные обязательства». А вице-мэр Шамаева сказала, что при таком подходе очень велик шанс на победу в «Моем дворе»-2026.Выяснилось, что людям не хватает и парковок. Металлургов попросили помочь отсыпать щебнем место между домами и дорогой по улице Кривенкова. Там неухоженная территория, и в дождливую погоду машины стоят просто в грязи. Сергей Евсеев намерен подключить к решению этого вопроса Фонд «Милосердие», социального партнера НЛМК.Были и другие просьбы. Например, выяснить судьбу долгостроя на Мистюкова, 9, провести во дворе ямочный ремонт, поменять перегоревшие лампы над козырьками подъездов.— Благоустройство и порядок во дворе зависит, в том числе, от активности жителей. А мы окажем всю необходимую поддержку, — сказал Сергей Евсеев в конце встречи, поблагодарив собравшихся.