Общество
сегодня, 15:25
Архитекторы просят липчан обсудить предложение Ильи Варламова
Блогер-урбанист обратил внимание на «наследие советской эпохи». А нравится ли это украшение липчанам?
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка просит липчан рассказать, как они относятся к украшению дома на проспекте Мира. На фасаде здания со времен СССР расположена гвоздика-фонарь. Привести в его порядок или демонтировать?
- Недавно Липецк посетил блогер Илья Варламов. Было сказано много важного, сегодня мы хотим поднять одну из тем из видеоролика и спросить вас: что делать с гвоздикой на фасаде жилого дома? Убираем или оставляем? Гвоздика находится на доме по адресу проспект Мира, 1. Была установлена в 60-х годах прошлого столетия после строительства дома. Представляет собой арт-объект наследия СССР, изначально имела подсветку, которая сейчас не функционирует. Нам очень интересна ваша позиция! - отмечают архитекторы.
Но вместе с тем признают, что мнение горожан не окончательное — судьбу гвоздики обсудят еще и при проработке внешнего вида фасадов домов на проспекте Мира при подготовке их капитального ремонта.
- Недавно Липецк посетил блогер Илья Варламов. Было сказано много важного, сегодня мы хотим поднять одну из тем из видеоролика и спросить вас: что делать с гвоздикой на фасаде жилого дома? Убираем или оставляем? Гвоздика находится на доме по адресу проспект Мира, 1. Была установлена в 60-х годах прошлого столетия после строительства дома. Представляет собой арт-объект наследия СССР, изначально имела подсветку, которая сейчас не функционирует. Нам очень интересна ваша позиция! - отмечают архитекторы.
Но вместе с тем признают, что мнение горожан не окончательное — судьбу гвоздики обсудят еще и при проработке внешнего вида фасадов домов на проспекте Мира при подготовке их капитального ремонта.
Комментарии (61)
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Перри Мейсон
пацан
мда
Перри Мейсон
у варламова
Помимо гвоздики.
РВС
48
Гост
Ахахах