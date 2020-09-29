Общество

сегодня, 15:25

Архитекторы просят липчан обсудить предложение Ильи Варламова

61 3387
#Илья Варламов #Евгения Уваркина #урбанист
4

Блогер-урбанист обратил внимание на «наследие советской эпохи». А нравится ли это украшение липчанам?

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка просит липчан рассказать, как они относятся к украшению дома на проспекте Мира. На фасаде здания со времен СССР расположена гвоздика-фонарь. Привести в его порядок или демонтировать?



- Недавно Липецк посетил блогер Илья Варламов. Было сказано много важного, сегодня мы хотим поднять одну из тем из видеоролика и спросить вас: что делать с гвоздикой на фасаде жилого дома? Убираем или оставляем? Гвоздика находится на доме по адресу проспект Мира, 1. Была установлена в 60-х годах прошлого столетия после строительства дома. Представляет собой арт-объект наследия СССР, изначально имела подсветку, которая сейчас не функционирует. Нам очень интересна ваша позиция! - отмечают архитекторы.

Но вместе с тем признают, что мнение горожан не окончательное — судьбу гвоздики обсудят еще и при проработке внешнего вида фасадов домов на проспекте Мира при подготовке их капитального ремонта.
61 3387
#Илья Варламов #Евгения Уваркина #урбанист
4

Комментарии (61)

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Перри Мейсон

5 минут назад
у варламова, и чем знаменит архитектор Варламов?
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пацан

6 минут назад
Старперы ратуют за символ коммунизма.....
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мда

6 минут назад
власти стараются угодить какому-то заштатному писаке-блогеру... дальше что?
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Перри Мейсон

10 минут назад
РВС, +1000)))
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у варламова

10 минут назад
РВС, архитектурное образование.
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Помимо гвоздики.

11 минут назад
Гвоздику естественно оставить , по моему Уваркина уже сказала да, надо еще пол года мусолить, далее , какой кретин убрал неоновую надпись с ДС Звездный - "Звездный" ??? Вернуть как было с неоном. Не превращайте город в свои сараи, откуда вы там понаехали , здесь город! А не сяло. Вопрос ко всем, чем интересен Питер? Прежде всего историей не правда ли, оригинальными памятниками архитектуры, и тд и тп. нам до питера далеко естественно, уже сломано все что можно - вот нашли гвоздику..., но даже те обломки оригинальной архитектуры, 30-70-х гг вывесок и тд что есть - наши власти всегда готовы с радостью изуродовать, сломать, перелепить, сдать в аренду, продать упырям , закатать в сайдинг, с профлист и тд? Поэтому и город такой не интересное унылое новодельное г..но.
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РВС

29 минут назад
Блогер (!) Варламов учит архитекторов ( профессионалов?) уму-разуму.... Как интересно! Дожили наши архитекторы...
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48

32 минуты назад
Злые люди в Липецке, Да все наверно не против. Но есть одно но. Подсветка за чей счет? Повесят на жильцов?
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Гост

51 минуту назад
Алкаш нашёл тему и буробит.
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Ахахах

52 минуты назад
Вы даже юмора не поняли? Боже, да он вас троллит..
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