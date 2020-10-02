Общество

сегодня, 15:04

Чиновники в шоке: липчане уже не ходят в магазины без масок!

35 3215
#коронавирус
4
Чиновники в шоке: липчане уже не ходят в магазины без масок!

Но даже у тех немногих, кто их не надевает, маски лежали в карманах или сумках.

Сегодня сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики, полицейские и санитарный врач проводили очередной рейд по объектам торговли в поиске покупателей без масок. Проверяющие, а вместе с ними и корреспондент GOROD48 остались в шоке от увиденного: в магазинах замечены единичные покупатели без масок!

20201002_101652.jpg

Вначале проверяющие отправились в «Линию». В самом продуктовом супермаркете контролеры, как ни старались, нашли только одну покупательницу без маски на лице. Но оказалось, что маска у нее была спущена на подбородок. Выслушав внушение участкового уполномоченного о возможности привлечения ее к административной ответственности за нарушение статьи 20.6.1 КоАП РФ (а это, на секундочку, от одной тысячи до 30 тысяч рублей штрафа), девушка ойкнула и тут же натянула маску на лицо.

Загрузка плеера

Безупречной оказалась и администрация «Линии». Так, охранник на входе в супермаркет предупреждал забывчивых покупателей о необходимости надеть маски, а директор магазина Наталья Полоскина показала ведущему специалисту-эксперту регионального управления Роспотребнадзора Анастасии Тиньковой документы о графике дезинфекции торгового зала и подсобных помещений.

20201002_102744.jpg

- Предупреждены ли кассиры и иные ваши работники о том, что маску нужно менять раз в три часа? - спросила у директора магазина представитель Роспотребнадзора.

- Да, - ответила Наталья Полоскина.

На входе в «Линию» висят предупреждения о необходимости ношения масок покупателями. Также по радио раз в несколько минут крутят социальную рекламу на эту тему. Покупатели при входе в торговый зал могут обработать руки антисептиком.

20201002_10222545567.jpg

Несколько мужчин без масок, которые попались на глаза контролерам в «Линии», тут же вытаскивали маски из карманов, сумок и даже папки для бумаг. Никто не оказался ковид-диссидентом. Такая картина даже удивила начальника отдела областного управления потребительского рынка и ценовой политики Григория Жукевича:

- Неужели наши двухнедельные усилия заставить торговлю и липчан исполнять требование Роспотребнадзора принесло результат?

Удивившись, чиновники и полицейские пошли вглубь соседнего 24-го микрорайона для проверки других магазинов. Но и тут: в двух «Пятерочках» контролеры встретили только одного покупателя без маски, и он оказался глухонемым. Кассир магазина на жестах показала мужчине, что нужно надеть маску. Покупатель взял ее со стойки с антисептиком. Оказалось, правда, что это не сертифицированная маска, а кусок вискозной салфетки с прорезями для ушей.

Загрузка плеера

- Это никуда не годится! Это не средство защиты, - указала директору магазина на непорядок Анастасия Тинькова.

А Григорий Жукевич предупредил администратора, что с 5 октября для всех субъектов хозяйственной деятельности установлены штрафы за обслуживание покупателей без масок. Для юрлиц - до полумиллиона рублей, для ИП - до 300 тысяч рублей. Такие санкции нельзя назвать иначе как драконовскими, но это, по мнению сотрудников областного управления потребрынка, единственный способ не дать эпидемиологическому процессу с заболеваемостью COVID-19 стать неуправляемым.

- Мы провели весну и часть лета на самоизоляции. Некоторый бизнес ее не пережил. Мы не хотим еще раз уронить экономику. Чтобы этого не случилось, липчанам нужно проявить сознательность. Обязательное ношение индивидуальных средств защиты в транспорте, в магазинах, в общественных местах - залог того, что мы с малыми потерями пройдем пандемию. И я лично рад, что подавляющее большинство липчан стали нашими союзниками, - прокомментировал итоги рейда начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев.
35 3215
#коронавирус
4

Комментарии (35)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

5 минут назад
Липчанка, МРОТ - 12130. Много на это купишь обуви и одежду? Ноль.
ответить

хост

6 минут назад
Сперва угрожают штрафами, а потом в шоке, что люди в масках!
ответить

Перри Мейсон

8 минут назад
Гюрза, а кого вы по команде как пес одеваете?
ответить

Липчанка

12 минут назад
Много ли думали, оштрафовать на 30000 тыс.? Это человека оставить голодным, ввергнуть его в долг, оставить неоплаченными услуги ЖКХ, не купить лекарств и ходить пешком, и хорошо если он еще не разут. Не умно!!!
ответить

Гость

13 минут назад
Гюрза, так и есть. Вернее они (властьимущие) так считают.
ответить

хватит трындеть

21 минуту назад
где то 50% без масок и 50% да в масках, среди них кто в масках половина носят ее абы как, то есть нос не прикрыт.
ответить

Гюрза

22 минуты назад
Как надоели эти команды, снять, одеть! То ФАС, то ФУ! Мы что псы борзые?!
ответить

Андрей

23 минуты назад
Эти штрафы по сути являются преднамеренным покушение на здоровье и жизнь человека
ответить

Гость7

25 минут назад
Перри Мейсон, маска - это намордник, а пропуск был - поводок.
ответить

Гость6

26 минут назад
Перри Мейсон, маска была у зорро.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Из-за перекрытия дороги на улице Ленинградской автобусы №№ 19, 33 и 379 изменят схемы движения
#транспорт
Из-за перекрытия дороги на улице Ленинградской автобусы №№ 19, 33 и 379 изменят схемы движения

12 минут назад

Общество
За мэрией Липецка сохранены полномочия в сфере пассажирских перевозок
#транспорт
2
За мэрией Липецка сохранены полномочия в сфере пассажирских перевозок

26 минут назад

Общество
В Ельце нарисовали «зебру» между заборами
#пешеходный переход #ремонт дорог
6
В Ельце нарисовали «зебру» между заборами

сегодня, 14:23

Общество
Открытие проспекта Победы для движения транспорта отложено до понедельника
#проспект Победы
14
Открытие проспекта Победы для движения транспорта отложено до понедельника

сегодня, 13:46

Общество
Парк Победы: почти готов и почти без нареканий
#парк Победы
26
Парк Победы: почти готов и почти без нареканий

сегодня, 12:57

Общество
5 октября изменится расписание садоводческих маршрутов №№ 42 и 43
#транспорт
3
5 октября изменится расписание садоводческих маршрутов №№ 42 и 43

сегодня, 12:53

Общество