Чиновники в шоке: липчане уже не ходят в магазины без масок!

Но даже у тех немногих, кто их не надевает, маски лежали в карманах или сумках.

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Сегодня сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики, полицейские и санитарный врач проводили очередной рейд по объектам торговли в поиске покупателей без масок. Проверяющие, а вместе с ними и корреспондент GOROD48 остались в шоке от увиденного: в магазинах замечены единичные покупатели без масок!Вначале проверяющие отправились в «Линию». В самом продуктовом супермаркете контролеры, как ни старались, нашли только одну покупательницу без маски на лице. Но оказалось, что маска у нее была спущена на подбородок. Выслушав внушение участкового уполномоченного о возможности привлечения ее к административной ответственности за нарушение статьи 20.6.1 КоАП РФ (а это, на секундочку, от одной тысячи до 30 тысяч рублей штрафа), девушка ойкнула и тут же натянула маску на лицо.Безупречной оказалась и администрация «Линии». Так, охранник на входе в супермаркет предупреждал забывчивых покупателей о необходимости надеть маски, а директор магазина Наталья Полоскина показала ведущему специалисту-эксперту регионального управления Роспотребнадзора Анастасии Тиньковой документы о графике дезинфекции торгового зала и подсобных помещений.- Предупреждены ли кассиры и иные ваши работники о том, что маску нужно менять раз в три часа? - спросила у директора магазина представитель Роспотребнадзора.- Да, - ответила Наталья Полоскина.На входе в «Линию» висят предупреждения о необходимости ношения масок покупателями. Также по радио раз в несколько минут крутят социальную рекламу на эту тему. Покупатели при входе в торговый зал могут обработать руки антисептиком.Несколько мужчин без масок, которые попались на глаза контролерам в «Линии», тут же вытаскивали маски из карманов, сумок и даже папки для бумаг. Никто не оказался ковид-диссидентом. Такая картина даже удивила начальника отдела областного управления потребительского рынка и ценовой политики Григория Жукевича:- Неужели наши двухнедельные усилия заставить торговлю и липчан исполнять требование Роспотребнадзора принесло результат?Удивившись, чиновники и полицейские пошли вглубь соседнего 24-го микрорайона для проверки других магазинов. Но и тут: в двух «Пятерочках» контролеры встретили только одного покупателя без маски, и он оказался глухонемым. Кассир магазина на жестах показала мужчине, что нужно надеть маску. Покупатель взял ее со стойки с антисептиком. Оказалось, правда, что это не сертифицированная маска, а кусок вискозной салфетки с прорезями для ушей.- Это никуда не годится! Это не средство защиты, - указала директору магазина на непорядок Анастасия Тинькова.А Григорий Жукевич предупредил администратора, что с 5 октября для всех субъектов хозяйственной деятельности установлены штрафы за обслуживание покупателей без масок. Для юрлиц - до полумиллиона рублей, для ИП - до 300 тысяч рублей. Такие санкции нельзя назвать иначе как драконовскими, но это, по мнению сотрудников областного управления потребрынка, единственный способ не дать эпидемиологическому процессу с заболеваемостью COVID-19 стать неуправляемым.- Мы провели весну и часть лета на самоизоляции. Некоторый бизнес ее не пережил. Мы не хотим еще раз уронить экономику. Чтобы этого не случилось, липчанам нужно проявить сознательность. Обязательное ношение индивидуальных средств защиты в транспорте, в магазинах, в общественных местах - залог того, что мы с малыми потерями пройдем пандемию. И я лично рад, что подавляющее большинство липчан стали нашими союзниками, - прокомментировал итоги рейда начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев.