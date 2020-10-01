Не вовремя сданный тест на COVID-19 обошелся вернувшейся из Турции липчанке штрафом больше ее пенсии

В Роспотребнадзоре сочли, что пенсионерка опоздала с размещением обязательной информации на портале госуслуг.

Вчера Елецкий районный суд по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в невыполнении в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор») оштрафовал на 15 000 рублей 57-летнюю пенсионерку. Женщина прибыла с отдыха на турецком курорте и в предписанные Роспотребнадзором 72 часа не заполнила на портале госуслуг сведения о сдаче ПЦР-теста на коронавирус.Сразу же после вынесенного судебного решения в редакцию GOROD48 обратилась проживающая в Москве дочь пенсионерки и назвала случившееся «полным беспределом со стороны властей».Из рассказа дочери ельчанки следовало, что она на юбилей свадьбы родителей купила отцу и матери путевку в Турцию. 30 августа родители вернулись со Средиземного моря самолетом в Москву и получили в аэропорту уведомление от Роспотребнадзора о необходимости в течение трех суток передать санитарным врачам результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР. 1 сентября они сдали такие тесты в елецкой поликлинике РЖД. Цена анализов составила 2100 рублей каждый. 3 сентября сотрудник Липецкого областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями сообщил туристам, что смертельно опасный вирус у них не обнаружен.- В тот же день мама сообщила о результатах тестирования по горячей линии в областное управление Роспотребнадзора, после чего по почте переслала ксерокопии полученных результатов в эту организацию. Но, к ее удивлению, 7 сентября ей позвонили из елецкого отдела Роспотребнадзора и поинтересовались, сдала ли она по возвращению из-за границы обязательный тест? Конечно, сдала! И всю информацию отправила в РПН. В этот же день мама сама перезвонила в эту организацию и спросила, почему в Ельце не знают о сданном тесте? Ее заверили в том, что ее данные отправлены в елецкий отдел Роспотребнадзора, - рассказывает дочь пенсионерки.Сама пенсионерка в письме на имя главного государственного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева сообщила, что компьютера и смартфона у нее нет. Что она пользуется кнопочным телефоном. В связи с этим у нее технически не получилось разместить результаты на портале госуслуг. Сайт зависал, выдавал ошибки.«Кстати, в законодательстве РФ нет закона, обязывающего гражданина осуществлять регистрацию на этом портале», - написала Владимиру Бондареву пенсионерка.Жительница Ельца считает, что она с мужем выполнили обязательство по тестированию и приняли все меры по извещению управления Роспотребнадзора по Липецкой области. Следовательно, она ни в чем не виновата.Но суд решил иначе. И оштрафовал инвалида II группы по зрению с 12-тысячной пенсией на 15 000 рублей по составленному отделом Роспотребнадзора по Ельцу и Елецкому району протоколу об административном правонарушении.- Судья спросил у ответчицы, почему она не сдала тест прямо в московском аэропорту по прилете? Она ответила, что не хотела стоять в очереди. Ей могла бы помочь ее дочь-москвичка, но этого не сделала. В итоге обязательный для вернувшихся из-за рубежа туристов тест женщина сдала 1 сентября, но не разместила вовремя информацию об этом на портале госуслуг. Этот факт мы выявили через несколько дней, - прокомментировала GOROD48 прошедший судебный процесс юрист Роспотребнадзора Светлана Зайцева.Кстати, на следующей неделе в суде Ельца будут рассмотрены сразу семь исков к туристам, забывшим проинформировать государство о состоянии своего здоровья. Всем им по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ грозит наложение административного штрафа в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей.