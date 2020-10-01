Общество

сегодня, 16:32

Не вовремя сданный тест на COVID-19 обошелся вернувшейся из Турции липчанке штрафом больше ее пенсии

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#коронавирус #туризм
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Не вовремя сданный тест на COVID-19 обошелся вернувшейся из Турции липчанке штрафом больше ее пенсии

В Роспотребнадзоре сочли, что пенсионерка опоздала с размещением обязательной информации на портале госуслуг.

Вчера Елецкий районный суд по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в невыполнении в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор») оштрафовал на 15 000 рублей 57-летнюю пенсионерку. Женщина прибыла с отдыха на турецком курорте и в предписанные Роспотребнадзором 72 часа не заполнила на портале госуслуг сведения о сдаче ПЦР-теста на коронавирус.

Сразу же после вынесенного судебного решения в редакцию GOROD48 обратилась проживающая в Москве дочь пенсионерки и назвала случившееся «полным беспределом со стороны властей».

Из рассказа дочери ельчанки следовало, что она на юбилей свадьбы родителей купила отцу и матери путевку в Турцию. 30 августа родители вернулись со Средиземного моря самолетом в Москву и получили в аэропорту уведомление от Роспотребнадзора о необходимости в течение трех суток передать санитарным врачам результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР. 1 сентября они сдали такие тесты в елецкой поликлинике РЖД. Цена анализов составила 2100 рублей каждый. 3 сентября сотрудник Липецкого областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями сообщил туристам, что смертельно опасный вирус у них не обнаружен.

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- В тот же день мама сообщила о результатах тестирования по горячей линии в областное управление Роспотребнадзора, после чего по почте переслала ксерокопии полученных результатов в эту организацию. Но, к ее удивлению, 7 сентября ей позвонили из елецкого отдела Роспотребнадзора и поинтересовались, сдала ли она по возвращению из-за границы обязательный тест? Конечно, сдала! И всю информацию отправила в РПН. В этот же день мама сама перезвонила в эту организацию и спросила, почему в Ельце не знают о сданном тесте? Ее заверили в том, что ее данные отправлены в елецкий отдел Роспотребнадзора, - рассказывает дочь пенсионерки.

Сама пенсионерка в письме на имя главного государственного санитарного врача Липецкой области Владимира Бондарева сообщила, что компьютера и смартфона у нее нет. Что она пользуется кнопочным телефоном. В связи с этим у нее технически не получилось разместить результаты на портале госуслуг. Сайт зависал, выдавал ошибки.

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«Кстати, в законодательстве РФ нет закона, обязывающего гражданина осуществлять регистрацию на этом портале», - написала Владимиру Бондареву пенсионерка.

Жительница Ельца считает, что она с мужем выполнили обязательство по тестированию и приняли все меры по извещению управления Роспотребнадзора по Липецкой области. Следовательно, она ни в чем не виновата.

Но суд решил иначе. И оштрафовал инвалида II группы по зрению с 12-тысячной пенсией на 15 000 рублей по составленному отделом Роспотребнадзора по Ельцу и Елецкому району протоколу об административном правонарушении.

- Судья спросил у ответчицы, почему она не сдала тест прямо в московском аэропорту по прилете? Она ответила, что не хотела стоять в очереди. Ей могла бы помочь ее дочь-москвичка, но этого не сделала. В итоге обязательный для вернувшихся из-за рубежа туристов тест женщина сдала 1 сентября, но не разместила вовремя информацию об этом на портале госуслуг. Этот факт мы выявили через несколько дней, - прокомментировала GOROD48 прошедший судебный процесс юрист Роспотребнадзора Светлана Зайцева.

Кстати, на следующей неделе в суде Ельца будут рассмотрены сразу семь исков к туристам, забывшим проинформировать государство о состоянии своего здоровья. Всем им по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ грозит наложение административного штрафа в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
15 2865
#коронавирус #туризм
4

Комментарии (15)

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ахаха

11 минут назад
Сама виновата. Не будет в Турцию ездить. Чеши в следующий раз в Крымваш.
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Ангел

18 минут назад
Система устроена на наказание, а не на помощь.
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вв

40 минут назад
страна дураков .....надо по моему пенсию достойную с начало сделать ....хотя бы как В ЛАТВИИ 45тысяч +100 евро на д.рождение дают ...а потом штрафовать ......полный дурдом
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грос

42 минуты назад
Вот как, разуйте глазоньки - путевку подарила дочь, не завидуйте))
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Нона

43 минуты назад
гостья, что вам было сказано? люди сдали тест в положенный срок и даже проинформировали звонком.
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Липчанин.

44 минуты назад
опять беспредел. Со своими госуслугами носятся. Человек должен сдать в течение трех суток тест! а размещены результаты будут естественно позже. Что за глупость пытаются вкрутить нам
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ИванИваныч

сегодня, 17:43
гостья, так пишут же что сдали на же следующий день после приезда и в РПН передали копию и позвонили проинформировали. А оказалось что надо обязательно через Госуслуги, иначе не считается, только непонятно где такое правило закреплено.
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Житель

сегодня, 17:40
Вот как - бедный нечитатель, любящий писать комментарии. В тексте же написано, что дочь подарила путевку на годовщину свадьбы, но не только лишь все могут в чтение, да?
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Ковидофобия

сегодня, 17:38
Помутила разум людишкам.
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данковчанин

сегодня, 17:34
....все это как то не то....
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