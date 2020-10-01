Тело пропавшей липчанки нашли в кустах у дороги

Двумя днями ранее рядом с этим местом произошло ДТП.

Сегодня в Липецке в СНТ «Тракторостроитель-1» в кустах на улице Клубничной обнаружен труп женщины.Как рассказали собственницы садового участка, под забором которого нашли тело, женщина пропала в понедельник. С этого дня ее искали родственники. По предположению дачниц, женщина могла погибнуть в результате ДТП, которое произошло 28 сентября. В этот день автомобиль «Шкода» снес их забор и остановился уже в огороде.- Водитель машины был настолько пьян, что мог и не заметить, как сбил человека, - рассказала GOROD48 одна из дачниц. – Родственники погибшей нашли ее обувь и кепку у обочины дороги.На месте обнаружения трупа сегодня работали сотрудники правоохранительных органов, в том числе ДПС.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области от комментариев, до установления обстоятельств гибели 60-летней женщины, воздерживаются и в связи с этим не связывают ее смерть с ДТП.