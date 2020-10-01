Происшествия

вчера, 17:28

Тело пропавшей липчанки нашли в кустах у дороги

21 19616
#труп #ДТП
14
Тело пропавшей липчанки нашли в кустах у дороги

Двумя днями ранее рядом с этим местом произошло ДТП.

Сегодня в Липецке в СНТ «Тракторостроитель-1» в кустах на улице Клубничной обнаружен труп женщины.

Как рассказали собственницы садового участка, под забором которого нашли тело, женщина пропала в понедельник. С этого дня ее искали родственники. По предположению дачниц, женщина могла погибнуть в результате ДТП, которое произошло 28 сентября. В этот день автомобиль «Шкода» снес их забор и остановился уже в огороде.

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- Водитель машины был настолько пьян, что мог и не заметить, как сбил человека, - рассказала GOROD48 одна из дачниц. –  Родственники погибшей нашли ее обувь и кепку у обочины дороги.

На месте обнаружения трупа сегодня работали сотрудники правоохранительных органов, в том числе ДПС.

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В пресс-службе УМВД России по Липецкой области от комментариев, до установления обстоятельств гибели 60-летней женщины, воздерживаются и в связи с этим не связывают ее смерть с ДТП.
21 19616
#труп #ДТП
14

Комментарии (21)

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МиГ

вчера, 23:18
Ребята, хватит ерунду писать у всех своя правда, здесь человек погиб, горе в семье...
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МиГ

вчера, 22:42
Ржевский, да всем кагалом.
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Гость

вчера, 22:36
Толчеева Нина Анатольевна, соболезную Вам!пусть пьянь будет справедливо наказана!
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МиГ

вчера, 22:34
Су, летом поехал за справкой о дтп, спросить куда пройти не у кого, а лет 10 назад инспекторов было больше чем посетителей, и синерылых хоть пруд пруди потому что постов нет, дешевле триногу с камерой поставить ей зарплату не платить, только оператору - но там я думаю копейки.
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Обыватель

вчера, 22:34
Конечно сотрудники не умышленно не заметили женщину, случай чрезвычайный, было ли такое где нибудь ещё, столько очевидцев и никто женщину не видел, много людей было рядом в момент дтп.Жесть, соболезнования родным и близким, здесь нечего больше обсуждать
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Ржевский

вчера, 22:30
Они на Ковалева пасутся
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Су

вчера, 22:24
МиГ, это не оптимизация, это ГИБДД-дармоеды не хотят работать. Зачем? Зарплату нехилую платят, льготная пенсия, ну и зачем куда-то там ехать с палкой стоять на дороге?
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МиГ

вчера, 22:23
типа, моя хата с краю.., вы коменты читаете?
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типа, моя хата с краю..

вчера, 22:20
там столько дачников мимо ходят каждый день и хозяева участка ничего не видели? ведь шкоду кто то из них видел.
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МиГ

вчера, 22:00
Обыватель, вы о чем, вы разве не видите, что сделали с ГАИ, инспекторов днем с огнем не сыскать, везде оптимизация.
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