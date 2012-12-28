Бывший министр региональной безопасности Липецкой области стал чиновником аппарта президента в Калуге
Происшествия
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сегодня, 16:54
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В центре Измалково вандал повредил два фонаря: дело дошло до суда
24-летнему мужчине грозит до года исправительных работ.
Речь идёт о событиях мая этого года, когда полицейские задержали 24-летнего мужчину на месте преступления, после того, как в полицию позвонила жительница села Измалково и сообщила о повреждении уличных фонарей на улице Ленина.
— По данным следствия, мужчина беспричинно из хулиганских побуждений уничтожил муниципальное имущество. Обвиняемый нанёс не менее одного удара правой ногой по декоративному садово-парковому фонарю с двумя плафонами со вставками из стекла. В результате он разбил плафоны и сломал основание фонаря. После чего, пройдя ещё 15 метров, он повредил ещё один аналогичным фонарь, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Селу был причинён ущерб в 12 672 рублей. Действия обвиняемого квалифицированы по части первой статьи 214 УК РФ «Вандализм, cанкции которой — до года исправительных работ.
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