Бывший министр региональной безопасности Липецкой области стал чиновником аппарта президента в Калуге
Происшествия
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28 минут назад
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49-летний мужчина нашёл телефон и начал тратить чужие деньги
Он пополнил счёт своего мобильного и даже купил виртуальную валюту в компьютерной игре.
По данным следствия, пьяный мужчина нашёл около беседки во дворе дома по улице Березовой посёлка Лукошкинский мобильный телефон и быстро выяснил, что на нём установлено мобильное банковское приложение.
Обрадовавшись находке, он оплатил счет своего мобильного телефона, сделал несколько денежных переводов и даже оплатил виртуальную валюту в компьютерной игре. Но успел потратить не очень много — чуть более 6 000 рублей.
— Вину в ходе следствия обвиняемый признал, его действия квалифицированы по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта», санкции которой — до шести лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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