49-летний мужчина нашёл телефон и начал тратить чужие деньги

Он пополнил счёт своего мобильного и даже купил виртуальную валюту в компьютерной игре.

В Задонском районе направлено в суд уголовное дело 49-летнего мужчины, обвиняемого в краже денег со счета односельчанина.По данным следствия, пьяный мужчина нашёл около беседки во дворе дома по улице Березовой посёлка Лукошкинский мобильный телефон и быстро выяснил, что на нём установлено мобильное банковское приложение.Обрадовавшись находке, он оплатил счет своего мобильного телефона, сделал несколько денежных переводов и даже оплатил виртуальную валюту в компьютерной игре. Но успел потратить не очень много — чуть более 6 000 рублей.— Вину в ходе следствия обвиняемый признал, его действия квалифицированы по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта», санкции которой — до шести лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.