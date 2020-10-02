Двое мужчин с COVID-19 скончались в Липецкой области

Жители Чаплыгинского и Грязинского районов стали 45 и 46 жертвами новой коронавирусной инфекции.

Ещё два жителя Липецкой области умерли от COVID-19, сообщает региональный оперштаб. Скончались мужчины из Грязинского и Чаплыгинского районов. Оба умерших находились на стационарном лечении. У каждого была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирунсой инфекцией. Одному из них было 70 лет, второму - 65 лет.



Лечение 70-летнего пациента из Грязинского района осложнялось наличием у мужчины гипертонической болезни, хронического заболевания лёгких и тяжёлой патологии сердечно-сосудистой системы. Тяжёлая патология лёгких была и у второго умершего из Чаплыгинского района. Обе смерти констатированы на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности.



Число жертв СOVID-19 в Липецкой области достигло 46 человек.