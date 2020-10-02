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Двое мужчин с COVID-19 скончались в Липецкой области

33 4435
#коронавирус
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Двое мужчин с COVID-19 скончались в Липецкой области

Жители Чаплыгинского и Грязинского районов стали 45 и 46 жертвами новой коронавирусной инфекции.

Ещё два жителя Липецкой области умерли от COVID-19, сообщает региональный оперштаб. Скончались мужчины из Грязинского и Чаплыгинского районов. Оба умерших находились на стационарном лечении. У каждого была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирунсой инфекцией. Одному из них было 70 лет, второму - 65 лет.

Лечение 70-летнего пациента из Грязинского района осложнялось наличием у мужчины гипертонической болезни, хронического заболевания лёгких и тяжёлой патологии сердечно-сосудистой системы. Тяжёлая патология лёгких была и у второго умершего из Чаплыгинского района. Обе смерти констатированы на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности.

Число жертв СOVID-19 в Липецкой области достигло 46 человек.
33 4435
#коронавирус
3

Комментарии (33)

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Соседка

2 минуты назад
Мужу ставят ОРВ,хотя все симптомы ковида,потеря обоняния,сильная слабость и субыибрильная температура, Тест не делают,говорят нет показаний,когда не брлел на работе брали тест несколько разЗачем брать тест у здоповых людей и отказывать бодьным
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Перри Мейсон

2 минуты назад
хахаха, судя по Злодею, не учится)))
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гостья

5 минут назад
123, да у нас с признаками орви и пожилых то не тестируют, а вам еще детей всех поднаряд тестировать
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хахаха

7 минут назад
давно не встречалось "чючело". 1класс сегодня не учится?
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Перри Мейсон

11 минут назад
Злодей, чЮчело, это не моя цитата)))
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Ха

22 минуты назад
Как только властям стало нужно попугать население они вдруг стали фиксировать смерти от корононаируса.
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Злодей

24 минуты назад
Мейсон,чючело. Какое ты имеешь право оскорблять людей?
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Злодей

26 минут назад
А теперь скажите,кто главный враг русских людей? Америка или Российское правительство?
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хахаха

28 минут назад
123, вот рождаются слухи и сплетни. Там в октябре уйдут на каникулы!!!Есть новая форма планирования уч.процесса-по 6 недель учеба.потом каникулы.По традиционной форме уйдут пока с ними.
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Перри Мейсон

30 минут назад
Вопросы, потому и не читаю, ибо "люди-дураки,каждый день одно и то же пишут". Зачем читать одно и тоже?))
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