В Липецккурорте - вспышка ОРВИ. Трое отдыхающих отправлены в коронавирусный госпиталь

По мнению главного врача курорта, повода для волнений нет. Но назвавшаяся сотрудницей Липецккурорта женщина считает, что администрация санатория пытается уменьшить репутационные потери перед новым заездом отдыхающих.

Сегодня в редакцию GOROD48 обратилась женщина, назвавшаяся работницей АО «Липецккурорт», и сообщила, что на шестом и седьмом этажах здания у отдыхающих появились признаки ОРВИ, которые не афиширует руководство санатория.



- Сейчас в «Липецккурорте» болеют отдыхающие. Люди надсадно кашляют, у них - температура. Их не отправляют в больницу, опасаясь огласки, - сказала женщина.



По ее словам, в этот понедельник закашляли и затемпературили две женщины, которые жили в соседних двухместных номерах. Их расселили, но вчера симптомы ОРВИ были выявлены еще у нескольких человек. Никто из них надежно не изолирован, никому из заболевших не вызвали «скорую помощь». Кашляющие люди ходят по коридорам, пьют воду из общего кулера, общаются с другими отдыхающими. Вот только еду им носят из столовой в номера и потом забирают тарелки.



- Администрация просит не волноваться. Но как так? Я не говорю, что у этих больных людей коронавирус. Но кто даст гарантии, что не он, если никаких тестов заболевшим не проведено? Я боюсь, что руководство «Липецккурорта» боится сорвать следующий заезд, назначенный на 2 октября и ждет, чтобы сегодня-завтра отсюда уехала вся предыдущая смена отдыхающих. Тут же на путевках зарабатывают, на тех, кто приезжает сюда за свой счет, - говорит женщина.



Что думает о такой информации главный врач санатория Виктор Суворченков?



- Не все так, как вам рассказали. Каждое утро я начинаю планерку с вопроса о том, есть ли у нас отдыхающие с признаками ОРВИ. И сегодня троих наших гостей с шестого этажа, где находится общесоматическое отделение, мы отправили на «скорой помощи» в областную инфекционную больницу. Какой у них диагноз, я не знаю. Но комнаты, где они жили, мы продезинфицируем. Мы все ходим под Богом. У меня недавно заместитель заболел. Чем? Коронавирусом! - ответил главврач.



И добавил, что для профилактики заболевания ОРВИ, гриппом и тем же коронавирусом в Липецккурорте делают ровно то, что рекомендует Роспотребнадзор.



Напоминаем, что старейший курорт России этим летом использовался как филиал областной «инфекционки». Под лечение коронавирусных больных облздрав арендовал у санатория 8-этажный корпус на 400 коек. Сюда попадали те, у кого заболевание протекало в средней форме тяжести, требующей медицинского наблюдения. Тут лечилась и группа риска: люди старше 65 лет, диабетики, гипертоники, больные хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезней дыхания, печени, почек, онкологические больные, люди с избыточным весом, а также те, кто не мог по разным причинам лечиться дома.

