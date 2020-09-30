Общество

сегодня, 13:23

В Липецккурорте - вспышка ОРВИ. Трое отдыхающих отправлены в коронавирусный госпиталь

7 3411
#коронавирус
9
В Липецккурорте - вспышка ОРВИ. Трое отдыхающих отправлены в коронавирусный госпиталь

По мнению главного врача курорта, повода для волнений нет. Но назвавшаяся сотрудницей Липецккурорта женщина считает, что администрация санатория пытается уменьшить репутационные потери перед новым заездом отдыхающих.

Сегодня в редакцию GOROD48 обратилась женщина, назвавшаяся работницей АО «Липецккурорт», и сообщила, что на шестом и седьмом этажах здания у отдыхающих появились признаки ОРВИ, которые не афиширует руководство санатория.

- Сейчас в «Липецккурорте» болеют отдыхающие. Люди надсадно кашляют, у них - температура. Их не отправляют в больницу, опасаясь огласки, - сказала женщина.

По ее словам, в этот понедельник закашляли и затемпературили две женщины, которые жили в соседних двухместных номерах. Их расселили, но вчера симптомы ОРВИ были выявлены еще у нескольких человек. Никто из них надежно не изолирован, никому из заболевших не вызвали «скорую помощь». Кашляющие люди ходят по коридорам, пьют воду из общего кулера, общаются с другими отдыхающими. Вот только еду им носят из столовой в номера и потом забирают тарелки.

- Администрация просит не волноваться. Но как так? Я не говорю, что у этих больных людей коронавирус. Но кто даст гарантии, что не он, если никаких тестов заболевшим не проведено? Я боюсь, что руководство «Липецккурорта» боится сорвать следующий заезд, назначенный на 2 октября и ждет, чтобы сегодня-завтра отсюда уехала вся предыдущая смена отдыхающих. Тут же на путевках зарабатывают, на тех, кто приезжает сюда за свой счет, - говорит женщина.

Что думает о такой информации главный врач санатория Виктор Суворченков?

- Не все так, как вам рассказали. Каждое утро я начинаю планерку с вопроса о том, есть ли у нас отдыхающие с признаками ОРВИ. И сегодня троих наших гостей с шестого этажа, где находится общесоматическое отделение, мы отправили на «скорой помощи» в областную инфекционную больницу. Какой у них диагноз, я не знаю. Но комнаты, где они жили, мы продезинфицируем. Мы все ходим под Богом. У меня недавно заместитель заболел. Чем? Коронавирусом! - ответил главврач.

И добавил, что для профилактики заболевания ОРВИ, гриппом и тем же коронавирусом в Липецккурорте делают ровно то, что рекомендует Роспотребнадзор.

Напоминаем, что старейший курорт России этим летом использовался как филиал областной «инфекционки». Под лечение коронавирусных больных облздрав арендовал у санатория 8-этажный корпус на 400 коек. Сюда попадали те, у кого заболевание протекало в средней форме тяжести, требующей медицинского наблюдения. Тут лечилась и группа риска: люди старше 65 лет, диабетики, гипертоники, больные хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезней дыхания, печени, почек, онкологические больные, люди с избыточным весом, а также те, кто не мог по разным причинам лечиться дома.
7 3411
#коронавирус
9

Комментарии (7)

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неадекватная женщина со вкусом

сегодня, 15:15
Старинный липецкий курорт, который мог бы стать нашей изюминкой и привлекать туристов, превратили в унылый неинтересный совок. Вот что бывает, когда плюют на историю.
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===

сегодня, 14:55
* , подлечились и попали ...хорошо если все обойдется и не сыграют в деревянный макинтош.
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Ангел

сегодня, 14:44
Закрывать давно пора этот рассадник болезней. И вообще нужен всеобщий карантин, чс, и списать вме долги. А нам старткам пусть волонтеры еду приносят бесплатную. Посидим дома до весны, а там глядишь все образумится....
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Ваня

сегодня, 14:41
Что там пациенты, у них в администрации санатория больные
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Нашли чем удивить

сегодня, 14:40
Взять любую организацию,везде есть работающие с признаками ОРВИ.
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друг

сегодня, 14:22
проверить надо Мечту. там пипец....................
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НТВ

сегодня, 14:01
ну вот и подлечились. курорт жеж. это все бомжи виноваты что пожар за забором устроили.
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