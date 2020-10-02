Общество

44 минуты назад

Открытие проспекта Победы для движения транспорта отложено до понедельника

6 898
#проспект Победы
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Открытие проспекта Победы для движения транспорта отложено до понедельника

Если проспект поедет, то автобусы по-прежнему будут ходить по улице Папина до официальной сдачи подрядчиком объекта заказчику.

Во время инспекции проспекта Победы дорожники пообещали главе Липецка Евгении Уваркиной к началу октября сделать все от них зависящее, чтобы возобновить движение автотранспорта по находящейся в капстроительстве дороге, расширенной до трех полос в обе стороны движения. И свое «честное пионерское» слово начальник МКУ «Управление строительства Липецка» Сергей Алпатов, похоже, сдержал. По данным GOROD48, проспект Победы могли неофициально открыть для движения транспорта уже сегодня, в ночь с пятницы на субботу.

Почему неофициально? Потому что многие работы по муниципальному контракту, заканчивающемуся 31 декабря, еще не закончены. Еще не до конца выложены рябой тротуарной плиткой все тротуары и не заасфальтированы все второстепенные дороги.

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Например, от дома №47 до дома №53 эта работа только начата. Раньше положить тут новый асфальт и обустроить пешеходную зону мешало возведение подпорной стенки между уже готовым полотном проспекта Победы и заездом к этим домам.

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Только-только начали асфальтировать дорогу-второстепенку у самого длинного дома Липецка длиной в полкилометра (№19а и №21), идущего от площади Победы до остановки «Улица Юных натуралистов».

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Тогда, 16 сентября, представитель подрядчика, ООО «Руслан-1» Алексей Огневой сообщил Евгении Уваркиной, что его строители постараются за оставшиеся две недели сентября смонтировать недостающие уличные светильники и новые светофорные объекты. Еще вчера корреспондент GOROD48 встретил на проспекте представителей МБУ «Липецкгорсвет», которые заявили, что в пятницу, 2 октября, они будут готовы к включению в общую сеть. Также уже в полном порядке и новые ветки уличного освещения.

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Подрядчику, ООО «Руслан-1», осталось доделать велодорожки, установить дорожные ограждения и отсыпать черноземом новые клумбы. Все эти работы строители, очевидно, завершат уже в октябре. Открытию движения по автомагистрали это не помешает.

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Итак, подрядная организация сработала с опережением графика. Тому свидетельство - уложенные еще к началу октября на всех 20 300 метрах шестиполосной дороги три слоя асфальта и запущенное 1 сентября движение автотранспорта на участке от площади Кольцевой до улицы Механизаторов.

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Кстати, ушлые автолюбители и таксисты еще месяц назад открыли движение по проспекту Победы, пользуясь технологическими проездами дорожников. Под «кирпич» едет одна машина за другой.

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Единственная очевидная проблема «Руслана-1» - нелепая облицовочная плитка, которой, согласно проекту, обкладывают подпорные стенки площадок для остановочных павильонов. Она отваливается уже сейчас.

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А что будет после первого же цикла мороз-оттепель? К весне можно прогнозировать повальный плиткопад. Благо, мэрия имеет четырехлетнюю гарантию на работы московского подрядчика. Так что, вангуем, плитку на остановках будут перекладывать уже весной.

... Открыть движение по проспекту Победы уже сегодня не захотели сотрудники ГИБДД. Полицейские считают, что объект должен быть сначала полностью сдан подрядчиком мэрии, а уж потом по нему должны поехать автомобили. Но у руководства мэрии иное желание: если возобновлению движения автотранспорта ничего не мешает, то дорогу нужно открывать. И этот вопрос уже в следующий понедельник, 5 октября, перед УМВД РФ по Липецкой области поднимет лично глава Липецка Евгения Уваркина. Но даже если мэрии удастся положительно его решить, автобусы по-прежнему будут ходить по улице Папина. Пока МКУ «Управление строительства Липецка» не примет у «Руслана-1» все работы.

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6 898
#проспект Победы
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Комментарии (6)

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Витек

8 минут назад
Реально работы было месяца на 2, но работало 1,5 полудохлые собаки. Дорога кривая, едешь как по стиральной доске, люки не в уровень. Весной ее заново переделывать придется.
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ГОРОЖАНИН

13 минут назад
Пора открывать не выеживайтесь .
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Конечно, решение мэрии о 3-х полосах - чушь!

13 минут назад
Такая дорога без островов безопасности и без разделительной полосы - это удар по безопасности пешеходов!
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Что-то не понятно....

16 минут назад
Что значит "нелепая облицовочная плитка, которой, согласно проекту, обкладывают подпорные стенки площадок для остановочных павильонов. Она отваливается уже сейчас"??? В проекте было заложено, чтобы плитка отваливалась? Или всё же проблема в криворукости укладчиков???
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12 стульев

19 минут назад
предлагаю через каждые 100 метров положить полицейских)))) (не настоящих!)
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понторез

25 минут назад
Мы уже ждем!Когда начнем топить,от центрального до танка ,на своих прокаченных тазиках,делая иномарки на светофорах....!
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