Коронавирус
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За сутки COVID-19 в Липецкой области заболели 45 человек
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Всего с начала пандемии в регионе выявлено 6 188 заболевших.
За минувшие сутки в Липецкой области врачи выявили 45 заболевших COVID-19, это данные сайта стопкоронавиурс.ру.Выздоровели за сутки 22 жителя региона.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 6 188 жителей. 5 477 из них выздоровели, 665 находятся на лечении, 46 — умерли.
В России за последние сутки выявлены 9 412 заболевших, завершили лечение от коронавирусной инфекции 6 054 человека, зарегистрированы 186 смертей от COVID-19.
С начала эпидемии в стране официально выявлены 1 194 643 заболевших, 970 296 человек выздоровели, 21 077 человек умер, продолжает лечение 203 270 пациентов с COVID-19.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 6 188 жителей. 5 477 из них выздоровели, 665 находятся на лечении, 46 — умерли.
В России за последние сутки выявлены 9 412 заболевших, завершили лечение от коронавирусной инфекции 6 054 человека, зарегистрированы 186 смертей от COVID-19.
С начала эпидемии в стране официально выявлены 1 194 643 заболевших, 970 296 человек выздоровели, 21 077 человек умер, продолжает лечение 203 270 пациентов с COVID-19.
11 1464
Комментарии (11)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
ВАРВАРА
С.
Чтобы не закрыли
Лип
гостья
Смотрящий
Странно как то
Пенс
Человекразумный
гостья