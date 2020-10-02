Коронавирус

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За сутки COVID-19 в Липецкой области заболели 45 человек

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#коронавирус
За сутки COVID-19 в Липецкой области заболели 45 человек

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 6 188 заболевших.

За минувшие сутки в Липецкой области врачи выявили 45 заболевших COVID-19, это данные сайта стопкоронавиурс.ру.Выздоровели за сутки 22 жителя региона.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 6 188 жителей. 5 477 из них выздоровели, 665 находятся на лечении, 46 — умерли.

В России за последние сутки выявлены 9 412 заболевших, завершили лечение от коронавирусной инфекции 6 054 человека, зарегистрированы 186 смертей от COVID-19.

С начала эпидемии в стране официально выявлены 1 194 643 заболевших, 970 296 человек выздоровели, 21 077 человек умер, продолжает лечение 203 270 пациентов с COVID-19.
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#коронавирус

Комментарии (11)

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ВАРВАРА

13 минут назад
Странно как то, в Воронежской области численность населения в два раза больше, чем в Липецкой
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С.

13 минут назад
Заболевший знакомой с температурой 39 не стали брать анализ на ковидом, объяснив это новым приказом Роспотребнадзора по Лип. обл. Поэтому у нас и прирост 45 чел. (те, которые в инфекции лежат). Печально как-то и страшно за близких.
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Чтобы не закрыли

15 минут назад
Надо соблюдать правила, нравится Нам или нет. А то скорую срочно ко мне, а гулять по магазинам без масок и перчаток Тоже первый. Неужели за самих себя Хотя бы таким гражданам не страшно?? Не та сейчас ситуация у нас, не та! Плюс если учесть реальную картину по заболевшим, которую кто не скажет. Все видят цифры по соседним областям, а у нас все зашиПись. По 2 случая в день, ага ага. При том что губер и роспотреб стращают Пока только на словах, но готовы уже закрыть все. Сейчас многое зависит от каждого.
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Лип

17 минут назад
Тесты сделать невозможно, только на дом к тебе * за 2500, да еще мазок сам себе будешь брать за эти деньги. У меня начался гайморит, нет ни температуры ничего,только пазухи носовые от боли разрываются , а врачи у тебя ковид, даже смотреть не стали, сказали без анализа не пртходить. Вот и вся наша медицина. Вот лечу нос гайморитный сама чем могу. Такая вот картина у нас. Все на ковид переводят.
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гостья

25 минут назад
Человекразумный,ну это, вам бы еще и правду бы сказали. Вот пытаюсь посчитать, все ли места под корону заняли в стационарах или нет? Т.е.655человек на лечении, т.е.каждая пятая это примерно 130шт, а кто-то там говорил дней несколько назад, что свободна каждая пятая койка, т.е.если в день +40, то уже всё заняли? Ну опять не получается с математикой.
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Смотрящий

29 минут назад
А как там у китайцев ... с их социалистическим строем то? Если брать по логике, статистике, умению отвечать - на угрозы мирового масштаба, строй то явно оказывается - куда лучше, плотнее и сильнее!
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Странно как то

32 минуты назад
В Воронежской области 187, а у нас только 45. Рядом же... Что то с тестированием явно не так! Экономите на людях? Делаете только себе любимым.
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Пенс

36 минут назад
гостья, жду недождусь пока все непозакрывают. Чтобы по городу ездили только машины с громкоговорителями.
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Человекразумный

38 минут назад
Что за бред?как вчера было 43 а сегодня 45 по 2 человека в день прирост.люди вы совсем глупые или как?? Если я больной пришел на работу чихнул и заразил 5 человек которые пришли домой и завозили ещё 20 человек которые в свое время ещё 150 итакдалее
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гостья

50 минут назад
С., ага, как раз прям и задумаются. Три месяца было для задумываний, а результат вот сейчас видим. Они сейчас возьмут и по примеру столицы закроют всё и вся и всё. А люди что? Да ничего
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