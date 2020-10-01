Коронавирус
сегодня, 13:13
Игорь Артамонов призвал липчан носить маски
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Сегодня в администрации Липецкой области возобновили проведение оперштабов по противодействию коронавирусной инфекции.
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Причем если раньше в режиме видеосвязи в мероприятии участвовали главы районов, то теперь в заседании штаба участвуют и представители крупных предприятий региона.
- Ситуация сложная, наверное, даже сложнее, чем мы наблюдали в пик первой волны эпидемии. Идет наложение ОРВИ и COVID. Серьезно увеличилось время приезда «скорой», приема больных. Это в том числе связно и с расслабленностью граждан. Мы будем настаивать на введении жестких мер профилактики, чтобы избежать тотального закрытия всего и вся, - начал заседание губернатор.
С нарастающим итогом регистрируется количество больных COVID-19, рассказал затем главный санитарный врач Владимир Бондарев. Заболеваемость начала расти в конце августе и эта тенденция продолжается.
По словам Владимира Бондарева, преобладают бытовые случаи заражения коронавирусной инфекцией, снизилось количество заболевших на работе. При этом отмечается количество неустановленных инфицированных контактов.
Причины увеличения заболеваемости Бондарев видит в несоблюдении элементарных требований санитарных требований: люди не носят маски, не соблюдают дистанцию и не пользуются антисептиками.
Вклад в увеличение заболеваемости вносит и возвращение в город отдыхающих.
Выводы Бондарева: в первую очередь необходимо соблюдать масочный режим в транспорте, на предприятиях и в торговых центрах, а также проводить дезинфекцию на остановках, в местах скопления граждан и на предприятиях. Весной это помогло.
Владимир Бондарев также отметил, что необходимо запретить проведение любых массовых мероприятий в области.
Так как вирусы могут накладываться друг на друга, еще необходимо провести массовую вакцинацию против гриппа. По мнению главного санврача, эти меры помогут остановить инфекцию.
Вице-губернатор Александр Ильин заявил, что коечный фонд в госпиталях уже увеличен. Свободными являются 16,5% коек.
- Ситуация остается тяжелой, но управляемой, - пояснил Ильин.
При необходимости для лечения коронавирусных больных можно развернуть еще до 400 коек.
В регион уже поступили 24 147 тысяч доз вакцины от гриппа для взослых и 73 тысячи доз для детей. И вакцина продолжает поступать. Вакцинированы 19% жителей области.
- Пропоганда и контроль должны быть жесткими и доходчивыми, - заявил Игорь Артамонов.
Губернатор пояснил, что если сейчас не получится заставить людей носить маски, последствия будут негативными. Он сообщил, что в транспорте с масками нормально, а какова ситуация в торговле, зайдет, посмотрит.
Вице-губернатор Дмитрий Аверов попытался возразить, что вопросы больше не к торговым сетям, а к их посетителям. На что губернатор привел пример Карелии, в которой побывал. Там не пускают в магазин без маски. И обещал взыскания руководителям, вплоть до освобождения от занимаемой должности.
- Потеряем людей - погубим экономику, цена очень большая,- заявил губернатор, и порекомендовал предприятиям перевести на удаленный режим работы тех, кого возможно.
Вице-губернатор Анатолий Якутин сообщил, что уже почти 40 тысяч детей обучаются по смешанной системе. А детская школа искусств 1 в Липецке закрыта на карантин.
Когда звучал отчет о ситуации в транспорте, губернатор заметил, что скоро пройдут тендеры на маршруты общественного транспорта. Перевозчиков, которые плохо дезинфицируют транспорт, надо занести в черный список.
Также было предложено возобновить волонтерскую работу. В конце заседания губернатор еще раз напомнил, что в ближайшее время с массовыми мероприятиями точно покончено.
- Никаких добринских макарон и добровских сал, пока не спадет волна заболеваемости, - предупредил Игорь Артамонов.
Уже напоследок губернатор отметил три района, в которых принятые меры профилактики, по его мнению, недостаточны: Краснинский, Добровский и Становлянский.
- Ситуация сложная, наверное, даже сложнее, чем мы наблюдали в пик первой волны эпидемии. Идет наложение ОРВИ и COVID. Серьезно увеличилось время приезда «скорой», приема больных. Это в том числе связно и с расслабленностью граждан. Мы будем настаивать на введении жестких мер профилактики, чтобы избежать тотального закрытия всего и вся, - начал заседание губернатор.
С нарастающим итогом регистрируется количество больных COVID-19, рассказал затем главный санитарный врач Владимир Бондарев. Заболеваемость начала расти в конце августе и эта тенденция продолжается.
По словам Владимира Бондарева, преобладают бытовые случаи заражения коронавирусной инфекцией, снизилось количество заболевших на работе. При этом отмечается количество неустановленных инфицированных контактов.
Причины увеличения заболеваемости Бондарев видит в несоблюдении элементарных требований санитарных требований: люди не носят маски, не соблюдают дистанцию и не пользуются антисептиками.
Вклад в увеличение заболеваемости вносит и возвращение в город отдыхающих.
Выводы Бондарева: в первую очередь необходимо соблюдать масочный режим в транспорте, на предприятиях и в торговых центрах, а также проводить дезинфекцию на остановках, в местах скопления граждан и на предприятиях. Весной это помогло.
Владимир Бондарев также отметил, что необходимо запретить проведение любых массовых мероприятий в области.
Так как вирусы могут накладываться друг на друга, еще необходимо провести массовую вакцинацию против гриппа. По мнению главного санврача, эти меры помогут остановить инфекцию.
Вице-губернатор Александр Ильин заявил, что коечный фонд в госпиталях уже увеличен. Свободными являются 16,5% коек.
- Ситуация остается тяжелой, но управляемой, - пояснил Ильин.
При необходимости для лечения коронавирусных больных можно развернуть еще до 400 коек.
В регион уже поступили 24 147 тысяч доз вакцины от гриппа для взослых и 73 тысячи доз для детей. И вакцина продолжает поступать. Вакцинированы 19% жителей области.
- Пропоганда и контроль должны быть жесткими и доходчивыми, - заявил Игорь Артамонов.
Губернатор пояснил, что если сейчас не получится заставить людей носить маски, последствия будут негативными. Он сообщил, что в транспорте с масками нормально, а какова ситуация в торговле, зайдет, посмотрит.
Вице-губернатор Дмитрий Аверов попытался возразить, что вопросы больше не к торговым сетям, а к их посетителям. На что губернатор привел пример Карелии, в которой побывал. Там не пускают в магазин без маски. И обещал взыскания руководителям, вплоть до освобождения от занимаемой должности.
- Потеряем людей - погубим экономику, цена очень большая,- заявил губернатор, и порекомендовал предприятиям перевести на удаленный режим работы тех, кого возможно.
Вице-губернатор Анатолий Якутин сообщил, что уже почти 40 тысяч детей обучаются по смешанной системе. А детская школа искусств 1 в Липецке закрыта на карантин.
Когда звучал отчет о ситуации в транспорте, губернатор заметил, что скоро пройдут тендеры на маршруты общественного транспорта. Перевозчиков, которые плохо дезинфицируют транспорт, надо занести в черный список.
Также было предложено возобновить волонтерскую работу. В конце заседания губернатор еще раз напомнил, что в ближайшее время с массовыми мероприятиями точно покончено.
- Никаких добринских макарон и добровских сал, пока не спадет волна заболеваемости, - предупредил Игорь Артамонов.
Уже напоследок губернатор отметил три района, в которых принятые меры профилактики, по его мнению, недостаточны: Краснинский, Добровский и Становлянский.
17 2468
Комментарии (17)
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Ирина
Skrip
Евро 93 уже
самое печальное
гостья
Серый
345
Тина
гостья
Ужас