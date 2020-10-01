Коронавирус

сегодня, 13:13

Игорь Артамонов призвал липчан носить маски

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#оперштаб #коронавирус
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Сегодня в администрации Липецкой области возобновили проведение оперштабов по противодействию коронавирусной инфекции. 

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Причем если раньше в режиме видеосвязи в мероприятии участвовали главы районов, то теперь в заседании штаба участвуют и представители крупных предприятий региона.

- Ситуация сложная, наверное, даже сложнее, чем мы наблюдали в пик первой волны эпидемии. Идет наложение ОРВИ и COVID. Серьезно увеличилось время приезда «скорой», приема больных. Это в том числе связно и с расслабленностью граждан. Мы будем настаивать на введении  жестких мер профилактики, чтобы избежать тотального закрытия всего и вся, - начал заседание губернатор.

С нарастающим итогом регистрируется количество больных COVID-19, рассказал затем главный санитарный врач Владимир Бондарев. Заболеваемость начала расти в конце августе и эта тенденция продолжается. 

По словам Владимира Бондарева, преобладают бытовые случаи заражения коронавирусной инфекцией, снизилось количество заболевших на работе. При этом отмечается количество неустановленных инфицированных контактов. 

Причины увеличения заболеваемости Бондарев видит в несоблюдении элементарных требований санитарных требований: люди не носят маски, не соблюдают дистанцию и не пользуются антисептиками. 
Вклад  в увеличение заболеваемости вносит и возвращение в город отдыхающих.

Выводы Бондарева: в первую очередь необходимо соблюдать масочный режим в транспорте, на предприятиях и в торговых центрах, а  также проводить дезинфекцию на остановках, в местах скопления граждан и на предприятиях. Весной это помогло. 

Владимир Бондарев также отметил, что необходимо  запретить проведение любых массовых мероприятий в области.

Так как вирусы могут накладываться друг на друга, еще необходимо провести массовую вакцинацию против гриппа. По мнению главного санврача, эти меры  помогут остановить инфекцию.

Вице-губернатор Александр Ильин заявил, что коечный фонд в госпиталях уже увеличен. Свободными являются 16,5% коек. 

- Ситуация остается тяжелой, но управляемой, - пояснил Ильин.

При необходимости для лечения коронавирусных больных можно развернуть еще до 400 коек.

В регион уже поступили 24 147 тысяч доз вакцины от гриппа для взослых и 73 тысячи доз для детей. И вакцина продолжает поступать. Вакцинированы 19% жителей области.

- Пропоганда и контроль должны быть жесткими и доходчивыми, - заявил Игорь Артамонов. 
Губернатор пояснил, что если сейчас не получится  заставить людей носить маски, последствия будут негативными. Он сообщил, что в транспорте с масками нормально, а какова ситуация  в торговле, зайдет, посмотрит. 

Вице-губернатор Дмитрий Аверов попытался возразить, что вопросы больше не к торговым сетям, а к их посетителям. На что губернатор привел пример Карелии, в которой побывал. Там не пускают в магазин без маски. И обещал взыскания руководителям, вплоть до освобождения от занимаемой должности.

- Потеряем людей - погубим экономику, цена очень большая,- заявил губернатор, и порекомендовал предприятиям перевести на удаленный режим работы тех, кого возможно.

Вице-губернатор Анатолий Якутин сообщил, что уже  почти 40 тысяч детей обучаются по смешанной системе. А детская школа искусств 1 в Липецке закрыта на карантин. 

Когда звучал отчет о ситуации в транспорте, губернатор заметил, что скоро пройдут тендеры на маршруты общественного транспорта. Перевозчиков, которые плохо  дезинфицируют транспорт, надо занести в черный список.

Также было предложено возобновить волонтерскую работу. В конце заседания губернатор еще раз напомнил, что в ближайшее время  с массовыми мероприятиями точно покончено. 
 
- Никаких добринских макарон и добровских сал, пока не спадет волна  заболеваемости, - предупредил Игорь Артамонов.

Уже напоследок губернатор отметил три района, в которых принятые меры профилактики, по его мнению, недостаточны: Краснинский, Добровский и Становлянский. 

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#оперштаб #коронавирус
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Комментарии (17)

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Ирина

5 минут назад
" Пропоганда и контроль должны быть жесткими"- вот так . Я понимаю если бы началась пропоганда здорового образа жизни. Если бы наше правительство озаботилось здоровьем граждан - начали бы открывать санатории бесплатные, детям в школах обязательные прогулки на свежем воздухе, бесплатные фрукты. Люди должны в магазин за продуктами ,изготовленными из трансгенных жиров и гмо , напичканных антибиотиками и прочей химией идти в намордниках. Вот это забота, вот это я понимаю........
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Skrip

16 минут назад
Ужас, Конечно они будут выходить.И для этого их стимулируют повышением зарплат.На заботу от государства они ответят -ЕСТЬ
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Евро 93 уже

26 минут назад
Носите дальше маски )))))
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самое печальное

34 минуты назад
что вся эта показуха политическая, инет захлебывается в разоблачениях этой простуды
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гостья

35 минут назад
345, да вот поэтому и люди то им перестают верить, потому что уже информация больно не правдиво выглядит
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Серый

41 минуту назад
А где наша мэр??? Опять в Турцию за ковидом улетела?
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345

43 минуты назад
гостья, плохо у них с матемитикой. Даже учитывая 73тыс, для детей и то это 10% от области. И не все же дозы они успели уже использовать. Вот такая у них всегда статистика. Плюс может еще старыми запасами провели вакцинацию. Не важно, что штаммы уже другие, все надо пускать в дело.
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Тина

45 минут назад
Ждём вас в г. Лебедянь, посмотрите как у нас все работает.
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гостья

49 минут назад
ну и вот как верить то вам, господа? поступило 24 тысяч вакцин и вакцинировано 19% области. Т.е.у нас в области население примерно 125 тысяч?
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Ужас

50 минут назад
Закрыть школы, принять жёсткие меры! Пусть выходят Роснгвардии на улицы,милицейские патрули.надо наказывать тех, кто нарушает.
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