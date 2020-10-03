Губернатор рекомендовал работодателям перевести на удаленку как можно больше работников

Также измененным 159-м постановлением рекомендовано сидеть дома пожилым и хронически больным людям.

В знаменитое 159-е постановление администрации региона от 26 марта № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области» внесены очередные изменения.Итак, губернатор Игорь Артамонов рекомендовал работодателям перевести на удаленку как можно больше работников. Также измененным 159-м постановлением рекомендован режим самоизоляции пожилым и хронически больным людям.Со следующего понедельника в регионе, по сути, вводят тотальный масочный режим на объектах торговли всех форм собственности и в общественном транспорте.За вход без маски в магазин, автобус или трамвай граждане могут быть оштрафованы на сумму до 30 000 рублей. Для должностных лиц торговых и транспортных организаций и для ИП максимальная сумма штрафа может составить 50 000 рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.