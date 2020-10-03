Общество

50 минут назад

Губернатор рекомендовал работодателям перевести на удаленку как можно больше работников

7 770
#коронавирус
Губернатор рекомендовал работодателям перевести на удаленку как можно больше работников

Также измененным 159-м постановлением рекомендовано сидеть дома пожилым и хронически больным людям.

В знаменитое 159-е постановление администрации региона от 26 марта № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области» внесены очередные изменения.

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Итак, губернатор Игорь Артамонов рекомендовал работодателям перевести на удаленку как можно больше работников. Также измененным 159-м постановлением рекомендован режим самоизоляции пожилым и хронически больным людям.

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Со следующего понедельника в регионе, по сути, вводят тотальный масочный режим на объектах торговли всех форм собственности и в общественном транспорте.

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За вход без маски в магазин, автобус или трамвай граждане могут быть оштрафованы на сумму до 30 000 рублей. Для должностных лиц торговых и транспортных организаций и для ИП максимальная сумма штрафа может составить 50 000 рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.


7 770
#коронавирус

Комментарии (7)

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вот такие штрафы

11 минут назад
Московские власти назвали штрафы для руководителей, которые не переведут на удаленный режим работы 30% своих сотрудников. Должностные лица, предприниматели, нарушившие предписания чиновников, заплатят до 50 тыс. руб., юрлица — до 300 тыс. руб. В случае повторного нарушения суммы увеличиваются в разы.
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Перри Мейсон

11 минут назад
Я по удалёнке работаю уже несколько лет. Полет нормальный
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Шапокляк

19 минут назад
Клон Собянина ничего своего придумать не может
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Противно

20 минут назад
Что копируют Москву. А почему льготы московские к липчанам не применяют.
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это вам не шутки!

20 минут назад
Валерий Филимонов написал статью,в которой указал на директивы правительства на осень,а именно,чтобы в каждом отделе магазинов стояли камеры,которые отслеживали всех покупателей без масок,а затем присылали бы штрафы на предпринимателей....
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Л-а

22 минуты назад
А откуда такой разрыв штрафа для граждан 1000-30000. То есть на усмотрение чиновников? Безвреден! Одни наказания! Противно!
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гость

23 минуты назад
школы и колледжи надо то же на удалёнку
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