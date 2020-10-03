Общество
50 минут назад
Губернатор рекомендовал работодателям перевести на удаленку как можно больше работников
7 770
Также измененным 159-м постановлением рекомендовано сидеть дома пожилым и хронически больным людям.
В знаменитое 159-е постановление администрации региона от 26 марта № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области» внесены очередные изменения.
Итак, губернатор Игорь Артамонов рекомендовал работодателям перевести на удаленку как можно больше работников. Также измененным 159-м постановлением рекомендован режим самоизоляции пожилым и хронически больным людям.
Со следующего понедельника в регионе, по сути, вводят тотальный масочный режим на объектах торговли всех форм собственности и в общественном транспорте.
За вход без маски в магазин, автобус или трамвай граждане могут быть оштрафованы на сумму до 30 000 рублей. Для должностных лиц торговых и транспортных организаций и для ИП максимальная сумма штрафа может составить 50 000 рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.
Итак, губернатор Игорь Артамонов рекомендовал работодателям перевести на удаленку как можно больше работников. Также измененным 159-м постановлением рекомендован режим самоизоляции пожилым и хронически больным людям.
Со следующего понедельника в регионе, по сути, вводят тотальный масочный режим на объектах торговли всех форм собственности и в общественном транспорте.
За вход без маски в магазин, автобус или трамвай граждане могут быть оштрафованы на сумму до 30 000 рублей. Для должностных лиц торговых и транспортных организаций и для ИП максимальная сумма штрафа может составить 50 000 рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.
7 770
вот такие штрафы
Перри Мейсон
Шапокляк
Противно
это вам не шутки!
Л-а
гость