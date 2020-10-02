Происшествия
сегодня, 15:10
На улице Будённого сгорели две постройки, общая площадь пожара составила два гектара
На улице Будённого в Липецке, где сегодня загорелись сухая растительность и мусор, ликвидированы основные очаги пожара.
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Общая площадь возгорания составила два гектара, раздуваемый ветром огонь, с которым боролись девять пожарных расчетов, успел уничтожить две хозпостройки. Для спасения одного из сараев пожарные использовали пенное тушение.
- Пожарные остаются на улице Будённого для наблюдения, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. – Из-за сильного ветра тлеющие растения могут вспыхнуть снова.
- Пожарные остаются на улице Будённого для наблюдения, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. – Из-за сильного ветра тлеющие растения могут вспыхнуть снова.
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Alex
Иди
Липчанин