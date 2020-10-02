Происшествия

сегодня, 15:10

На улице Будённого сгорели две постройки, общая площадь пожара составила два гектара

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#пожар

На улице Будённого в Липецке, где сегодня загорелись сухая растительность и мусор, ликвидированы основные очаги пожара.

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Общая площадь возгорания составила два гектара, раздуваемый ветром огонь, с которым боролись девять пожарных расчетов, успел уничтожить две хозпостройки. Для спасения одного из сараев пожарные использовали пенное тушение. 



- Пожарные остаются на улице Будённого для наблюдения, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. – Из-за сильного ветра тлеющие растения могут вспыхнуть снова. 

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#пожар

Комментарии (4)

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Гость

14 минут назад
Ошибочка, ул. Небесная.
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Alex

27 минут назад
Так мы дождемся хоть одного суда над поджигателем? Или опять бюджету ущерб компенсировать?
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Иди

45 минут назад
Липчанин в МЧС и мы посмотрим как будешь оперативно тушить траву !
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Липчанин

55 минут назад
О чем говорить о лесах,если для МЧС траву потушить пооблема
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