Мальчик перелезал через забор и срезал профлистом четыре пальца

Пальцы удалось спасти врачам областной детской больницы.

Поздно вечером 21 июня в травмпункт областной детской больницы поступил 13-летний подросток, который перелезал через забор, зацепился за профлист и срезал четыре пальца.«Пальцы левой кисти буквально висели, активные движения в них отсутствовали. Ребенок практически лишился четырёх пальцев на левой руке. На операции выяснилось, что полностью повреждены все сухожилия сгибателей второго, третьего, четвёртого и пятого пальцев, из ран шло кровотечение. Операция под руководством заместителя главного врача по хирургии Александра Пашинцева и врача-анестезиолога Сергей Шагарова длилась около четырёх часов. Кровотечение было остановлено, все сухожилия были восстановлены, выполнена пластика кожи, пальцы кисти удалось сохранить», – сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Анна Маркова.Ребенок ещё находится в больнице, но уже идет на поправку, пальцы начали двигаться. Мальчику ещё предстоит курс реабилитационной и восстановительной терапии.