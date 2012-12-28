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Здоровье
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32 минуты назад
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Мальчик перелезал через забор и срезал профлистом четыре пальца
Пальцы удалось спасти врачам областной детской больницы.
«Пальцы левой кисти буквально висели, активные движения в них отсутствовали. Ребенок практически лишился четырёх пальцев на левой руке. На операции выяснилось, что полностью повреждены все сухожилия сгибателей второго, третьего, четвёртого и пятого пальцев, из ран шло кровотечение. Операция под руководством заместителя главного врача по хирургии Александра Пашинцева и врача-анестезиолога Сергей Шагарова длилась около четырёх часов. Кровотечение было остановлено, все сухожилия были восстановлены, выполнена пластика кожи, пальцы кисти удалось сохранить», – сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Анна Маркова.
Ребенок ещё находится в больнице, но уже идет на поправку, пальцы начали двигаться. Мальчику ещё предстоит курс реабилитационной и восстановительной терапии.
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