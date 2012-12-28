Парень-сирота заплатил вымогателям 25 000 рублей за общение с несовершеннолетней

Девочка выступила «приманкой».

В Задонском районе парень-сирота стал жертвой вымогателей из Ульяновской области. Возбуждено уголовное дело части первой статьи 163 УК РФ «Вымогательство».Парень стал жертвой «развода»: взрослые вымогатели потребовали у него 25 000 рублей, угрожая уголовной ответственностью за общение с девочкой. Деньги он перевёл на банковский счет, принадлежащий несовершеннолетней из Ульяновской области.Также суд уже удовлетворил иск о взыскании неосновательного обогащения в 25 000 рублей.