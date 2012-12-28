Бывший министр региональной безопасности Липецкой области стал чиновником аппарта президента в Калуге
Общество
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сегодня, 16:25
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Парень-сирота заплатил вымогателям 25 000 рублей за общение с несовершеннолетней
Девочка выступила «приманкой».
Парень стал жертвой «развода»: взрослые вымогатели потребовали у него 25 000 рублей, угрожая уголовной ответственностью за общение с девочкой. Деньги он перевёл на банковский счет, принадлежащий несовершеннолетней из Ульяновской области.
Также суд уже удовлетворил иск о взыскании неосновательного обогащения в 25 000 рублей.
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