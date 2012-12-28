Муж и жена хотели заработать на бирже и перевели мошенникам больше двух миллионов

Инвестировали они почти полтора месяца.

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» по факту обмана супружеской пары.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в период с мая по 12 июня этого года супруги общались с неизвестными, которые под предлогом инвестиций на онлайн-бирже выманили у пары свыше двух миллионов рублей.— Прокуратура Липецкой области предостерегает жителей региона о возможных рисках при инвестировании в сомнительные финансовые продукты. Необходимо обращать внимание, что получение доходов от такой деятельности, в том числе связанной с торгами на различных биржах, всегда непредсказуема и может повлечь за собой денежные потери, — добавили в прокуратуре.