Бывший министр региональной безопасности Липецкой области стал чиновником аппарта президента в Калуге
Происшествия
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45 минут назад
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Муж и жена хотели заработать на бирже и перевели мошенникам больше двух миллионов
Инвестировали они почти полтора месяца.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в период с мая по 12 июня этого года супруги общались с неизвестными, которые под предлогом инвестиций на онлайн-бирже выманили у пары свыше двух миллионов рублей.
— Прокуратура Липецкой области предостерегает жителей региона о возможных рисках при инвестировании в сомнительные финансовые продукты. Необходимо обращать внимание, что получение доходов от такой деятельности, в том числе связанной с торгами на различных биржах, всегда непредсказуема и может повлечь за собой денежные потери, — добавили в прокуратуре.
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