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Особый противопожарный режим в Липецкой области продлен до 31 октября

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#противопожарный режим
Особый противопожарный режим в Липецкой области продлен до 31 октября

Сегодня Игорь Артамонов подписал постановление администрации Липецкой области о продлении введенного в марте особого противопожарного режима до 31 октября.

Режим продляется в связи с установлением теплой погоды и обострением пожарной 
обстановки.

Во время действия режима запрещается разведение костров и сжигание мусора, организуется патрулирование территорий населенных пунктов.

Нарушение требований особого противопожарного режима  наказывается штрафами:

— для граждан в размере от 4  до 5 тысяч рублей;
 
— для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей;

—  для юридических лиц —  от 300 000 до 500 000 рублей.

559
#противопожарный режим

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