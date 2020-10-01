сегодня, 17:42
Особый противопожарный режим в Липецкой области продлен до 31 октября
Сегодня Игорь Артамонов подписал постановление администрации Липецкой области о продлении введенного в марте особого противопожарного режима до 31 октября.
обстановки.
Во время действия режима запрещается разведение костров и сжигание мусора, организуется патрулирование территорий населенных пунктов.
Нарушение требований особого противопожарного режима наказывается штрафами:
— для граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей;
— для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей;
— для юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей.