Отделение дзюдо в спортивной школе №8 закрыто из-за подозрение на COVID-19 у тренера

Об этом сообщила председатель департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка Александра Кузнецова в Instagram.

Занятия в отделении дзюдо спортивной школы №8 «Юность» временно отменены, в связи с подозрением на короновирус у тренера.- В связи с угрозой новой вспышки заболеваемости COVID-19, для безопасности занимающихся, занятия в отделении дзюдо СШ № 8 «Юность» временно отменены, в связи с подозрением на короновирус у одного из сотрудников. О возобновлении учебно-тренировочного процесса будет объявлено дополнительно, - пишет Александра Кузнецова.Как сообщили в пресс-службе мэрии, тренер и руководитель спортивной школы сдали анализы на COVID-19. После получения результатов будет принято дальнейшее решение.– Остановлена работа только одной секции. Другие отделения продолжают функционировать, В связи с распространением коронавирусной инфекции уделяется особое внимание здоровью сотрудников учебных учреждений и их воспитанников и мерам профилактики, - рассказали в пресс-службе мэрии Липецка.