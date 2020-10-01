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Отделение дзюдо в спортивной школе №8 закрыто из-за подозрение на COVID-19 у тренера

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#коронавирус
Отделение дзюдо в спортивной школе №8 закрыто из-за подозрение на COVID-19 у тренера

Об этом сообщила председатель департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка Александра Кузнецова в Instagram.

Занятия в отделении дзюдо спортивной школы №8 «Юность» временно отменены, в связи с подозрением на короновирус у тренера.

- В связи с угрозой новой вспышки заболеваемости COVID-19, для безопасности занимающихся, занятия в отделении дзюдо СШ № 8 «Юность» временно отменены, в связи с подозрением на короновирус у одного из сотрудников. О возобновлении учебно-тренировочного процесса будет объявлено дополнительно, - пишет Александра Кузнецова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, тренер и руководитель спортивной школы сдали анализы на COVID-19. После получения результатов будет принято дальнейшее решение.

– Остановлена работа только одной секции. Другие отделения продолжают функционировать, В связи с распространением коронавирусной инфекции уделяется особое внимание здоровью сотрудников учебных учреждений и их воспитанников и мерам профилактики, - рассказали в пресс-службе мэрии Липецка.


938
#коронавирус

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