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Фотографии ям на улице Шуминского в соцсетях с намеком на прошлогодний брак — фейк!
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28 минут назад
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Фотографии ям на улице Шуминского в соцсетях с намеком на прошлогодний брак — фейк!

Старую дорогу у «Европы» в 27-м микрорайоне разбил активный трафик при дождливой погоде.

В социальных сетах сегодня появилась информация о некачественно проведенном в прошлом году ремонте внутриквартальных и дворовых проездов 27-го микрорайона. К посту добавлены и фотографии свежей ямы между тылом ТЦ «Европа» и домами №6 и №8 по улице Шуминского.

Неужели это строительный брак МБУ «Управление благоустройства Липецка», которое в прошлом году ямочно отремонтировало в 27-м микрорайоне две тысячи квадратных метров асфальта?

Руководитель МБУ Александр Мальнев и новый председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин на месте показали GOROD48, что ямы с фотографиями из соцсетей к прошлогоднему ремонту отношения не имеют.

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— Вот, смотрите, наш асфальт выделяется на фоне старого покрытия, — показывает Мальнев отмытые дождями черные метки. — В прошлом году мы большими картами отремонтировали аварийные участки на проездах в 27-м микрорайоне, заделали по ходу дела и небольшие ямки на этом проезде. И все по итогу тогда было хорошо.

Сегодня, в обед, проезд у «Европы», как и в остальные дни был забит полностью: такой наряженный трафик в совокупности с погодой привели к разрушению асфальта.

— Через проезд фактически непрерывно ездят грузовики и легковые машины. Неудивительно, что при такой дождливой весне и начале лета на дороге, которую, как я выяснил, никогда с момента застройки этой части 27-го микрорайона капитально не ремонтировали полностью, образовались новые ямы, — сказал Александр Суворин.

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А что с ними делать? И вообще, решит ли ямочный ремонт проблемы этого проезда?

Александр Суворин на эти вопросы ответил так: как только прекратится дождливая погода, сотрудники МБУ отремонтируют проезд большими картами.

Кстати, GOROD48 выяснил, что на следующей неделе мэр Липецка Роман Ченцов собирается проинспектировать места ремонта дорог большими картами, который проводился в прошлом году в центре города, в районе МЖК, в 9-м, 26-м и 27-м микрорайонах.
ремонт дорог
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Комментарии (2)

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адам
1 минуту назад
типичная отмазка управленцев и руководителей. дороги машины портят, тротуары - пешеходы. а укладывать качественно и и с качественным асфальтом не пробовали?
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9 минут назад
Оказывается по дороге ездить нельзя, на неё можно только любоваться!
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