«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Бывший министр региональной безопасности Липецкой области стал чиновником аппарта президента в Калуге
Общество
204
28 минут назад
2
Фотографии ям на улице Шуминского в соцсетях с намеком на прошлогодний брак — фейк!
Старую дорогу у «Европы» в 27-м микрорайоне разбил активный трафик при дождливой погоде.
Неужели это строительный брак МБУ «Управление благоустройства Липецка», которое в прошлом году ямочно отремонтировало в 27-м микрорайоне две тысячи квадратных метров асфальта?
Руководитель МБУ Александр Мальнев и новый председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Суворин на месте показали GOROD48, что ямы с фотографиями из соцсетей к прошлогоднему ремонту отношения не имеют.
— Вот, смотрите, наш асфальт выделяется на фоне старого покрытия, — показывает Мальнев отмытые дождями черные метки. — В прошлом году мы большими картами отремонтировали аварийные участки на проездах в 27-м микрорайоне, заделали по ходу дела и небольшие ямки на этом проезде. И все по итогу тогда было хорошо.
Сегодня, в обед, проезд у «Европы», как и в остальные дни был забит полностью: такой наряженный трафик в совокупности с погодой привели к разрушению асфальта.
— Через проезд фактически непрерывно ездят грузовики и легковые машины. Неудивительно, что при такой дождливой весне и начале лета на дороге, которую, как я выяснил, никогда с момента застройки этой части 27-го микрорайона капитально не ремонтировали полностью, образовались новые ямы, — сказал Александр Суворин.
А что с ними делать? И вообще, решит ли ямочный ремонт проблемы этого проезда?
Александр Суворин на эти вопросы ответил так: как только прекратится дождливая погода, сотрудники МБУ отремонтируют проезд большими картами.
Кстати, GOROD48 выяснил, что на следующей неделе мэр Липецка Роман Ченцов собирается проинспектировать места ремонта дорог большими картами, который проводился в прошлом году в центре города, в районе МЖК, в 9-м, 26-м и 27-м микрорайонах.
0
0
2
1
0
Комментарии (2)