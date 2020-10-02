Общество

23 минуты назад

В 89 местах Липецка энергетики завалили сроки ремонтов теплотрасс

3 254
#тепло
В 89 местах Липецка энергетики завалили сроки ремонтов теплотрасс

В мэрии считают, что на подготовку города к зиме такие задержки не повлияют.

Уже октябрь, а на территории Липецка продолжаются работы по замене ветхих участков теплосетей на новые. По данным городской администрации, работы продолжаются в 314 местах города. При этом на 89 участках работы ведутся с нарушениями сроков. И это несмотря на то, что выполнение этих работ энергетикам было необходимо завершить до начала октября.

20201001_083708.jpg

20201001_083356.jpg

В связи с такой задержкой сроков ремонтов администрация Липецка подготовила обращение в прокуратуру.

- Ресурсоснабжающим организациям было необходимо закончить работы и закопать все ямы на территории города в течение месяца. Но эти работы все еще не завершены. Мы понимаем, что они не повлияют на готовность города к зиме. Но из-за срыва сроков вынуждены действовать жестко, - прокомментировал GOROD48 ситуацию первый заместитель главы Липецка Константин Востриков.

С начала года управление главного смотрителя мэрии составило на нарушителей сроков ремонтов сетей 40 протоколов, из них четыре - за последние две недели. Нерасторопные энергетики пополнили муниципальную казну на 109 тысяч рублей.
3 254
#тепло

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

в СССР такого не было

8 минут назад
вечно перерытый траншеями эффективных менеджеров город и рост тарифов ЖКХ это навсегда. потому что социализм эффективней капитализма.
ответить

qwerty

11 минут назад
Квадра только деньги собирать умеет.
ответить

)))

11 минут назад
Вот они те самые трубы (на фото), в которые улетают наши денюжки))))...... со свистом)))!!!!
ответить

Еще в рубрике

Жалоба в соцсети стал толчком для проверки работы управляющей компании
#ЖКХ #жалоба #соцсети
Жалоба в соцсети стал толчком для проверки работы управляющей компании

1 минуту назад

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
3
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:07

Общество
Липецкая вечЁрка: еще одна смерть от COVID-19, желание повысить плату за проезд и пожары в городе
#вечерка #коронавирус #плата за проезд
11
Липецкая вечЁрка: еще одна смерть от COVID-19, желание повысить плату за проезд и пожары в городе

вчера, 20:20

Общество
Особый противопожарный режим в Липецкой области продлен до 31 октября
#противопожарный режим
3
Особый противопожарный режим в Липецкой области продлен до 31 октября

вчера, 17:42

Общество
Не вовремя сданный тест на COVID-19 обошелся вернувшейся из Турции липчанке штрафом больше ее пенсии
#коронавирус #туризм
45
Не вовремя сданный тест на COVID-19 обошелся вернувшейся из Турции липчанке штрафом больше ее пенсии

вчера, 16:32

Общество
Два детских сада и школа останутся без воды
#отключения
2
Два детских сада и школа останутся без воды

вчера, 16:18

Общество