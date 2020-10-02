В 89 местах Липецка энергетики завалили сроки ремонтов теплотрасс

В мэрии считают, что на подготовку города к зиме такие задержки не повлияют.

Уже октябрь, а на территории Липецка продолжаются работы по замене ветхих участков теплосетей на новые. По данным городской администрации, работы продолжаются в 314 местах города. При этом на 89 участках работы ведутся с нарушениями сроков. И это несмотря на то, что выполнение этих работ энергетикам было необходимо завершить до начала октября.В связи с такой задержкой сроков ремонтов администрация Липецка подготовила обращение в прокуратуру.- Ресурсоснабжающим организациям было необходимо закончить работы и закопать все ямы на территории города в течение месяца. Но эти работы все еще не завершены. Мы понимаем, что они не повлияют на готовность города к зиме. Но из-за срыва сроков вынуждены действовать жестко, - прокомментировал GOROD48 ситуацию первый заместитель главы Липецка Константин Востриков.С начала года управление главного смотрителя мэрии составило на нарушителей сроков ремонтов сетей 40 протоколов, из них четыре - за последние две недели. Нерасторопные энергетики пополнили муниципальную казну на 109 тысяч рублей.