36 минут назад
В обновленном парке Победы липецкий губернатор сбил из виртуальной зенитки немецкий «мессер» и посадил голубую ель
Воспользовавшись погожим днем, сотни липчан наведались в открытую после реконструкции центральную часть самого посещаемого места отдыха.
Вместе с мэром на открытие парка приехал и губернатор. Игоря Артамонова сразу же захватил предложенный отдыхающим интерактив. В частности, так называемая дополненная реальность, когда с помощью планшета со специальной программой можно поиграть в войну. Взяв гаджет и уловив смысл происходящего, глава региона как пацан увлекся стрельбой из виртуальной зенитки по немецкому «Мессершмидту». Причем реальность игры такова, что по вражескому самолету губернатор палил прямо поверх девятиэтажек в 24-м микрорайоне и даже, как заметил корреспондент GOROD48, по принципу «война все с пишет» попадал и по балконам.
- Увлекательная штука! - выдохнул Игорь Артамонов, дожав-таки гада.
Как объяснили СМИ представители Росмолодежи и Роспатриотцентра, «стрелялки» - не главное в реализованном в парке Победы единственном таком проекте в стране. Это - конфетка, приз за то, что пользователь программы «AR-48» проходят тесты и читают энциклопедические статьи о Второй Мировой войне. Без этой информационной исторической составляющей погонять немецкий самолет не выйдет. Кстати, консультантами проекта выступили командир экспедиционного клуба «Неунываки» Владимир Татарников, известный липецкий краевед Александр Клоков и декан истфака липецкого государственного педуниверситета Александр Безсуднов.
А еще на входе в парк со стороны проспекта имени 60-летия СССР появились четыре смонтированных московской IT-группой «Открытие» интерактивных стенда. Они визуализируют в модной сегодня манере «свайпа», то есть листания как на экране, истории героев-липчан эпохи Великой Отечественной войны. Экспозиции можно открыть с помощью qr-кода в смарофоне. Цена каждого такого терминала - полмиллиона рублей.
Также главе региона начальник облздрава Юрий Шуршуков показал несколько стендов с черно-белыми фотографиями липецких врачей. Такие экспозиции под названием «Сердечные» 5 октября откроются во всех парках города. Цель выставки, к работе над которой были привлечены 16 профессиональных фотографов, - популяризация работы медиков. На фото - 120 врачей разных специальностей, сделанных на их рабочих местах. Экспозицию сопровождают живые рассказы медиков, которые транслируются из громкоговорителей.
Кстати, в парк были вложены не только бюджетные средства. Так, бизнесмены потратили на семейное кафе и на кофейни более 16 млн рублей, а на обновление аттракционов - еще 10,4 миллиона.
- Этой зимой гости парка смогут кататься ту на коньках. Инвестор уже залил бетонное основание под айс-маты и скоро построит тут павильон с раздевалкой и прокатом коньков, - показала губернатору на место будущего катка глава Липецка.
Каток будет установлен сбоку от обновленной эстрады на центральной аллее парка.
- Фонари, лавочки, урны выполнены в красном цвете. А что об этом думают липчане? - обратился Игорь Артамонов к Евгении Уваркиной.
- А мы об этом спросим у липчан, - не растерялась мэр. - Красный цвет притягивает агрессию, я понимаю. Но мы оснастим парк системой видеонаблюдения.
- Это правильно. Хулиганов надо выявлять и наказывать.
Губернатору очень не понравились руины на месте так и не построенного в 2005 году в парке кафе «Флагман». Евгения Уваркина пояснила, что объект был оценен собственником в 70 млн рублей, но на торгах не заинтересовал никого.
- У нас есть потенциальный инвестор, который готов выкупить этот долгострой. Тут напрашивается современный фитнесс-центр, - сообщила Евгения Уваркина и… на этих словах на глазах десятков людей вдруг рухнул установленный вчера временный металлический забор, которым в парке прикрыли от губернатора неблаговидное место!
Случившееся сочли символическим знаком, но только не понятно, чего.
Впрочем, парк губернатору понравился:
- Кому-то что-то может не нравиться. Те же красного цвета малые архитектурные формы, например. Мне же нравится, когда из разрухи появляется новое. И сложно оспаривать, что липчане получили современный парк с очень интересными интерактивностями. Парк сделан правильно.
В последний раз заложенный к 30-летию Победы парк благоустраивали, кстати, в 2005 году. То, что было тут сделано во время летне-осеннего благоустройства, горожанам понравилось. Первых лиц города и области отдыхающие хвалили.
В конце визита Игорь Артамонов и Евгения Уваркина посадили у второго входа в парк (со стороны улицы Полиграфической) голубую ель. Причем мэр ворочала лопатой куда активнее губернатора.
- У Евгении Юрьевны лучше получается, и это замечательно! Она же из села, - заметил Игорь Артамонов.
В парке уже началась реализация второй очереди его реконструкции, которая обойдется мэрии в 59 миллионов рублей. К 31 марта то же ООО «Троя»», которое выполнило работы первой очереди, должны установить 69 новых фонарей, смонтировать систему видеонаблюдения из 25 камер и систему автоматического полива, провести озеленение, установить 160 лавочек и урн, проложить прорезиненные беговые дорожки и экотропинки.
Правда
48
Мазар