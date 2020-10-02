Происшествия

сегодня, 10:28

30-летний ельчанин захотел выпить и совершил налет на магазин с игрушечным пистолетом

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#разбой

Елецкие полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на сетевой супермаркет.

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О нападении полицейским сообщила директор магазина, по ее словам 30 сентября преступник, угрожая пистолетом, похитил бутылку водки. 

- Предварительно установлено, что 30-летний неработающий житель Ельца, не имея денег на покупку алкоголя, решил его похитить. Для надежности, мужчина взял с собой игрушечный пистолет. В торговом зале магазина он демонстративно передернул затвор игрушечного пистолета, направил его в сторону продавцов, . затем взял со стеллажа бутылку водки и ушел, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Разбой зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело  по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальная санкция статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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#разбой

Комментарии (5)

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Житель

16 минут назад
Украл выпил-в тюрьму!.Пол России безработные.НЛМК только анкеты предлагает заролнить.В итоге отказ.
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тетя Женя

33 минуты назад
еще и без маски был ! Одни нарушения !
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Доцент

59 минут назад
Украл, выпил, в тюрьму)
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Лена

сегодня, 10:58
Так в голове одна извилина,да еще и алкоголь.....
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Не гость

сегодня, 10:51
Может он боролся с контра фактом?
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