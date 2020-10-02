Происшествия
сегодня, 10:28
30-летний ельчанин захотел выпить и совершил налет на магазин с игрушечным пистолетом
Елецкие полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на сетевой супермаркет.
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О нападении полицейским сообщила директор магазина, по ее словам 30 сентября преступник, угрожая пистолетом, похитил бутылку водки.
- Предварительно установлено, что 30-летний неработающий житель Ельца, не имея денег на покупку алкоголя, решил его похитить. Для надежности, мужчина взял с собой игрушечный пистолет. В торговом зале магазина он демонстративно передернул затвор игрушечного пистолета, направил его в сторону продавцов, . затем взял со стеллажа бутылку водки и ушел, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Разбой зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальная санкция статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.
- Предварительно установлено, что 30-летний неработающий житель Ельца, не имея денег на покупку алкоголя, решил его похитить. Для надежности, мужчина взял с собой игрушечный пистолет. В торговом зале магазина он демонстративно передернул затвор игрушечного пистолета, направил его в сторону продавцов, . затем взял со стеллажа бутылку водки и ушел, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Разбой зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальная санкция статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Житель
тетя Женя
Доцент
Лена
Не гость