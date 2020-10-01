Происшествия

сегодня, 17:05

«Коровино» накрыло дымом

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«Коровино» накрыло дымом

Дым от горящей на левом берегу реки Воронеж сухой растительности заволок частный сектор и спальные районы.

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Пожар в пойме реки Воронеж со стороны отстойников НЛМК продолжается. Клубы дыма вместе с пеплом перелетают через реку и заволакивают район «Коровино» -  частный сектор улиц Будённого и Речной. Смог накрыл стройку у проспекта Победы и спальные районы у проспекта 60 лет СССР. 

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- Вчера дым ощущался намного меньше, чем сейчас, - рассказал житель частного сектора Андрей Шорников. – Сегодня сильная гарь, даже пепел летит на дома. 15 лет здесь живу, но такого еще не было.

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Напомним, что вчера о возгорании сухой растительности в пойме реки стало известно в 14:33. Площадь возгорания составила два гектара.  Возгорание тушили пять отделений пожарных и один катер. Из-за сложности с подъездом, тушить огонь приходилось с воды. Пожарные работали  до ночи. Территория, на которой горела трава, изобилует топями.

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Сегодня звонок о возобновившемся пожаре поступил в дежурную службу МЧС в 12.15. Площадь возгорания выросла в пять раз. Разгораться огню помогает усилившийся ветер. Сейчас с пламенной стихией борются три пожарных отделения.

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Комментарии (7)

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Ага

17 минут назад
Писали вроде,что ещё вчера из баклашек все потушили!!!????
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Игорь

37 минут назад
Афанасьев, поднимай горсовет в ружье и всеми тушите пожар!
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Барс

сегодня, 18:00
На хате будешь
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С Сокола

сегодня, 17:50
Зато пожарные съезды к реке не допросишься, одни отписки про кран без воды!
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°°°

сегодня, 17:43
Блин какая тайга!? Горит второй день и нельзя потушить?(
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Трава то без масок

сегодня, 17:33
Растёт
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007

сегодня, 17:24
Зато Воронежу помогаем позоррррр
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