«Коровино» накрыло дымом

Дым от горящей на левом берегу реки Воронеж сухой растительности заволок частный сектор и спальные районы.

Пожар в пойме реки Воронеж со стороны отстойников НЛМК продолжается. Клубы дыма вместе с пеплом перелетают через реку и заволакивают район «Коровино» - частный сектор улиц Будённого и Речной. Смог накрыл стройку у проспекта Победы и спальные районы у проспекта 60 лет СССР.- Вчера дым ощущался намного меньше, чем сейчас, - рассказал житель частного сектора Андрей Шорников. – Сегодня сильная гарь, даже пепел летит на дома. 15 лет здесь живу, но такого еще не было.Напомним, что вчера о возгорании сухой растительности в пойме реки стало известно в 14:33. Площадь возгорания составила два гектара. Возгорание тушили пять отделений пожарных и один катер. Из-за сложности с подъездом, тушить огонь приходилось с воды. Пожарные работали до ночи. Территория, на которой горела трава, изобилует топями.Сегодня звонок о возобновившемся пожаре поступил в дежурную службу МЧС в 12.15. Площадь возгорания выросла в пять раз. Разгораться огню помогает усилившийся ветер. Сейчас с пламенной стихией борются три пожарных отделения.