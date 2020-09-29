Общество
сегодня, 15:01
Запрет на массовые мероприятия продлен до конца октября
Работодателям рекомендуют переводить работников на удаленку.
В коронавирусное постановление 159 внесли изменения. Запрет на проведение массовых мероприятий продлён еще на месяц.
В общественном транспорте вводится строгий контроль соблюдения масочного режима. Теперь в случае нарушения пассажирами противоэпидемических норм водитель вправе отказать им в проезде.
Роспотребнадзор рекомендовал работодателям с 1 октября перевести на удалёнку максимальное число сотрудников.
В обязательном порядке (если возможно по роду деятельности) на дистанционную работу переводятся: сотрудники старше 65 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями.
Старшему поколению и людям из групп риска по состоянию здоровья рекомендовано ограничить контакты и посещение общественных мест.
В общественном транспорте вводится строгий контроль соблюдения масочного режима. Теперь в случае нарушения пассажирами противоэпидемических норм водитель вправе отказать им в проезде.
Роспотребнадзор рекомендовал работодателям с 1 октября перевести на удалёнку максимальное число сотрудников.
В обязательном порядке (если возможно по роду деятельности) на дистанционную работу переводятся: сотрудники старше 65 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями.
Старшему поколению и людям из групп риска по состоянию здоровья рекомендовано ограничить контакты и посещение общественных мест.
Комментарии (18)
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Нюта
пляжный лев
?
гостья
Массовое мероприятие
!!!
Нюта
28
наконец-то
Читатель