Общество

сегодня, 15:01

Запрет на массовые мероприятия продлен до конца октября

18 4033
#коронавирус #запрет на массовые мероприятия
7
Запрет на массовые мероприятия продлен до конца октября

Работодателям рекомендуют переводить работников на удаленку.

В коронавирусное постановление 159 внесли изменения. Запрет на проведение массовых мероприятий продлён еще на месяц.

В общественном транспорте вводится строгий контроль соблюдения масочного режима. Теперь в случае нарушения пассажирами противоэпидемических норм водитель вправе отказать им в проезде.

Роспотребнадзор рекомендовал работодателям с 1 октября перевести на удалёнку максимальное число сотрудников.

В обязательном порядке (если возможно по роду деятельности) на дистанционную работу переводятся: сотрудники старше 65 лет и лица, страдающие хроническими заболеваниями.

Старшему поколению и людям из групп риска по состоянию здоровья рекомендовано ограничить контакты и посещение общественных мест.
18 4033
#коронавирус #запрет на массовые мероприятия
7

Комментарии (18)

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Нюта

8 минут назад
пляжный лев, Я лично летом имела"счастье"столкнуться с этим вирусом.Так что желаю вам и дальше оставаться в неверии, так как сама до определнного времени верила в мировой заговор.И вам ,что нужны горы трупов,чтобы поверить? а вы бы хотели быть среди них? Я думаю не очень
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пляжный лев

23 минуты назад
Нюта, .. ты лично летом видела гробы и морги на площадях?
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?

сегодня, 17:02
гостья, а у вас своих мозгов нет чтоль? Это чтоб вы не визжали потом, что вам есть нечего, если все закрыть, то без штанов останетесь
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гостья

сегодня, 16:53
Нюта, да неужели? И что тогда молчали то? Этим ведь перестанем и совсем верить
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Массовое мероприятие

сегодня, 16:47
Я разное,и 400 чел и 200 и 1500 чел,я и на улице,я и в помещении с соблюдением всех норм,что ко мне прицепились?В Москве все открыто,так не понятно,что здесь считается масмероприятием?Театры,ДК или улица?
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!!!

сегодня, 16:43
Один умник собирался обязать охранников между прочим косить одуванчики, но без доплаты. Теперь очередные суперзанятые придумыванием чего-нибудь озадачены взвалить новые функции на водителей общественного транспорта. И как они должны пресекать проезд пассажиров без маски? Ну вошел дурак без маски, оплатил проезд через терминал, прошел в салон. Дальше что? Водитель должен выйти из автобуса, обойти его, войти в салон т приступить к убеждению недобросовестного гражданина покинуть салон? А сколько времени его убеждать? А ничего, что пассажиры едут на работу, по личным делам? Могут и опоздать. Вот у тупых америкосов, где полицейская машина за каждым углом, водитель позвонил 911, и через 3 минуты копы уже были бы в салоне. А для умника штраф был бы лучшим исходом. А при оказании сопротивления копам могло бы показаться, что у него не телефон, а пистолет. Дырка во лбу, деревянный бушлат и красивый черный лимузин! Но у нас линейных почти не осталось, одни штабные. А водитель и тут ни при чем!
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Нюта

сегодня, 16:38
гостья, Летом не было все зашибительно. Просто об этом молчали,а сейчас стало еще хуже
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28

сегодня, 16:35
Липчане, вас Путин поднял с колен в 2000-е . А вам ради него лень потерпеть, посидеть по домам годика два! Кстати, Путину на днях 68 лет, прямо как Ельцину в 1999 году.
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наконец-то

сегодня, 16:33
Отличная новость !
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Читатель

сегодня, 16:27
Да, дык рекомендации же не "для всех" эпоха двойных стандартов никуда не денешься
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