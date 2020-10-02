сегодня, 12:03
«Они дают подписку о неразглашении диагноза «COVID-19»
В редакцию GOROD48 пришло сообщение о вспышке коронавирусной инфекции в отделе борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Липецку. Полиция эти сведения не подтверждает.
— На все отделение осталось работать двое сотрудников. Все остальные — на больничном и карантине по коронавирусу. Они специально замалчивают вспышку, чтобы не закрывать отдел. Мне известно, что все ушедшие на больничный дают подписку о неразглашении своего диагноза. У них всех COVID-19. Сначала они лечатся две недели дома, а потом их отправляют в санатории в Воронежской области или в Подмосковье, — утверждает собеседник GOROD48.
В пресс-службе УМВД по Липецкой области вспышку COVID-19 в отделе не подтверждают.
— Все подразделения несут службу и выполняют возложенные на них обязанности. Соблюдаются все санитарно-эпидемиологические рекомендации, в том числе используются средства индивидуальной защиты и ведется санитарная обработка помещений для приёма граждан, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
НЕ ПАТРИОТ
житель
Лесной Хозяин
Это,шо же получается?
гостья
А
чур, я в домике!
Гость
гость
НЕ ПАТРИОТ