«Они дают подписку о неразглашении диагноза «COVID-19»

В редакцию GOROD48 пришло сообщение о вспышке коронавирусной инфекции в отделе борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Липецку. Полиция эти сведения не подтверждает.

В редакцию GOROD48 поступило сообщение о том, что полиция замалчивает вспышку COVID-19 среди сотрудников. Речь идет о подразделении, расположенном в здании на улице Талалихина — отделе по борьбе с экономическими преступлениями городского УМВД.



— На все отделение осталось работать двое сотрудников. Все остальные — на больничном и карантине по коронавирусу. Они специально замалчивают вспышку, чтобы не закрывать отдел. Мне известно, что все ушедшие на больничный дают подписку о неразглашении своего диагноза. У них всех COVID-19. Сначала они лечатся две недели дома, а потом их отправляют в санатории в Воронежской области или в Подмосковье, — утверждает собеседник GOROD48.



В пресс-службе УМВД по Липецкой области вспышку COVID-19 в отделе не подтверждают.



— Все подразделения несут службу и выполняют возложенные на них обязанности. Соблюдаются все санитарно-эпидемиологические рекомендации, в том числе используются средства индивидуальной защиты и ведется санитарная обработка помещений для приёма граждан, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

