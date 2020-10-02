Коронавирус

сегодня, 12:03

«Они дают подписку о неразглашении диагноза «COVID-19»

34 7492
#коронавирус
3
«Они дают подписку о неразглашении диагноза «COVID-19»

В редакцию GOROD48 пришло сообщение о вспышке коронавирусной инфекции в отделе борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Липецку. Полиция эти сведения не подтверждает.

В редакцию GOROD48 поступило сообщение о том, что полиция замалчивает вспышку COVID-19 среди сотрудников. Речь идет о подразделении, расположенном в здании на улице Талалихина — отделе по борьбе с экономическими преступлениями городского УМВД.

— На все отделение осталось работать двое сотрудников. Все остальные — на больничном и карантине по коронавирусу. Они специально замалчивают вспышку, чтобы не закрывать отдел. Мне известно, что все ушедшие на больничный дают подписку о неразглашении своего диагноза. У них всех COVID-19. Сначала они лечатся две недели дома, а потом их отправляют в санатории в Воронежской области или в Подмосковье, — утверждает собеседник GOROD48.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области вспышку COVID-19 в отделе не подтверждают.

— Все подразделения несут службу и выполняют возложенные на них обязанности. Соблюдаются все санитарно-эпидемиологические рекомендации, в том числе используются средства индивидуальной защиты и ведется санитарная обработка помещений для приёма граждан, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
34 7492
#коронавирус
3

Комментарии (34)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

НЕ ПАТРИОТ

3 минуты назад
гость, Нееее. Мы с Мейсоном непримиримые оппоненты!
ответить

житель

9 минут назад
Пусть Букреев ими займется....
ответить

Лесной Хозяин

9 минут назад
Пока очевидно одно: свирепствуют на ресурсе и в комментариях только баранотролли. Упертые в своей последовательности. А-а-а вот вы сходитя! Поглядитя! А-а-а поработайте в инфекционке санитаром! Тролли! Гости всякие и прочие герои невнятные! Помните: Бог и Мироздание всегда посылают вам столько здоровья, сколько правды в ваших словах!
ответить

Это,шо же получается?

13 минут назад
Можно воровать и мошенничать?
ответить

гостья

28 минут назад
Нюта, да все вирусы повышают активность четыре раза в год на смене погоды: холод-тепло-жара-тепло-холод, так что и сейчас идет сезонность. По любому на пике смены погоды будут свирепствовать вирусы. Тем же гриппом кто-то болеет боле менее, а у кого то пневмония, но с ним никто не носится. И куда в прошлом году исчезла эпидемия гриппа? Так что даже, если 20 человек в этой организации переболеют легко, то значит переболели.
ответить

А

28 минут назад
А мне интересно, когда все учителя слягут с ковидом, и нас переведут на дистанционку, кто же будет учить наших детей???
ответить

чур, я в домике!

37 минут назад
Гость, .. Квадратных сидела на удаленке когда все остальные без исключения уже работали на всю катушку, потому что это выгодно только Квадре. потом власти и ее в пинки выгнали из подполья на откуп разъяренным потребителям ее услуг.
ответить

Гость

53 минуты назад
Может пора вводить "удалёнке" в тех учреждениях,где это вполне возможно.В Москве (с которой берём пример по борьбе с Ковид) ввели штрафы руководству компаний за несоблюдение режима удалёнки. и каникулы во всех учебных заведениях на 3 недели.
ответить

гость

58 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, была такая передача , про раздвоение сознания , НЕ ПАТРИОТ = Перри Мейсон ! Не ?
ответить

НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 13:29
Сергей 13, "можно предъявить за клевету и нагнетание пораженческих настроений" - можно... Передача была по местному ТВ. Если вы сфотографируете в магазине пустую полку с надписью "Гречка" или что-то ещё и разместите в соцсетях - уже статья. В начале пандемии на входе в каждую аптеку объявление "Масок нет" - то же самое... Клеветы в этом много? Официально объявляется эпидемия гриппа. Хоть один больничный был с диагнозом "грипп"?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

За сутки COVID-19 в Липецкой области заболели 45 человек
#коронавирус
18
За сутки COVID-19 в Липецкой области заболели 45 человек

сегодня, 10:55

Коронавирус
Двое мужчин с COVID-19 скончались в Липецкой области
#коронавирус
44
Двое мужчин с COVID-19 скончались в Липецкой области

сегодня, 09:36

Новости в instagram
Не вовремя сданный тест на COVID-19 обошелся вернувшейся из Турции липчанке штрафом больше ее пенсии
#коронавирус #туризм
59
Не вовремя сданный тест на COVID-19 обошелся вернувшейся из Турции липчанке штрафом больше ее пенсии

вчера, 16:32

Общество
На втором месте по заболевшим COVID-19 за сутки — Задонский район
#коронавирус
7
На втором месте по заболевшим COVID-19 за сутки — Задонский район

вчера, 14:30

Коронавирус
Отделение дзюдо в спортивной школе №8 закрыто из-за подозрения на COVID-19 у тренера
#коронавирус
3
Отделение дзюдо в спортивной школе №8 закрыто из-за подозрения на COVID-19 у тренера

вчера, 13:21

Общество
Игорь Артамонов призвал липчан носить маски
#оперштаб #коронавирус
119
Игорь Артамонов призвал липчан носить маски

вчера, 13:13

Коронавирус